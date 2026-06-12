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Đáp án full mã đề môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nhanh nhất

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Tào Nga Thứ sáu, ngày 12/06/2026 09:20 GMT+7
Đáp án full mã đề môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nhanh nhất được báo Dân Việt cập nhật liên tục để giúp thí sinh đối chiếu kết quả và tham khảo.
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Đáp án full mã đề môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nhanh nhất

Sáng 12/6, cùng với nhiều môn tự chọn khác, gần 600.000 thí sinh trên cả nước làm bài thi môn Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đề thi môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có thời gian làm bài 50 phút với 24 mã đề khác nhau. Ngay sau khi hết giờ làm bài, đề thi và đáp án full mã đề môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trở thành chủ đề được học sinh, phụ huynh và giáo viên mong đợi.

Đáp án môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đầy đủ mã đề cập nhật ngay sau khi thí sinh hoàn thành bài thi.

Cách tính điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tất cả các môn ra sao?

Mã đề 0806

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D A B B A C D B D A
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B B C D C C A A C C
21 22 23 24
D A B D

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4
DDSS SDSS DSDS SDSD

Mã đề 0813

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A D C A C D C A D D
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C B B C C A B B B A
21 22 23 24
C D C D

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4
DSDD SSDD SSSD SDSD

Mã đề 0818

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D A C B B C B B B C
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A D D D C C D C B A
21 22 23 24
A D D D

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4
DSSD DSSD SDSS DSDS

Mã đề 0820

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D A C A A B B C D D
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A A C C A B A D B A
21 22 23 24
C B B D

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4
SDDS DSDS SDSS DSDS

Mã đề 0821

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B B A D D C D C C A
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B A B C A C B A B B
21 22 23 24
B A C A

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4
SDSS SDDS DSDD DDSS

Mã đề 0823

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D A D C A A A C C A
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B C D A C C D B B C
21 22 23 24
D D A D

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4
SSDD SDSS DSDD SDDS

Mã đề 0824

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B D C A B C B C B B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C B A B A B D D A A
21 22 23 24
B B A D

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4
SDSS DSSD DSSD SDDS

 

Mã đề 0825

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A C A A A C C B A C
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A C A C B B A B A D
21 22 23 24
B A A D

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4
SDSS SSDD DSDS SSDD

Mã đề 0826

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B C A D C B B B A C
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A D A A C C B C D B
21 22 23 24
C B A A

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4
DDDS DDSS DDSS SDSS

Mã đề 0828

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D B D A B C B C A B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D A D D B D A C A A
21 22 23 24
A D A A

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4
SSSD SDDD SDDS SDDS

Mã đề 0829

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D B B D A B B A A B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A C C D A D A C A B
21 22 23 24
A C C D

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4
DSSD SDSS SDSD DSDS

Mã đề 0830

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C C A D A B D B B D
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C A A A C B C C B A
21 22 23 24
A B B C

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4
SDDS DDDS SSDD SSDS


Mã đề 0831

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A D B D B D A A C B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D B C D D C D A C D
21 22 23 24
A B A D

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4
SDSS SSDD DSDS DSDS


Mã đề 0832

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C C A D A B D A B A
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D B A A C D C B B A
21 22 23 24
A B B A

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4
SDSS SDSD DSDS DSDD


Mã đề 0833

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A C D C A B C C B A
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B D D C A B A B B A
21 22 23 24
D C B C

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4
SDDS SDSS DSSD SDDS

 

Mã đề 0833

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A C D C A B C C B A
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B D D C A B A B B A
21 22 23 24
D C B C

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4
SDDS SDSS DSSD SDDS

 

Mã đề 0834

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B C A B B B D C A B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D D C D D B B C B D
21 22 23 24
C A B D

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4
DSDD DSDS SDDS SDSS


Mã đề 0835

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A A B A A A B B A B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D C A C A C B C C B
21 22 23 24
C D B D

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4
SSDS SDDS SSDD SDDS


Mã đề 0836

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D C A B B A C A D A
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B B D B D D B B B A
21 22 23 24
B D A B

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4
SDSS SDDS DSSD DDSD


Mã đề 0837

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D D B A B A B B A D
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B A C D B A A B A B
21 22 23 24
B A A D

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4
SSSD DSSD SSDD DSSD

 

Mã đề 0838

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C B B C B A A C C A
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C A B C D C D A A D
21 22 23 24
D A D A

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4
SSDS DDSD SDDS SSDD


Mã đề 0839

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D B A D D A B D B C
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D B A C B A B A D A
21 22 23 24
A A B C

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4
DSDS DSDS SSDS SDSD


Mã đề 0840

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D D D C D D B D A D
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A C B D B B D C C C
21 22 23 24
A D A C

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4
SSDD DDDS SSDS DDSS


Mã đề 0841

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D D B B C A C B B C
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B A B B C C A B C A
21 22 23 24
D A D B

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4
DSSD SDDS SSDD SDSS

Mã đề 0842

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A B D D B A D D B D
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D A C B B D A B B A
21 22 23 24
D B A D

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4
DSDD SSDD SSDD SSDS


Mã đề 0843

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D B C D B C C A B A
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C B A D C B D D C C
21 22 23 24
C A D A

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4
DSSS DSSD SDDS DSSD


Mã đề 0844

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C C D B D D C D B D
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A D B B C B A D C A
21 22 23 24
C B D C

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4
SDSS DDSD DSDD SDDS

 

Mã đề 0845

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B A B B A B B D C C
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B D C D C D A C D B
21 22 23 24
D B B B

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4
DSDS SSDD SDSS DSDS


Mã đề 0846

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C C B A D D D B A B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D C D B C C C B C C
21 22 23 24
A A C B

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4
SDSD SDDD SDSD SDSS


Mã đề 0847

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C C A D C D B D B C
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A D D C D A A D C A
21 22 23 24
B A D C

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4
SDSS SSDD SSDD SDSD

 

Mã đề 0848

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D B B A A C A B D D
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D C B C C D C C D B
21 22 23 24
C D C D

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4
DSDD SSDS SDSD DSDS

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Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng trong sáng nay, thí sinh cả nước chính thức hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo thống kê của Bộ GDĐT, năm 2026 có số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT cao nhất từ trước đến nay, đạt 1.223.776 em (tăng 61.642 thí sinh so với năm trước). Trong đó, số thí sinh đang học lớp 12 là 1.159.932 (chiếm 94,78%), có 63.844 thí sinh tự do (chiếm 5,22%).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10 tới 12/6, trong đó ngày 11 và 12/6 thí sinh chính thức làm bài thi.

Thí sinh phải thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn cùng 1 bài thi gồm 2 môn được lựa chọn trong số các môn còn lại là Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh được chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường phổ thông.

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Đối với các dự án trạm dừng nghỉ trên cao tốc, Cục Đường bộ Việt Nam tăng cường kiểm tra hiện trường, rà soát và kiểm điểm tiến độ đối với các nhà đầu tư chậm hoặc có nguy cơ chậm tiến độ. Các trường hợp vi phạm hợp đồng sẽ bị xử lý nghiêm, yêu cầu cam kết thời hạn khắc phục.

Tại sao Nam Phi yếu hơn hẳn nhưng vẫn đá kiểm soát, đôi công với Mexico?
Thể thao

Tại sao Nam Phi yếu hơn hẳn nhưng vẫn đá kiểm soát, đôi công với Mexico?

Thể thao

Chúng ta thấy khó hiểu khi ĐT Nam Phi không chịu đá phòng ngự trước Mexico mạnh hơn, dù đã có pha mất bóng dẫn đến bàn thua, các trung vệ và thủ môn Nam Phi vẫn tiếp tục chuyền ban và vài lần để mất bóng trước cầu môn.

Trẻ sơ sinh được quấn khăn, đặt trong thùng giấy kèm tờ giấy ghi chữ ‘hoàn cảnh éo le’
Chuyển động Sài Gòn

Trẻ sơ sinh được quấn khăn, đặt trong thùng giấy kèm tờ giấy ghi chữ ‘hoàn cảnh éo le’

Chuyển động Sài Gòn

Nghe tiếng khóc trước cửa nhà, chị Thuận ở phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM mở cửa thì phát hiện trẻ sơ sinh được quấn khăn, bỏ trong thùng giấy kèm theo tờ giấy vì hoàn cảnh éo le…

Canada vs Bosnia & Herzegovina (2h00 ngày 13/6, bảng B World Cup 2026): Nhiều hay ít thẻ vàng?
Thể thao

Canada vs Bosnia & Herzegovina (2h00 ngày 13/6, bảng B World Cup 2026): Nhiều hay ít thẻ vàng?

Thể thao

Với tính chất của trận ra quân, sự thận trọng trong cách tiếp cận cùng phong cách thi đấu không quá bạo lực của cả Canada vs Bosnia & Herzegovina, lựa chọn dưới 4 thẻ vàng là phương án đáng cân nhắc.

Hà Nội: Đại biểu HĐND thành phố lo ngại tình trạng 'mỗi nơi một kiểu' trong hỗ trợ thu hồi đất giải phóng mặt bằng
Thời sự

Hà Nội: Đại biểu HĐND thành phố lo ngại tình trạng "mỗi nơi một kiểu" trong hỗ trợ thu hồi đất giải phóng mặt bằng

Thời sự

Lo ngại bất đồng, tâm lý đòi hỏi quyền lợi giữa các xã, đại biểu HĐND TP Hà Nội kiến nghị thống nhất chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên toàn thành phố, tránh tình trạng mỗi địa phương áp dụng một cách, gây so bì và phát sinh khiếu kiện.

Tướng cấp cao của NATO cuối cùng cũng thừa nhận sự thật về Nga
Thế giới

Tướng cấp cao của NATO cuối cùng cũng thừa nhận sự thật về Nga

Thế giới

Tư lệnh cao cấp nhất của liên minh tại châu Âu đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng Moscow đang chuẩn bị cho chiến tranh.

