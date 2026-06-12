Đáp án full mã đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2026 đầy đủ nhất, sớm nhất

Đáp án full mã đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2026

Sau 2 môn thi đầu tiên là Ngữ văn và Toán, sáng 12/6, gần 254.000 thí sinh bước vào môn thi Hóa học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Môn Hóa học tiếp tục là lựa chọn của nhiều thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào các nhóm ngành y dược, kỹ thuật, công nghệ, nông nghiệp, môi trường và khoa học tự nhiên. Vì vậy, đáp án full mã đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2026 nhận được sự quan tâm lớn ngay sau khi kết thúc giờ làm bài.

Đáp án full mã đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2026 được cập nhật liên tục sau giờ thi, giúp thí sinh nhanh chóng đối chiếu kết quả bài làm và dự đoán mức điểm đạt được.

Thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với tâm thế tự tin. Ảnh: Tào Nga

Sau khi hoàn thành 2 môn tự chọn vào sáng 12/6, thí sinh cả nước cũng chính thức khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.