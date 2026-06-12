Đáp án full mã đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2026 cập nhật "nóng" nhất

Đáp án full mã đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2026

Môn Địa lý là một trong những môn tự chọn thu hút đông đảo thí sinh tham gia trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với gần 450.000 thí sinh. Sau khi hoàn thành bài thi sáng 12/6, nhiều thí sinh đánh giá đề thi có tính thực tiễn cao, bám sát nội dung chương trình lớp 12.

Đề thi môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo hình thức trắc nghiệm trong thời gian 50 phút.

Báo Dân Việt cập nhật nhanh nhất đáp án mã đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2026

Mã đề 0901

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. C C B D A C B C C A A B A B C B B D

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SDDD SSDS SDDS SDSS

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 37,5 10,7 1,86 21,5 23,2 8,72





Mã đề 0902

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. A C B A D B A C C C B C B A C C B A

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SDSS DDSS SDDS DSSS

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 63,6 42,4 1,33 10,4 1,56 10,1

Mã đề 0906

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. B A B A B A A B C D B B D B C C A C

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SSDS DSSS SDDS SDSD

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 1,33 63,6 10,1 1,56 42,4 10,4

Mã đề 0907

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. A A C B A D A C A B A C B A D B C A

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SSDS DDDS SSDS SDSD

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 23,2 10,7 1,86 37,5 8,72 21,5

Mã đề 0909

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. D D D B C B B A D D C A A D D A D B

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SDSS DDDS SDSS DDSS

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 23,2 1,86 21,5 37,5 10,7 8,72

Mã đề 0912

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. C A C D B D A D B D B A C D B C D C

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DSSS SDDS SDSS SDDS

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 63,6 1,33 10,4 1,56 42,4 10,1

" "

Mã đề 0913

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. B C C B B B A A A B C C A C B B C C

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DDSD SSDS SDDS SDSS

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 10,7 1,86 21,5 8,72 23,2 37,5





Mã đề 0914

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. C B B A B D D D A D A A C A D A D A

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SDDS SDSS SSDS SDSD

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 10,4 1,56 1,33 42,4 63,6 10,1





Mã đề 0915

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. B D C D C D A C A C D A A D A C B B

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SDSS SDDS DDDS SDSS

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 21,5 23,2 10,7 1,86 37,5 8,72





Mã đề 0916

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. A A B D D A D C A A C B A B A D A A

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SDSD DSSS SSDS DDSS

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 42,4 1,56 1,33 63,6 10,4 10,1

Mã đề 0918

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. B B C D D B C D B B C A C B B C D D

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DDSS SSSD DDSS SDSS

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 42,4 1,33 10,4 10,1 1,56 63,6

Mã đề 0920

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. B A C B B B D D C C B B D D D B B D

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SDDS SSDS SDSS SDDS

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 63,6 10,4 10,1 1,33 42,4 1,56

Mã đề 0923

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. A A D B C B A C A C C D B B C C B B

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DSDD SDSS SDDS DSSS

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 8,72 10,7 23,2 21,5 1,86 37,5

Mã đề 0924

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. A A C D A C C A C C A C A A D B A A

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SDDS SDDS DSSS SSSD

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 10,4 42,4 1,56 10,1 1,33 63,6

" "

Mã đề 0925

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. D D C C D A C D B B A B B A B C D A

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DDSS DSSS SDSS DSDS

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 42,4 1,33 10,4 1,56 63,6 10,1

Mã đề 0926

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. A D B D D C D D A C C A B C B A B C

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DDSD SDSS SSDS SDSD

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 21,5 10,7 8,72 37,5 1,86 23,2

Mã đề 0927

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. A D A C A D B B C D A A B A D B B D

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SDSS SDSS SDDS SDSD

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 10,1 1,56 1,33 63,6 42,4 10,4

" "

Mã đề 0928

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. A B D A D A B A A C C D A C A B B A

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SDSS DDSD SDSS SDDS

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 1,86 23,2 10,7 37,5 8,72 21,5

Mã đề 0934

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. B D A A D D A D C B C D B B D C B B

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SSDS DDSD SDSD SDSS

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 1,86 10,7 23,2 8,72 21,5 37,5

Mã đề 0935

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. B B A A B D C A B B B D A A B A A C

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SDDS SDSS SDSS SDDS

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 10,1 1,56 63,6 10,4 1,33 42,4

Mã đề 0937

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. A D B A B C C A D C C D D C B A A C

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DDSS SDSS SSDD DSSS

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 1,33 10,4 63,6 42,4 1,56 10,1

Mã đề 0938

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. D C A A A D A B B C A C C D C A A B

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SSDS DDSS DDSD SDSS

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 1,86 23,2 37,5 10,7 8,72 21,5

Mã đề 0940

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. D C B A A B D D A B D B C A C A D A

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SDSS DDSS DDSD SDSS

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 37,5 8,72 1,86 10,7 21,5 23,2

Mã đề 0941

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. C C B A B A A D C C D B B A A A C D

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DSSS DDSS SDDS SSDS

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 1,33 63,6 42,4 10,1 1,56 10,4

" "

Mã đề 0942

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. B B B D A A B B D A D B D A C D C B

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DDDS DSSS SDSS SDSD

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 1,86 37,5 23,2 21,5 8,72 10,1

" "

Mã đề 0943

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. A C B D C A A D C A B B B A B D D C

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DSSS DDSS SDSD SSDS

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 63,6 42,4 10,4 10,1 1,56 1,33

Mã đề 0944

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. B D D B B A C D C C A A C A B A B C

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SDDD SDDS SSDS DSSS

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 37,5 10,7 21,5 1,86 23,2 8,72

Mã đề 0947

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. A A B D C C C A A C C C A A C A B C

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SDSS SDSD SDDS SDSS

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 10,4 42,4 10,1 1,33 63,6 1,56





Mã đề 0948

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. A C D C C C D D D A D C D A B B A A

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 SDDS SDDD SDSS SDSS

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 8,72 1,86 10,7 21,5 23,2 37,5

Thí sinh trao đổi thông tin thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Tào Nga

Đáp án môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Các câu hỏi với môn thi trắc nghiệm được chia thành 3 phần, trong đó phần 1 gồm các câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm nhiều lựa chọn, cho 4 phương án chọn 1 đáp án đúng. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm.

Các câu hỏi với môn thi trắc nghiệm được chia thành 3 phần, trong đó phần 1 gồm các câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm nhiều lựa chọn, cho 4 phương án chọn 1 đáp án đúng. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm.

Phần 2 gồm các câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm dạng Đúng/Sai. Mỗi câu hỏi có 4 ý, tại mỗi ý thí sinh lựa chọn Đúng hoặc Sai.

Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 1 ý trong 1 câu hỏi sẽ được 0,1 điểm; lựa chọn chính xác 2 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm; lựa chọn chính xác 3 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm; lựa chọn chính xác cả 4 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Phần 3, gồm các câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh tô vào các ô tương ứng với đáp án của mình.

Thí sinh cần lưu ý đáp án được công bố ngay sau giờ thi chỉ mang tính chất tham khảo. Đáp án chính thức và kết quả thi cuối cùng sẽ do Bộ GDĐT công bố theo lịch chung của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.