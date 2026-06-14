Đạp xe 16.000km đi xem Argentina đá World Cup

Giữa tháng 5 vừa qua, nhóm ba người gồm Miguel Silio 56 tuổi, Yamandú Martínez 49 tuổi cùng Vicente Conculini 29 tuổi đã chính thức có mặt ở thành phố Dallas thuộc Mỹ. Rất đông người dân địa phương tề tựu tại khu vực Bảo tàng Nghệ thuật Nelson-Atkins nhằm nồng nhiệt chào đón họ. Anh Vicente Conculini bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của mọi người sau quãng thời gian mười tháng lênh đênh trên đường, vượt qua mười bảy quốc gia.

Điểm khởi hành của họ diễn ra ở Tòa thị chính Gualeguaychu thuộc Argentina vào ngày 16/8/2025. Cả ba đạp xe ngược lên Bắc Mỹ, sau đó nhập cảnh vào Mỹ thông qua cửa khẩu Laredo hôm 1/5.

Ngoại trừ một chặng ngắn phải đi máy bay qua kênh đào Panama, nhóm hoàn toàn sử dụng sức người băng qua loạt quốc gia trải dài gồm Uruguay, Brazil, Paraguay, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize, cuối cùng là Mexico. Tỉnh Misiones ở miền bắc Argentina cũng là một điểm dừng chân đáng nhớ của họ trong tháng đầu tiên. Hiện tại ở Dallas, họ có khoảng thời gian nghỉ ngơi nạp lại năng lượng tại quảng trường Akard Plaza.

Hành trình của ba người bắt đầu ngày 16/8/2025 từ Tòa thị chính Gualeguaychu, Argentina. IG.

Đằng sau chuyến đi lịch sử này là những sự hy sinh không hề nhỏ về mặt cá nhân. Ông Yamandú quyết định rời bỏ công việc hiện tại ở quê nhà. Tương tự, chàng trai trẻ Vicente nộp đơn thôi việc trong ngành nhà hàng khách sạn tại Hà Lan.

Riêng Miguel, do đặc thù nghề luật sư kiêm công chứng viên, ông chọn giải pháp làm việc từ xa nhằm duy trì thu nhập. Mặc dù lập gia đình, Miguel vẫn được vợ ủng hộ hết mình khi cô nhiều lần sắp xếp thời gian bay sang thăm chồng ở Colombia, Peru, