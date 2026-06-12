Đáp án full mã đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2026 nhanh nhất

Đáp án full mã đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2026

Sáng 12/6, gần 400.000 thí sinh lựa chọn môn Vật lý đã hoàn thành bài thi trong ngày cuối của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là một trong những môn thi được nhiều học sinh đăng ký bởi có vai trò quan trọng trong xét tuyển vào các ngành kỹ thuật, công nghệ, khoa học tự nhiên và một số ngành kinh tế.

Với thời gian 50 phút, thí sinh hoàn thành đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2026

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Đáp án full mã đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2026





Theo Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, kỳ thi năm nay có tổng số 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi. Trên cả nước bố trí 2.478 điểm thi với 54.409 phòng thi.

Theo lịch thi, sáng 11/6, thí sinh dự thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Đề thi được phát cho thí sinh lúc 7 giờ 30 phút, thời gian bắt đầu làm bài là 7 giờ 35 phút.

Buổi chiều cùng ngày, thí sinh dự thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút. Đề thi được phát lúc 14 giờ 20 phút, thời gian bắt đầu làm bài là 14 giờ 30 phút.

Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 8h00 ngày 1/7/2026.