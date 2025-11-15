Đạp đổ xe máy lực lượng 141 để bỏ chạy, 3 thanh niên bị khống chế

Ngày 15/11, Công an TP Hà Nội cho biết đang làm rõ vụ 3 thanh niên đi xe máy chống người thi hành công vụ trong đêm.

Khoảng 1h40 cùng ngày, Tổ công tác Y6/141 làm nhiệm vụ trên đường Trường Chinh phát hiện nhóm 4 xe máy nổ pô lớn, có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu dừng kiểm tra. Nhóm thanh niên lập tức tăng ga bỏ chạy.

Nhóm 3 thanh niên đạp vào đầu xe máy lực lượng 141 bị khống chế. Ảnh: CATĐ.

Một người đi xe Honda Air Blade biển số 15AE-100.02 được cho là đã dùng chân đạp vào đầu xe công vụ, khiến Thượng úy Nguyễn Minh Thắng và Thiếu tá Hoàng Minh Quân ngã xuống đường. Thiếu tá Quân bị tổn thương nội sọ, vỡ đài quay di lệch nhẹ, phù nề khuỷu tay và được đưa vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu.

Tổ 141 đồng thời truy xét, khống chế 3 người liên quan trước số 10 phố Phương Mai, bàn giao Công an phường Kim Liên làm rõ. Những người này gồm Nguyễn Minh Nghĩa (18 tuổi), Ngô Văn Bắc (16 tuổi) và Vũ Thế Phong (19 tuổi), cùng trú Kiến Thụy, Hải Phòng.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.