Chồng nhạc trưởng soạn nhạc cho 'cảnh nóng' của siêu mẫu Thanh Hằng
Văn hóa - Giải trí

Chồng nhạc trưởng soạn nhạc cho "cảnh nóng" của siêu mẫu Thanh Hằng

Văn hóa - Giải trí

Siêu mẫu Thanh Hằng cho biết cô đồng thời đảm nhận vai trò nhà sản xuất và thủ vai vũ nữ Cầm Thanh trong bộ phim lấy bối cảnh Sài Gòn thập niên 1960.

Giá vàng hôm nay mới nhất (12/6) tăng vọt: Người dân ồ ạt đi mua, xếp hàng kín nhà vàng
Kinh tế

Giá vàng hôm nay mới nhất (12/6) tăng vọt: Người dân ồ ạt đi mua, xếp hàng kín nhà vàng

Kinh tế

Giá vàng hôm nay trưa 12/6, vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Người dân tiếp tục xếp hàng kín cửa hàng chờ mua vàng từ sáng sớm khi cửa hàng bán ra không giới hạn số lượng.

Giải pháp vốn linh hoạt cho tiêu dùng và kinh doanh cá nhân
Kinh tế

Giải pháp vốn linh hoạt cho tiêu dùng và kinh doanh cá nhân

Kinh tế

Trước những biến động của thị trường tài chính, việc tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng với chi phí hợp lý trở thành bài toán cấp thiết. Hình thức vay bằng giấy đăng ký (cavet) xe máy và ô tô đang nổi lên như một giải pháp cứu cánh, giúp người lao động và hộ kinh doanh cá thể khơi thông dòng vốn kịp thời.

Ninh Bình: Ra mắt Trạm dịch vụ công số tích hợp AI, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục
Khoa học Công nghệ

Ninh Bình: Ra mắt Trạm dịch vụ công số tích hợp AI, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục
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Khoa học Công nghệ

Sáng 12/6, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp cùng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chính thức ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử (Trạm dịch vụ công số). Đây là bước đi đột phá nhằm hiện đại hóa hành chính công, đưa dịch vụ số chạm ngõ đời sống người dân.

Cầu thủ Việt kiều Canada hé lộ tương lai tại SHB Đà Nẵng
Thể thao

Cầu thủ Việt kiều Canada hé lộ tương lai tại SHB Đà Nẵng

Thể thao

Sau khi cùng SHB Đà Nẵng hoàn thành mục tiêu trụ hạng tại V.League 2025/2026, tiền vệ Pierre Lamothe đã có những chia sẻ đầy cảm xúc trên trang cá nhân. Cầu thủ người Canada bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu của toàn đội, đồng thời khẳng định quyết tâm trở lại mạnh mẽ hơn sau một mùa giải bị ảnh hưởng bởi chấn thương.

Sáp nhập thôn mới nhất ở Lâm Đồng (Bình Thuận cũ), xã La Dạ còn 5 thôn, nông thôn mới thuận lợi, có thôn mới tên La Ngà
Nhà nông

Sáp nhập thôn mới nhất ở Lâm Đồng (Bình Thuận cũ), xã La Dạ còn 5 thôn, nông thôn mới thuận lợi, có thôn mới tên La Ngà

Nhà nông

Về sáp nhập thôn, tổ dân phố (sắp xếp thôn, tổ dân phố 2026), trao đổi với Báo Dân Việt, ông Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng (địa phận huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, xã vừa có đề án sắp xếp, sáp nhập 8 thôn trên địa bàn xã thành 5 thôn, trong đó có thôn mang tên mới là thôn La Ngà.

TP.HCM đưa di sản xã, phường lên nền tảng số hàng chục triệu người dùng bằng cách nào?
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đưa di sản xã, phường lên nền tảng số hàng chục triệu người dùng bằng cách nào?

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM bắt đầu quảng bá di sản 3 phường Sài Gòn, Bến Thành, Chợ Lớn lên Tiktok. Sau đó, thành phố và các bên kỳ vọng đưa 168 xã, phường lên nền tảng số có hàng chục triệu người Việt dùng để tiếp cận đông đảo công chúng.

Bất động sản TP.HCM tăng nhiệt: Nguồn cung phục hồi, thu ngân sách từ đất đai bứt phá
Chuyển động Sài Gòn

Bất động sản TP.HCM tăng nhiệt: Nguồn cung phục hồi, thu ngân sách từ đất đai bứt phá

Chuyển động Sài Gòn

Thị trường bất động sản TP.HCM đang phát đi những tín hiệu hồi phục rõ nét khi hàng loạt dự án được tháo gỡ pháp lý, nguồn cung mới gia tăng và dòng tiền từ đất đai đóng góp ngày càng lớn vào ngân sách thành phố. Tuy nhiên, cơ cấu sản phẩm tiếp tục mất cân đối khi phân khúc cao cấp áp đảo.

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