Đánh sập sới bạc lớn lắp nhiều camera quanh nhà

Trước đó, ngày 18/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an huyện Hậu Lộc và Công an thị trấn Hậu Lộc bất ngờ đột kích vào nhà của đối tượng Trần Thị Hiếu (SN 1968, ở khu phố Trung Đức, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc).



Các đối tượng cùng số tang vật bị thu giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 13 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Cơ quan công an đã thu giữ 87,5 triệu đồng và một số tang vật dùng để đánh bạc như bộ bát sứ đã bị đập nát, đĩa sứ, bản vị…



Lực lượng công an đã lập biên bản, đồng thời đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng được xác định là Phạm Ngọc Tiến (SN 1991), Trần Thị Hiếu (SN 1968), Nguyễn Văn Khánh (SN 1968), Nguyễn Văn Quang (SN 1974), Lê Xuân Hiếu (SN 1966), Trương Văn Đức (SN 1993) đều ở huyện Hậu Lộc; Nguyễn Văn Thúy (SN 1973), Nguyễn Đức Hùng (SN 1983), Phùng Văn Nam (SN 1974), Nguyễn Văn Thảo (SN 1986) đều ở huyện Hoằng Hóa; Hà Sỹ Thắng (SN 1976) ở TP.Thanh Hóa; Lưu Hoàng Anh (SN 1973) và Mai Ngọc Hương (SN 1976) đều ở TP.Hà Nội.

Bước đầu, các đối tượng khai kẻ đứng ra tổ chức đánh bạc là Phạm Ngọc Tiến. Tiến thu mỗi người 100.000 đồng tiền hồ/1 tiếng. Để tổ chức sới bạc này, các đối tượng đã lắp đặt nhiều camera giám sát xung quanh nhà để quan sát, nếu phát hiện người lạ thì sẽ nhanh chóng tẩu tán tang vật.