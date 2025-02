Danh sách xe ô tô bị phạt nguội tại Hà Nội trong tháng 1/2025

Phòng CSGT, CATP.Hà Nội thông báo danh sách phương tiện ôtô vi phạm trật tự an toàn giao thông trong tháng 1/2025 (từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/1/2025), được phát hiện qua hệ thống giám sát.

Các chủ phương tiện có tên trong danh sách có thể tra cứu thông tin vi phạm tại trang web Cục CSGT "www.csgt.vn" hoặc liên hệ Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông - Phòng CSGT - Công an TP.Hà Nội (địa chỉ số 54 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; SĐT 0692196440), hoặc liên hệ xử lý tại Đội CSGT - TT Công an quận, huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Danh sách xe ô tô biển số Thái Bình bị phạt nguội ở Hà Nội trong tháng 1/2025:

Danh sách xe ô tô biển số Thái Bình bị phạt nguội ở Hà Nội trong tháng 1/2025. Ảnh: M.Tiến.

Công an lưu ý từ ngày 1/1/2025, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực thi hành.

Công an yêu cầu người vi phạm đến trụ sở Công an nơi phát hiện phạt nguội hoặc đến Công an cấp huyện nơi cư trú để giải quyết vụ việc vi phạm theo quy định.

Quá thời hạn 20 ngày kể từ ngày gửi thông báo vi phạm, người vi phạm không đến Công an để giải quyết vụ việc vi phạm hoặc Công an chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý của Công an cấp huyện nơi cư trú của người vi phạm thì Công an sẽ tiến hành cập nhật thông tin phương tiện giao thông vi phạm lên trang Thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông và gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông cho cơ quan đăng kiểm (đối với phương tiện quy định phải đăng kiểm).

Công an đề nghị người dân tiếp tục nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông, vì sự an toàn cho mình và cho người khác.