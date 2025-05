Đạo diễn Iran thắng Cành cọ vàng sau hơn hai thập kỷ vắng bóng vì bị giam giữ

Tiếng nói mạnh mẽ của Jafar Panahi trên thảm đỏ Cannes

Ngày 25/5, Jafar Panahi đã bước lên sân khấu lễ bế mạc Liên hoan phim Cannes để nhận giải Cành cọ vàng cho bộ phim “It Was Just an Accident”. Đây là tác phẩm đậm chất chính trị của ông, lên án trực diện nạn tham nhũng và bạo lực trong hệ thống cai trị tại Iran. Bộ phim theo chân một nhóm cựu tù nhân tình cờ chạm mặt kẻ từng tra tấn họ trong tù và cùng nhau cân nhắc việc trả thù.

Jafar Panahi từng bị cấm làm phim, cấm xuất cảnh và nhiều lần ngồi tù tại Iran. Trong quá khứ, ông phải quay phim lén lút và chuyển tác phẩm ra nước ngoài bằng những cách đặc biệt, như giấu USB trong bánh ngọt. Lần này, ông có mặt tại Cannes sau 22 năm để đích thân nhận giải thưởng cao nhất.

Trong bài phát biểu tại lễ trao giải, Jafar Panahi gửi lời kêu gọi đoàn kết đến tất cả người dân Iran. Ông nói: “Tôi muốn kêu gọi tất cả người Iran – dù ở trong hay ngoài nước – hãy gác lại những bất đồng. Điều quan trọng nhất lúc này là tự do và tương lai của đất nước".

Cannes năm nay cũng diễn ra trong bối cảnh chính trị căng thẳng, với một vụ nghi phóng hỏa khiến sự kiện gần như bị gián đoạn vào ngày cuối cùng. Sự cố mất điện quy mô lớn khiến nhiều khu vực duyên hải Pháp rơi vào tình trạng hỗn loạn trong nhiều giờ, nhưng ban tổ chức đã nhanh chóng khôi phục các hoạt động nhờ hệ thống máy phát điện.

Những gương mặt xuất sắc khác tại Cannes 2025

Giải Grand Prix – danh hiệu cao thứ hai – được trao cho bộ phim “Sentimental Value” của đạo diễn Na Uy Joachim Trier. Phim kể về một gia đình tan vỡ trong im lặng, có sự tham gia của Renate Reinsve và Elle Fanning, được báo chí đánh giá là một trong những tác phẩm giàu cảm xúc nhất liên hoan năm nay.

Giải của Ban giám khảo được trao đồng hạng cho hai bộ phim: “Sirat” của Oliver Laxe – kể về hành trình của hai cha con cùng nhóm người du mục ở sa mạc Morocco, và “Sound of Falling” của Mascha Schilinski – khai thác câu chuyện bốn thế hệ phụ nữ sống và trưởng thành trong một nông trại ở Đức.

Giải Đạo diễn xuất sắc được trao cho Kleber Mendonça Filho với phim “The Secret Agent”, tác phẩm mô tả hành trình trốn chạy của một học giả dưới thời độc tài quân sự Brazil thập niên 1970. Vai diễn của Wagner Moura trong phim đã giúp anh giành giải Nam diễn viên xuất sắc. Trong khi đó, Nadia Melliti – một gương mặt mới đầy ấn tượng – đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc với vai thiếu nữ gốc Pháp-Algérie vật lộn với bản sắc văn hóa và giới tính trong “The Little Sister” của đạo diễn Hafsia Herzi.

Giải Kịch bản xuất sắc thuộc về hai anh em Jean-Pierre và Luc Dardenne với bộ phim “Young Mothers”. Tác phẩm tập trung vào năm thiếu nữ sống trong một mái ấm cho bà mẹ tuổi teen, vật lộn với nghiện ngập, trầm cảm và quá trình tìm kiếm gia đình nhận nuôi cho con của họ. Đây là lần thứ 10 cặp đôi đạo diễn người Bỉ tranh giải tại Cannes, 26 năm sau lần đầu giành Cành cọ vàng với “Rosetta”.

Tại hạng mục Directors’ Fortnight, phim đầu tay “The President’s Cake” của đạo diễn Hasan Hadi – lấy bối cảnh Iraq dưới thời ông Saddam Hussein – đã giành giải Camera d'Or cho phim đầu tay xuất sắc nhất. Tạp chí Deadline đánh giá bộ phim này vượt trội so với nhiều tác phẩm tranh Cành cọ vàng và có tiềm năng trở thành đại diện đầu tiên của Iraq tại Oscar.

Chính trị phủ bóng Liên hoan phim Cannes

Liên hoan Cannes năm nay không tránh khỏi những ảnh hưởng từ tình hình thế giới. Chiến sự tại Gaza trở thành chủ đề được nhắc đến thường xuyên. Mở màn sự kiện là phần tưởng niệm nữ phóng viên ảnh Palestine Fatma Hassona – nhân vật chính trong bộ phim tài liệu “Put Your Soul on Your Hand and Walk”. Tác phẩm ghi lại nỗ lực ghi hình tàn tích chiến tranh của cô tại Gaza trước khi thiệt mạng trong một đợt không kích vào tháng trước.

Trên thảm đỏ, nhiều nghệ sĩ đã công khai chỉ trích ông Donald Trump – cựu Tổng thống Mỹ – vì đe dọa áp thuế lên phim nước ngoài, khiến thị trường phim tại Cannes bị ảnh hưởng nặng nề. Diễn viên Robert De Niro mở màn lễ hội bằng bài phát biểu đả kích ông Trump là “kẻ phá hoại văn hóa” và kêu gọi giới làm phim đứng lên bảo vệ nền dân chủ.

Ngoài ra, Liên hoan Cannes cũng đối mặt với làn sóng phản ứng xoay quanh các vụ việc lạm dụng tình dục trong ngành công nghiệp điện ảnh Pháp. Sự kiện diễn ra đúng vào thời điểm Gérard Depardieu bị kết án treo vì hành vi quấy rối hai phụ nữ tại phim trường. Việc ban tổ chức cấm một diễn viên Pháp tham dự buổi công chiếu vì bị cáo buộc hiếp dâm được xem là động thái thay đổi lớn so với lập trường thờ ơ trước đây của Cannes đối với phong trào #MeToo.