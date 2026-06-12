Đáp án full mã đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2026 cập nhật "nóng" nhất

Ca sĩ Siu Black thông báo khẩn
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Môn Địa lý là một trong những môn tự chọn thu hút đông đảo thí sinh tham gia trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với gần 450.000 thí sinh. Sau khi hoàn thành bài thi sáng 12/6, nhiều thí sinh đánh giá đề thi có tính thực tiễn cao, bám sát nội dung chương trình lớp 12.
Đề thi môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo hình thức trắc nghiệm trong thời gian 50 phút.
Báo Dân Việt cập nhật nhanh nhất đáp án mã đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2026
Mã đề 0901
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1.
|2.
|3.
|4.
|5.
|6.
|7.
|8.
|9.
|10.
|11.
|12.
|13.
|14.
|15.
|16.
|17.
|18.
|C
|C
|B
|D
|A
|C
|B
|C
|C
|A
|A
|B
|A
|B
|C
|B
|B
|D
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SDDD
|SSDS
|SDDS
|SDSS
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|37,5
|10,7
|1,86
|21,5
|23,2
|8,72
Mã đề 0902
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1.
|2.
|3.
|4.
|5.
|6.
|7.
|8.
|9.
|10.
|11.
|12.
|13.
|14.
|15.
|16.
|17.
|18.
|A
|C
|B
|A
|D
|B
|A
|C
|C
|C
|B
|C
|B
|A
|C
|C
|B
|A
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SDSS
|DDSS
|SDDS
|DSSS
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|63,6
|42,4
|1,33
|10,4
|1,56
|10,1
Mã đề 0906
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1.
|2.
|3.
|4.
|5.
|6.
|7.
|8.
|9.
|10.
|11.
|12.
|13.
|14.
|15.
|16.
|17.
|18.
|B
|A
|B
|A
|B
|A
|A
|B
|C
|D
|B
|B
|D
|B
|C
|C
|A
|C
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SSDS
|DSSS
|SDDS
|SDSD
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|1,33
|63,6
|10,1
|1,56
|42,4
|10,4
Mã đề 0907
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1.
|2.
|3.
|4.
|5.
|6.
|7.
|8.
|9.
|10.
|11.
|12.
|13.
|14.
|15.
|16.
|17.
|18.
|A
|A
|C
|B
|A
|D
|A
|C
|A
|B
|A
|C
|B
|A
|D
|B
|C
|A
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SSDS
|DDDS
|SSDS
|SDSD
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|23,2
|10,7
|1,86
|37,5
|8,72
|21,5
Mã đề 0909
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1.
|2.
|3.
|4.
|5.
|6.
|7.
|8.
|9.
|10.
|11.
|12.
|13.
|14.
|15.
|16.
|17.
|18.
|D
|D
|D
|B
|C
|B
|B
|A
|D
|D
|C
|A
|A
|D
|D
|A
|D
|B
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SDSS
|DDDS
|SDSS
|DDSS
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|23,2
|1,86
|21,5
|37,5
|10,7
|8,72
Mã đề 0912
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1.
|2.
|3.
|4.
|5.
|6.
|7.
|8.
|9.
|10.
|11.
|12.
|13.
|14.
|15.
|16.
|17.
|18.
|C
|A
|C
|D
|B
|D
|A
|D
|B
|D
|B
|A
|C
|D
|B
|C
|D
|C
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|DSSS
|SDDS
|SDSS
|SDDS
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|63,6
|1,33
|10,4
|1,56
|42,4
|10,1
" "
Mã đề 0913
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1.
|2.
|3.
|4.
|5.
|6.
|7.
|8.
|9.
|10.
|11.
|12.
|13.
|14.
|15.
|16.
|17.
|18.
|B
|C
|C
|B
|B
|B
|A
|A
|A
|B
|C
|C
|A
|C
|B
|B
|C
|C
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|DDSD
|SSDS
|SDDS
|SDSS
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|10,7
|1,86
|21,5
|8,72
|23,2
|37,5
Mã đề 0914
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1.
|2.
|3.
|4.
|5.
|6.
|7.
|8.
|9.
|10.
|11.
|12.
|13.
|14.
|15.
|16.
|17.
|18.
|C
|B
|B
|A
|B
|D
|D
|D
|A
|D
|A
|A
|C
|A
|D
|A
|D
|A
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SDDS
|SDSS
|SSDS
|SDSD
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|10,4
|1,56
|1,33
|42,4
|63,6
|10,1
Mã đề 0915
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1.
|2.
|3.
|4.
|5.
|6.
|7.
|8.
|9.
|10.
|11.
|12.
|13.
|14.
|15.
|16.
|17.
|18.
|B
|D
|C
|D
|C
|D
|A
|C
|A
|C
|D
|A
|A
|D
|A
|C
|B
|B
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SDSS
|SDDS
|DDDS
|SDSS
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|21,5
|23,2
|10,7
|1,86
|37,5
|8,72
Mã đề 0916
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1.
|2.
|3.
|4.
|5.
|6.
|7.
|8.
|9.
|10.
|11.
|12.
|13.
|14.
|15.
|16.
|17.
|18.
|A
|A
|B
|D
|D
|A
|D
|C
|A
|A
|C
|B
|A
|B
|A
|D
|A
|A
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SDSD
|DSSS
|SSDS
|DDSS
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|42,4
|1,56
|1,33
|63,6
|10,4
|10,1
Mã đề 0918
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1.
|2.
|3.
|4.
|5.
|6.
|7.
|8.
|9.
|10.
|11.
|12.
|13.
|14.
|15.
|16.
|17.
|18.
|B
|B
|C
|D
|D
|B
|C
|D
|B
|B
|C
|A
|C
|B
|B
|C
|D
|D
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|DDSS
|SSSD
|DDSS
|SDSS
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|42,4
|1,33
|10,4
|10,1
|1,56
|63,6
Mã đề 0920
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1.
|2.
|3.
|4.
|5.
|6.
|7.
|8.
|9.
|10.
|11.
|12.
|13.
|14.
|15.
|16.
|17.
|18.
|B
|A
|C
|B
|B
|B
|D
|D
|C
|C
|B
|B
|D
|D
|D
|B
|B
|D
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SDDS
|SSDS
|SDSS
|SDDS
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|63,6
|10,4
|10,1
|1,33
|42,4
|1,56
Mã đề 0923
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1.
|2.
|3.
|4.
|5.
|6.
|7.
|8.
|9.
|10.
|11.
|12.
|13.
|14.
|15.
|16.
|17.
|18.
|A
|A
|D
|B
|C
|B
|A
|C
|A
|C
|C
|D
|B
|B
|C
|C
|B
|B
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|DSDD
|SDSS
|SDDS
|DSSS
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|8,72
|10,7
|23,2
|21,5
|1,86
|37,5
Mã đề 0924
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1.
|2.
|3.
|4.
|5.
|6.
|7.
|8.
|9.
|10.
|11.
|12.
|13.
|14.
|15.
|16.
|17.
|18.
|A
|A
|C
|D
|A
|C
|C
|A
|C
|C
|A
|C
|A
|A
|D
|B
|A
|A
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SDDS
|SDDS
|DSSS
|SSSD
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|10,4
|42,4
|1,56
|10,1
|1,33
|63,6
" "
Mã đề 0925
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1.
|2.
|3.
|4.
|5.
|6.
|7.
|8.
|9.
|10.
|11.
|12.
|13.
|14.
|15.
|16.
|17.
|18.
|D
|D
|C
|C
|D
|A
|C
|D
|B
|B
|A
|B
|B
|A
|B
|C
|D
|A
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|DDSS
|DSSS
|SDSS
|DSDS
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|42,4
|1,33
|10,4
|1,56
|63,6
|10,1
Mã đề 0926
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1.
|2.
