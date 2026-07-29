Đạo diễn Đặng Thái Huyền bất ngờ làm giám khảo quyền lực của Hoa hậu Việt Nam 2026

Đạo diễn Đặng Thái Huyền lần đầu làm giám khảo của Hoa hậu Việt Nam 2026

Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc vừa diễn ra vào sáng 29/7 tại Hà Nội. Ban giám khảo gồm các tên tuổi uy tín trong nhiều lĩnh vực như: Đại tá, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thái Huyền - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội; đạo diễn Hoàng Công Cường, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, họa sĩ - ca sĩ Phan Minh Châu, MC Trần Ngọc và Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền lần đầu ngồi ghế giám khảo của Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: BTC

Đây là lần đầu tiên đạo diễn Đặng Thái Huyền ngồi ghế nóng của một cuộc thi nhan sắc tầm vóc quốc gia. Chia sẻ trên trang cá nhân, nữ đạo diễn sinh năm 1980 bày tỏ: “Chúc cho cuộc thi sẽ tìm ra những ứng cử viên sáng giá, hội tụ đủ những yếu tố: sắc, tâm, tài để gánh vác sứ mệnh Hoa hậu Việt Nam 2026”.

Lần đầu đảm nhận vai trò giám khảo khi vẫn đang trong nhiệm kỳ, Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết cô cảm thấy vinh dự khi được Ban tổ chức tin tưởng giao trọng trách đồng hành tìm kiếm người kế nhiệm. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với hành trình đương nhiệm mà còn là trách nhiệm lớn khi góp phần lựa chọn những gương mặt xứng đáng bước tiếp tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

Giám khảo Hoàng Công Cường mong muốn tìm kiếm người phụ nữ có thể đại diện cho hình ảnh Việt Nam trong thời đại mới.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền xinh đẹp trong vai trò giám khảo cuộc thi nhan sắc có lịch sử lâu đời. Ảnh: BTC

Theo anh, một hoa hậu cần hội tụ nhiều giá trị hơn vẻ đẹp ngoại hình. Đó phải là người có khả năng trở thành đại sứ văn hóa, mang trong mình khát vọng cống hiến, bản lĩnh, trí tuệ và lòng tự hào dân tộc.

Đạo diễn Hoàng Công Cường cho rằng định hướng này cũng phù hợp với mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, tự tin hội nhập nhưng vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Thường cho rằng, Ban giám khảo đều là những người giàu kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực nên điều tạo nên dấu ấn của mỗi cô gái không chỉ là ngoại hình mà còn là sự chân thực trong cách ứng xử, giao tiếp và thể hiện bản thân.

Nhà báo Phùng Công Sưởng phát biểu khai mạc vòng Sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nâm 2026. Ảnh: BTC

Theo BTC, vòng Sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 thu hút gần 200 thí sinh từ nhiều tỉnh/thành phố trên cả nước đến dự thi. Đây là những thí sinh được tuyển chọn từ hàng nghìn hồ sơ gửi về BTC.

Vòng Sơ khảo được xem là dấu mốc mở đầu hành trình tìm kiếm chủ nhân vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026, đồng thời khẳng định những giá trị cốt lõi mà cuộc thi kiên định gìn giữ suốt gần bốn thập kỷ.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 cho biết, cuộc thi luôn kiên định với bốn giá trị “nhan sắc - văn hóa - trí tuệ - cống hiến”. Theo ông, đây không chỉ là tiêu chí lựa chọn người chiến thắng mà còn là "la bàn" để mỗi cô gái trưởng thành, hoàn thiện bản thân và trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

"Ban tổ chức và Ban giám khảo sẽ lựa chọn những gương mặt tiếp tục bước vào hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026. Nhưng cuộc thi chưa bao giờ chỉ là hành trình tìm kiếm người đội vương miện. Đó còn là hành trình để mỗi cô gái nhận ra mình có thể mạnh mẽ hơn những gì mình từng nghĩ, bản lĩnh hơn những gì mình từng tin và tỏa sáng theo cách rất riêng của chính mình", nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Gần 200 thí sinh đến dự thi vòng Sơ khảo. Ảnh: BTC

Nhà báo Phùng Công Sưởng khẳng định mỗi thí sinh góp mặt tại vòng sơ khảo đều xứng đáng được ghi nhận, được trao cơ hội thể hiện vẻ đẹp, cá tính và khát vọng của mình, bất kể kết quả cuối cùng ra sao.

Không khí Vòng Sơ khảo diễn ra sôi nổi từ sáng sớm khi nhiều thí sinh có mặt từ 6 giờ để chuẩn bị cho ngày thi quan trọng. Nhiều cô gái chia sẻ đã dành nhiều tháng rèn luyện catwalk, hình thể, kỹ năng giao tiếp và ứng xử trước khi đăng ký dự thi.

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Nguyễn Thị Trinh (Nghệ An), sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội gần như thức trắng đêm trước ngày Sơ khảo vì hồi hộp. Để chuẩn bị cho cuộc thi, cô giảm 5kg, tích cực tập luyện và trau dồi kỹ năng. Đặc biệt, Trinh cũng là gương mặt góp mặt trong bộ phim truyền hình Mùa hè năm ấy sắp phát sóng trên VTV.

Phạm Thu Anh - cô gái dân tộc Tày đến từ Bắc Kạn, trở lại Hoa hậu Việt Nam sau khi từng phải dừng bước ở mùa giải 2022 vì lý do sức khỏe. Bốn năm sau, cô quyết định quay lại để hoàn thành giấc mơ còn dang dở với mong muốn lan tỏa hình ảnh quê hương và văn hóa dân tộc.

Dàn thí sinh khoe sắc trong ngày dự tuyển vòng Sơ khảo. Ảnh: BTC

Vũ Thị Khánh Vi, cựu sinh viên Trường Đại học Ngoại thương, xem Hoa hậu Việt Nam là cột mốc để bước ra khỏi vùng an toàn sau khi tốt nghiệp đại học. Trong khi đó, Nguyễn Yến Trang, sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, dành gần một năm chuẩn bị để vượt qua sự rụt rè, xây dựng sự tự tin trước khi ghi danh.

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Bên cạnh những gương mặt lần đầu thử sức, Vòng Sơ khảo cũng quy tụ nhiều thí sinh từng đạt thành tích tại các cuộc thi nhan sắc, sinh viên trên cả nước. Dù có xuất phát điểm khác nhau, điểm chung của họ là lựa chọn Hoa hậu Việt Nam bởi uy tín lâu năm cùng tiêu chí đề cao vẻ đẹp tự nhiên và những giá trị bền vững.

Kết quả Vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc Hoa hậu Việt Nam được công bố vào cuối ngày 29/7.

Sau Vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc, Ban tổ chức sẽ tiếp tục tổ chức Vòng Sơ khảo khu vực phía Nam để lựa chọn những ứng viên xuất sắc bước vào vòng Chung khảo toàn quốc, hướng tới đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra tại thành phố Hải Phòng.