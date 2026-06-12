Đáp án full mã đề môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nhanh nhất

Sáng 12/6, cùng với nhiều môn tự chọn khác, gần 600.000 thí sinh trên cả nước làm bài thi môn Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đề thi môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có thời gian làm bài 50 phút với 24 mã đề khác nhau. Ngay sau khi hết giờ làm bài, đề thi và đáp án full mã đề môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trở thành chủ đề được học sinh, phụ huynh và giáo viên mong đợi.



Đáp án môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đầy đủ mã đề cập nhật ngay sau khi thí sinh hoàn thành bài thi.

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Mã đề 0806

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D A B B A C D B D A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B B C D C C A A C C 21 22 23 24 D A B D

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DDSS SDSS DSDS SDSD

Mã đề 0813

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A D C A C D C A D D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C B B C C A B B B A 21 22 23 24 C D C D

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DSDD SSDD SSSD SDSD

Mã đề 0818

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D A C B B C B B B C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A D D D C C D C B A 21 22 23 24 A D D D

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DSSD DSSD SDSS DSDS

Mã đề 0820

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D A C A A B B C D D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A A C C A B A D B A 21 22 23 24 C B B D

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SDDS DSDS SDSS DSDS

Mã đề 0821

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B B A D D C D C C A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B A B C A C B A B B 21 22 23 24 B A C A

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SDSS SDDS DSDD DDSS

Mã đề 0823

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D A D C A A A C C A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B C D A C C D B B C 21 22 23 24 D D A D

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SSDD SDSS DSDD SDDS

Mã đề 0824

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B D C A B C B C B B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C B A B A B D D A A 21 22 23 24 B B A D

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SDSS DSSD DSSD SDDS

Mã đề 0825

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A C A A A C C B A C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A C A C B B A B A D 21 22 23 24 B A A D

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SDSS SSDD DSDS SSDD

Mã đề 0826

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B C A D C B B B A C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A D A A C C B C D B 21 22 23 24 C B A A

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DDDS DDSS DDSS SDSS

Mã đề 0828

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D B D A B C B C A B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D A D D B D A C A A 21 22 23 24 A D A A

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SSSD SDDD SDDS SDDS

Mã đề 0829

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D B B D A B B A A B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A C C D A D A C A B 21 22 23 24 A C C D

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DSSD SDSS SDSD DSDS

Mã đề 0830

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C C A D A B D B B D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C A A A C B C C B A 21 22 23 24 A B B C

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SDDS DDDS SSDD SSDS





Mã đề 0831

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A D B D B D A A C B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D B C D D C D A C D 21 22 23 24 A B A D

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SDSS SSDD DSDS DSDS





Mã đề 0832

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C C A D A B D A B A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D B A A C D C B B A 21 22 23 24 A B B A

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SDSS SDSD DSDS DSDD





Mã đề 0833

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A C D C A B C C B A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D D C A B A B B A 21 22 23 24 D C B C

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SDDS SDSS DSSD SDDS

Mã đề 0833

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A C D C A B C C B A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D D C A B A B B A 21 22 23 24 D C B C

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SDDS SDSS DSSD SDDS

Mã đề 0834

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B C A B B B D C A B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D D C D D B B C B D 21 22 23 24 C A B D

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DSDD DSDS SDDS SDSS





Mã đề 0835

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A A B A A A B B A B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D C A C A C B C C B 21 22 23 24 C D B D

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SSDS SDDS SSDD SDDS





Mã đề 0836

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D C A B B A C A D A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B B D B D D B B B A 21 22 23 24 B D A B

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SDSS SDDS DSSD DDSD





Mã đề 0837

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D B A B A B B A D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B A C D B A A B A B 21 22 23 24 B A A D

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SSSD DSSD SSDD DSSD

Mã đề 0838

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C B B C B A A C C A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C A B C D C D A A D 21 22 23 24 D A D A

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SSDS DDSD SDDS SSDD





Mã đề 0839

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D B A D D A B D B C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D B A C B A B A D A 21 22 23 24 A A B C

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DSDS DSDS SSDS SDSD





Mã đề 0840

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D D C D D B D A D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A C B D B B D C C C 21 22 23 24 A D A C

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SSDD DDDS SSDS DDSS





Mã đề 0841

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D B B C A C B B C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B A B B C C A B C A 21 22 23 24 D A D B

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DSSD SDDS SSDD SDSS

Mã đề 0842

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B D D B A D D B D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D A C B B D A B B A 21 22 23 24 D B A D

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DSDD SSDD SSDD SSDS





Mã đề 0843

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D B C D B C C A B A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C B A D C B D D C C 21 22 23 24 C A D A

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DSSS DSSD SDDS DSSD





Mã đề 0844

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C C D B D D C D B D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A D B B C B A D C A 21 22 23 24 C B D C

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SDSS DDSD DSDD SDDS

Mã đề 0845

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B A B B A B B D C C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D C D C D A C D B 21 22 23 24 D B B B

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DSDS SSDD SDSS DSDS



Mã đề 0846

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C C B A D D D B A B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D C D B C C C B C C 21 22 23 24 A A C B

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SDSD SDDD SDSD SDSS





Mã đề 0847

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C C A D C D B D B C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A D D C D A A D C A 21 22 23 24 B A D C

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SDSS SSDD SSDD SDSD

Mã đề 0848

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D B B A A C A B D D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D C B C C D C C D B 21 22 23 24 C D C D

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DSDD SSDS SDSD DSDS

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Đáp án full mã đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2026

Có gần 600.000 thí sinh cả nước đăng ký thi môn Lịch sử. Ảnh: Khổng Chí

Đáp án môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đầy đủ mã đề

Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng trong sáng nay, thí sinh cả nước chính thức hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo thống kê của Bộ GDĐT, năm 2026 có số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT cao nhất từ trước đến nay, đạt 1.223.776 em (tăng 61.642 thí sinh so với năm trước). Trong đó, số thí sinh đang học lớp 12 là 1.159.932 (chiếm 94,78%), có 63.844 thí sinh tự do (chiếm 5,22%).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10 tới 12/6, trong đó ngày 11 và 12/6 thí sinh chính thức làm bài thi.

Thí sinh phải thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn cùng 1 bài thi gồm 2 môn được lựa chọn trong số các môn còn lại là Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh được chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường phổ thông.