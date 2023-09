Đánh hàng xóm nhiều nhát vào đầu dẫn tới tử vong

Ngày 19/9, chỉ huy Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án mạng khiến 1 người đàn ông tử vong, xảy ra ở xã Dân Tiến.

Vị này cho biết, sáng cùng ngày, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, 2 người đàn ông là hàng xóm đã xảy ra xô xát. Nghi phạm đã đánh nhiều phát vào đầu nạn nhân khiến người đàn ông tử vong.

Nơi xảy ra vụ án mạng ở xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Ảnh: Nam Trần

"Nghi phạm đã bị công an bắt giữ. Nguyên nhân ban đầu xác định do mẹ 2 người này xảy ra mâu thuẫn, chửi nhau. Sau đó, 2 người đàn ông xảy ra xô xát. Nghi phạm dùng tay đánh nhiều nhát vào đầu nạn nhân khiến người này tử vong tại bệnh viện", lãnh đạo Công an huyện Khoái Châu nói với PV Dân Việt và cho biết thêm, nhà 2 người này ở sát nhau.

Danh tính nghi phạm chưa được lực lượng chức năng công bố.

Công an huyện Khoái Châu đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.