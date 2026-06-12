Đáp án full mã đề môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nhanh nhất

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Sáng 12/6, cùng với nhiều môn tự chọn khác, gần 600.000 thí sinh trên cả nước làm bài thi môn Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Đề thi môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có thời gian làm bài 50 phút với 24 mã đề khác nhau. Ngay sau khi hết giờ làm bài, đề thi và đáp án full mã đề môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trở thành chủ đề được học sinh, phụ huynh và giáo viên mong đợi.
Đáp án môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đầy đủ mã đề cập nhật ngay sau khi thí sinh hoàn thành bài thi.
Cách tính điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tất cả các môn ra sao?
Mã đề 0806
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|D
|A
|B
|B
|A
|C
|D
|B
|D
|A
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|B
|B
|C
|D
|C
|C
|A
|A
|C
|C
|21
|22
|23
|24
|D
|A
|B
|D
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|DDSS
|SDSS
|DSDS
|SDSD
Mã đề 0813
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|A
|D
|C
|A
|C
|D
|C
|A
|D
|D
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|C
|B
|B
|C
|C
|A
|B
|B
|B
|A
|21
|22
|23
|24
|C
|D
|C
|D
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|DSDD
|SSDD
|SSSD
|SDSD
Mã đề 0818
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|D
|A
|C
|B
|B
|C
|B
|B
|B
|C
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|A
|D
|D
|D
|C
|C
|D
|C
|B
|A
|21
|22
|23
|24
|A
|D
|D
|D
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|DSSD
|DSSD
|SDSS
|DSDS
Mã đề 0820
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|D
|A
|C
|A
|A
|B
|B
|C
|D
|D
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|A
|A
|C
|C
|A
|B
|A
|D
|B
|A
|21
|22
|23
|24
|C
|B
|B
|D
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SDDS
|DSDS
|SDSS
|DSDS
Mã đề 0821
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|B
|B
|A
|D
|D
|C
|D
|C
|C
|A
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|B
|A
|B
|C
|A
|C
|B
|A
|B
|B
|21
|22
|23
|24
|B
|A
|C
|A
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SDSS
|SDDS
|DSDD
|DDSS
Mã đề 0823
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|D
|A
|D
|C
|A
|A
|A
|C
|C
|A
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|B
|C
|D
|A
|C
|C
|D
|B
|B
|C
|21
|22
|23
|24
|D
|D
|A
|D
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SSDD
|SDSS
|DSDD
|SDDS
Mã đề 0824
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|B
|D
|C
|A
|B
|C
|B
|C
|B
|B
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|C
|B
|A
|B
|A
|B
|D
|D
|A
|A
|21
|22
|23
|24
|B
|B
|A
|D
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SDSS
|DSSD
|DSSD
|SDDS
Mã đề 0825
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|A
|C
|A
|A
|A
|C
|C
|B
|A
|C
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|A
|C
|A
|C
|B
|B
|A
|B
|A
|D
|21
|22
|23
|24
|B
|A
|A
|D
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SDSS
|SSDD
|DSDS
|SSDD
Mã đề 0826
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|B
|C
|A
|D
|C
|B
|B
|B
|A
|C
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|A
|D
|A
|A
|C
|C
|B
|C
|D
|B
|21
|22
|23
|24
|C
|B
|A
|A
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|DDDS
|DDSS
|DDSS
|SDSS
Mã đề 0828
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|D
|B
|D
|A
|B
|C
|B
|C
|A
|B
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|D
|A
|D
|D
|B
|D
|A
|C
|A
|A
|21
|22
|23
|24
|A
|D
|A
|A
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SSSD
|SDDD
|SDDS
|SDDS
Mã đề 0829
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|D
|B
|B
|D
|A
|B
|B
|A
|A
|B
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|A
|C
|C
|D
|A
|D
|A
|C
|A
|B
|21
|22
|23
|24
|A
|C
|C
|D
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|DSSD
|SDSS
|SDSD
|DSDS
Mã đề 0830
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|C
|C
|A
|D
|A
|B
|D
|B
|B
|D
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|C
|A
|A
|A
|C
|B
|C
|C
|B
|A
|21
|22
|23
|24
|A
|B
|B
|C
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SDDS
|DDDS
|SSDD
|SSDS
Mã đề 0831
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|A
|D
|B
|D
|B
|D
|A
|A
|C
|B
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|D
|B
|C
|D
|D
|C
|D
|A
|C
|D
|21
|22
|23
|24
|A
|B
|A
|D
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SDSS
|SSDD
|DSDS
|DSDS
Mã đề 0832
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|C
|C
|A
|D
|A
|B
|D
|A
|B
|A
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|D
|B
|A
|A
|C
|D
|C
|B
|B
|A
|21
|22
|23
|24
|A
|B
|B
|A
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SDSS
|SDSD
|DSDS
|DSDD
Mã đề 0833
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|A
|C
|D
|C
|A
|B
|C
|C
|B
|A
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|B
|D
|D
|C
|A
|B
|A
|B
|B
|A
|21
|22
|23
|24
|D
|C
|B
|C
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SDDS
|SDSS
|DSSD
|SDDS
Mã đề 0833
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|A
|C
|D
|C
|A
|B
|C
|C
|B
|A
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|B
|D
|D
|C
|A
|B
|A
|B
|B
|A
|21
|22
|23
|24
|D
|C
|B
|C
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SDDS