|3.
|4.
|5.
|6.
|7.
|8.
|9.
|10.
|11.
|12.
|13.
|14.
|15.
|16.
|17.
|18.
|A
|D
|B
|D
|D
|C
|D
|D
|A
|C
|C
|A
|B
|C
|B
|A
|B
|C
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|DDSD
|SDSS
|SSDS
|SDSD
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|21,5
|10,7
|8,72
|37,5
|1,86
|23,2
Mã đề 0927
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1.
|2.
|3.
|4.
|5.
|6.
|7.
|8.
|9.
|10.
|11.
|12.
|13.
|14.
|15.
|16.
|17.
|18.
|A
|D
|A
|C
|A
|D
|B
|B
|C
|D
|A
|A
|B
|A
|D
|B
|B
|D
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SDSS
|SDSS
|SDDS
|SDSD
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|10,1
|1,56
|1,33
|63,6
|42,4
|10,4
" "
Mã đề 0928
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1.
|2.
|3.
|4.
|5.
|6.
|7.
|8.
|9.
|10.
|11.
|12.
|13.
|14.
|15.
|16.
|17.
|18.
|A
|B
|D
|A
|D
|A
|B
|A
|A
|C
|C
|D
|A
|C
|A
|B
|B
|A
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SDSS
|DDSD
|SDSS
|SDDS
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|1,86
|23,2
|10,7
|37,5
|8,72
|21,5
Mã đề 0934
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1.
|2.
|3.
|4.
|5.
|6.
|7.
|8.
|9.
|10.
|11.
|12.
|13.
|14.
|15.
|16.
|17.
|18.
|B
|D
|A
|A
|D
|D
|A
|D
|C
|B
|C
|D
|B
|B
|D
|C
|B
|B
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SSDS
|DDSD
|SDSD
|SDSS
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|1,86
|10,7
|23,2
|8,72
|21,5
|37,5
Mã đề 0935
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1.
|2.
|3.
|4.
|5.
|6.
|7.
|8.
|9.
|10.
|11.
|12.
|13.
|14.
|15.
|16.
|17.
|18.
|B
|B
|A
|A
|B
|D
|C
|A
|B
|B
|B
|D
|A
|A
|B
|A
|A
|C
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SDDS
|SDSS
|SDSS
|SDDS
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|10,1
|1,56
|63,6
|10,4
|1,33
|42,4
Mã đề 0937
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1.
|2.
|3.
|4.
|5.
|6.
|7.
|8.
|9.
|10.
|11.
|12.
|13.
|14.
|15.
|16.
|17.
|18.
|A
|D
|B
|A
|B
|C
|C
|A
|D
|C
|C
|D
|D
|C
|B
|A
|A
|C
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|DDSS
|SDSS
|SSDD
|DSSS
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|1,33
|10,4
|63,6
|42,4
|1,56
|10,1
Mã đề 0938
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1.
|2.
|3.
|4.
|5.
|6.
|7.
|8.
|9.
|10.
|11.
|12.
|13.
|14.
|15.
|16.
|17.
|18.
|D
|C
|A
|A
|A
|D
|A
|B
|B
|C
|A
|C
|C
|D
|C
|A
|A
|B
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SSDS
|DDSS
|DDSD
|SDSS
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|1,86
|23,2
|37,5
|10,7
|8,72
|21,5
Mã đề 0940
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1.
|2.
|3.
|4.
|5.
|6.
|7.
|8.
|9.
|10.
|11.
|12.
|13.
|14.
|15.
|16.
|17.
|18.
|D
|C
|B
|A
|A
|B
|D
|D
|A
|B
|D
|B
|C
|A
|C
|A
|D
|A
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SDSS
|DDSS
|DDSD
|SDSS
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|37,5
|8,72
|1,86
|10,7
|21,5
|23,2
Mã đề 0941
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1.
|2.
|3.
|4.
|5.
|6.
|7.
|8.
|9.
|10.
|11.
|12.
|13.
|14.
|15.
|16.
|17.
|18.
|C
|C
|B
|A
|B
|A
|A
|D
|C
|C
|D
|B
|B
|A
|A
|A
|C
|D
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|DSSS
|DDSS
|SDDS
|SSDS
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|1,33
|63,6
|42,4
|10,1
|1,56
|10,4
" "
Mã đề 0942
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1.
|2.
|3.
|4.
|5.
|6.
|7.
|8.
|9.
|10.
|11.
|12.
|13.
|14.
|15.
|16.
|17.
|18.
|B
|B
|B
|D
|A
|A
|B
|B
|D
|A
|D
|B
|D
|A
|C
|D
|C
|B
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|DDDS
|DSSS
|SDSS
|SDSD
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|1,86
|37,5
|23,2
|21,5
|8,72
|10,1
" "
Mã đề 0943
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1.
|2.
|3.
|4.
|5.
|6.
|7.
|8.
|9.
|10.
|11.
|12.
|13.
|14.
|15.
|16.
|17.
|18.
|A
|C
|B
|D
|C
|A
|A
|D
|C
|A
|B
|B
|B
|A
|B
|D
|D
|C
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|DSSS
|DDSS
|SDSD
|SSDS
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|63,6
|42,4
|10,4
|10,1
|1,56
|1,33
Mã đề 0944
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1.
|2.
|3.
|4.
|5.
|6.
|7.
|8.
|9.
|10.
|11.
|12.
|13.
|14.
|15.
|16.
|17.
|18.
|B
|D
|D
|B
|B
|A
|C
|D
|C
|C
|A
|A
|C
|A
|B
|A
|B
|C
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SDDD
|SDDS
|SSDS
|DSSS
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|37,5
|10,7
|21,5
|1,86
|23,2
|8,72
Mã đề 0947
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1.
|2.
|3.
|4.
|5.
|6.
|7.
|8.
|9.
|10.
|11.
|12.
|13.
|14.
|15.
|16.
|17.
|18.
|A
|A
|B
|D
|C
|C
|C
|A
|A
|C
|C
|C
|A
|A
|C
|A
|B
|C
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SDSS
|SDSD
|SDDS
|SDSS
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|10,4
|42,4
|10,1
|1,33
|63,6
|1,56
Mã đề 0948
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
|1.
|2.
|3.
|4.
|5.
|6.
|7.
|8.
|9.
|10.
|11.
|12.
|13.
|14.
|15.
|16.
|17.
|18.
|A
|C
|D
|C
|C
|C
|D
|D
|D
|A
|D
|C
|D
|A
|B
|B
|A
|A
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
|1
|2
|3
|4
|SDDS
|SDDD
|SDSS
|SDSS
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|8,72
|1,86
|10,7
|21,5
|23,2
|37,5
Các câu hỏi với môn thi trắc nghiệm được chia thành 3 phần, trong đó phần 1 gồm các câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm nhiều lựa chọn, cho 4 phương án chọn 1 đáp án đúng. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm.
Các câu hỏi với môn thi trắc nghiệm được chia thành 3 phần, trong đó phần 1 gồm các câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm nhiều lựa chọn, cho 4 phương án chọn 1 đáp án đúng. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm.
Phần 2 gồm các câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm dạng Đúng/Sai. Mỗi câu hỏi có 4 ý, tại mỗi ý thí sinh lựa chọn Đúng hoặc Sai.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 1 ý trong 1 câu hỏi sẽ được 0,1 điểm; lựa chọn chính xác 2 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm; lựa chọn chính xác 3 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm; lựa chọn chính xác cả 4 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
Phần 3, gồm các câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh tô vào các ô tương ứng với đáp án của mình.
Thí sinh cần lưu ý đáp án được công bố ngay sau giờ thi chỉ mang tính chất tham khảo. Đáp án chính thức và kết quả thi cuối cùng sẽ do Bộ GDĐT công bố theo lịch chung của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
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