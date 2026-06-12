Đáp án full mã đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2026

Sáng 12/6, gần 350.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 làm bài thi môn Tiếng Anh - một trong những môn tự chọn được nhiều học sinh lựa chọn nhất trong kỳ thi năm nay. Ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài, đề thi và đáp án full 24 mã đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2026 nhận được sự quan tâm đặc biệt từ thí sinh, phụ huynh và giáo viên.

Năm nay, đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT tiếp tục được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực, bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018.



Đáp án full mã đề môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2026 được Báo Dân Việt cập nhật liên tục ngay sau khi thí sinh hoàn thành bài thi, đang update...



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Thí sinh cần lưu ý đây mới là đáp án tham khảo, đáp án chính thức sẽ do Bộ GDĐT công bố sau khi hoàn tất quá trình chấm thi.

Theo kế hoạch của Bộ GDĐT, sau khi hoàn thành các môn thi sáng 12/6, hơn một triệu thí sinh trên cả nước sẽ chính thức khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Kết quả thi dự kiến được công bố vào đầu tháng 7, là căn cứ xét công nhận tốt nghiệp và xét tuyển đại học, cao đẳng năm học 2026-2027.