|SDSS
|DSSD
|SDDS
Mã đề 0834
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|B
|C
|A
|B
|B
|B
|D
|C
|A
|B
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|D
|D
|C
|D
|D
|B
|B
|C
|B
|D
|21
|22
|23
|24
|C
|A
|B
|D
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|DSDD
|DSDS
|SDDS
|SDSS
Mã đề 0835
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|A
|A
|B
|A
|A
|A
|B
|B
|A
|B
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|D
|C
|A
|C
|A
|C
|B
|C
|C
|B
|21
|22
|23
|24
|C
|D
|B
|D
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SSDS
|SDDS
|SSDD
|SDDS
Mã đề 0836
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|D
|C
|A
|B
|B
|A
|C
|A
|D
|A
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|B
|B
|D
|B
|D
|D
|B
|B
|B
|A
|21
|22
|23
|24
|B
|D
|A
|B
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SDSS
|SDDS
|DSSD
|DDSD
Mã đề 0837
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|D
|D
|B
|A
|B
|A
|B
|B
|A
|D
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|B
|A
|C
|D
|B
|A
|A
|B
|A
|B
|21
|22
|23
|24
|B
|A
|A
|D
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SSSD
|DSSD
|SSDD
|DSSD
Mã đề 0838
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|C
|B
|B
|C
|B
|A
|A
|C
|C
|A
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|C
|A
|B
|C
|D
|C
|D
|A
|A
|D
|21
|22
|23
|24
|D
|A
|D
|A
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SSDS
|DDSD
|SDDS
|SSDD
Mã đề 0839
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|D
|B
|A
|D
|D
|A
|B
|D
|B
|C
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|D
|B
|A
|C
|B
|A
|B
|A
|D
|A
|21
|22
|23
|24
|A
|A
|B
|C
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|DSDS
|DSDS
|SSDS
|SDSD
Mã đề 0840
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|D
|D
|D
|C
|D
|D
|B
|D
|A
|D
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|A
|C
|B
|D
|B
|B
|D
|C
|C
|C
|21
|22
|23
|24
|A
|D
|A
|C
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SSDD
|DDDS
|SSDS
|DDSS
Mã đề 0841
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|D
|D
|B
|B
|C
|A
|C
|B
|B
|C
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|B
|A
|B
|B
|C
|C
|A
|B
|C
|A
|21
|22
|23
|24
|D
|A
|D
|B
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|DSSD
|SDDS
|SSDD
|SDSS
Mã đề 0842
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|A
|B
|D
|D
|B
|A
|D
|D
|B
|D
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|D
|A
|C
|B
|B
|D
|A
|B
|B
|A
|21
|22
|23
|24
|D
|B
|A
|D
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|DSDD
|SSDD
|SSDD
|SSDS
Mã đề 0843
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|D
|B
|C
|D
|B
|C
|C
|A
|B
|A
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|C
|B
|A
|D
|C
|B
|D
|D
|C
|C
|21
|22
|23
|24
|C
|A
|D
|A
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|DSSS
|DSSD
|SDDS
|DSSD
Mã đề 0844
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|C
|C
|D
|B
|D
|D
|C
|D
|B
|D
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|A
|D
|B
|B
|C
|B
|A
|D
|C
|A
|21
|22
|23
|24
|C
|B
|D
|C
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SDSS
|DDSD
|DSDD
|SDDS
Mã đề 0845
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|B
|A
|B
|B
|A
|B
|B
|D
|C
|C
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|B
|D
|C
|D
|C
|D
|A
|C
|D
|B
|21
|22
|23
|24
|D
|B
|B
|B
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|DSDS
|SSDD
|SDSS
|DSDS
Mã đề 0846
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|C
|C
|B
|A
|D
|D
|D
|B
|A
|B
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|D
|C
|D
|B
|C
|C
|C
|B
|C
|C
|21
|22
|23
|24
|A
|A
|C
|B
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SDSD
|SDDD
|SDSD
|SDSS
Mã đề 0847
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|C
|C
|A
|D
|C
|D
|B
|D
|B
|C
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|A
|D
|D
|C
|D
|A
|A
|D
|C
|A
|21
|22
|23
|24
|B
|A
|D
|C
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SDSS
|SSDD
|SSDD
|SDSD
Mã đề 0848
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|D
|B
|B
|A
|A
|C
|A
|B
|D
|D
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|D
|C
|B
|C
|C
|D
|C
|C
|D
|B
|21
|22
|23
|24
|C
|D
|C
|D
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|DSDD
|SSDS
|SDSD
|DSDS
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Đáp án full mã đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2026
Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng trong sáng nay, thí sinh cả nước chính thức hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Theo thống kê của Bộ GDĐT, năm 2026 có số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT cao nhất từ trước đến nay, đạt 1.223.776 em (tăng 61.642 thí sinh so với năm trước). Trong đó, số thí sinh đang học lớp 12 là 1.159.932 (chiếm 94,78%), có 63.844 thí sinh tự do (chiếm 5,22%).
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10 tới 12/6, trong đó ngày 11 và 12/6 thí sinh chính thức làm bài thi.
Thí sinh phải thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn cùng 1 bài thi gồm 2 môn được lựa chọn trong số các môn còn lại là Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh được chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường phổ thông.
Đáp án full mã đề thi môn Giáo dục kinh tế và pháp luật tốt nghiệp THPT năm 2026 dưới đây được cập nhật nhanh nhất để thí sinh đối chiếu kết quả bài làm.