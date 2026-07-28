Danh sách 51 xã của tỉnh Tuyên Quang (gồm địa phận tỉnh Hà Giang cũ) chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, có thể phải tiến hành sắp xếp, sáp nhập thêm một lần nữa.

Danh sách các xã, phường có thể phải sáp nhập tiếp tục ở Cần Thơ do chưa đạt tiêu chuẩn gì?

Trong 51 xã này, có danh sách 8 xã thuộc nhóm xã có diện tích nhỏ nhất tỉnh Tuyên Quang.

Nếu như các xã chưa đạt chuẩn khác có diện tích tự nhiên ít nhất từ 70m2 đến dưới 100km2, thì nhóm danh sách 8 xã này có diện tích tự nhiên từ hơn 44km2 đến dưới 70km2.

Đối chiếu với quy định về diện tích tự nhiên tối thiểu của một xã khu vực miền núi tại Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV là 100km2 thì nhóm danh sách 8 xã này còn thiếu từ hơn 1/2 đến hơn 1/3 diện tích tự nhiên.

Danh sách 8 xã có diện tích nhỏ nhất tỉnh Tuyên Quang sau sáp nhập tỉnh Hà Giang có 1 xã mà diện tích tự nhiên chỉ là 44,22km2.

Đó là xã Hồng Sơn, xã này trước đây thuộc địa phận huyện Sơn Dương của tỉnh Tuyên Quang cũ.

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Hiện nay, tiêu chuẩn của đơn vị hành chính xã, phường được quy định trong Nghị quyết 112/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội như sau:

Điều 2. Tiêu chuẩn của xã

1. Quy mô dân số:

a) Xã miền núi từ 5.000 người trở lên;

b) Xã ở hải đảo từ 2.500 người trở lên;

c) Xã không thuộc điểm a và điểm b khoản này từ 16.000 người trở lên.

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2. Diện tích tự nhiên:

a) Xã miền núi từ 100km2 trở lên;

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b) Xã ở hải đảo từ 15km2 trở lên;

c) Xã không thuộc điểm a và điểm b khoản này từ 30km2 trở lên.

Danh sách 8 xã thuộc nhóm xã có diện tích nhỏ nhất tỉnh Tuyên Quang (gồm địa phận tỉnh Hà Giang cũ), khả năng cao là phải sáp nhập xã phường lần 2.

1: Xã Trường Sinh, diện tích sau sáp nhập xã phường 2025 là 53,36km2. Xã Trường Sinh trước đây thuộc địa phận huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang cũ.

2: Xã Thắng Mố, diện tích sau sáp nhập xã phường 2025 là 67,71km2. Xã Thắng Mố trước đây thuộc địa phận huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang cũ.

3: Xã Thái Hòa, diện tích sau sáp nhập xã phường 2025 là 55,60km2. Xã Thái Hòa trước đây thuộc địa phận huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cũ.

4: Pờ Ly Ngài, diện tích sau sáp nhập xã phường 2025 là 49,34km2. Xã Pờ Ly Ngài trước đây thuộc địa phận huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang cũ.



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5: Xã Nhữ Khê, diện tích sau sáp nhập xã phường năm 2025 là 59,04km2. Xã Nhữ Khê trước đây thuộc địa phận huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cũ.

6: Xã Hòa An, diện tích sau sáp nhập xã phường năm 2025 là 66,71km2. Xã Hòa An trước đây thuộc địa phận huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang cũ.

7: Xã Lũng Phìn, diện tích sau sáp nhập xã phường 2025 là 69,46km2. Xã Lũng Phìn trước đây thuộc địa phận huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cũ.

8: Xã Hồng Sơn, diện tích sau sáp nhập xã phường năm 2025 là 44,22km2. Xã Hồng Sơn trước đây thuộc địa phận huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang cũ.

Như vậy, trong danh sách 8 xã có diện tích nhỏ nhất tỉnh Tuyên Quang, khả năng cao phải thực hiện sắp xếp, sáp nhập xã phường tiếp thì có 5 xã thuộc địa phận các huyện của tỉnh Tuyên Quang cũ, có 3 xã thuộc địa phận các huyện của tỉnh Hà Giang cũ.

LƯU Ý

-Thông tin trên chỉ xét đến tiêu chuẩn diện tích tự nhiên tối thiểu của xã, phường ở tỉnh Tuyên Quang và chưa xét đến yếu tố xã, phường đặc thù của tỉnh này theo quy định tại Điều 3 và Điều 6 Nghị quyết 112/2025/UBTVQH15.

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Tiếp tục sáp nhập xã phường, có tính đến yếu tố đặc thù

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Trong đó, cho phép tiếp tục sáp nhập xã, phường có quy mô nhỏ, chưa đạt tiêu chuẩn hành chính, có tính đến yếu tố đặc thù.

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Danh sách 51 xã của tỉnh Tuyên Quang có thể phải tiến hành sắp xếp, sáp nhập xã phường tiếp tục do các xã này chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tối thiểu của một đơn vị hành chính cấp xã khu vực miền núi, quy định tại Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

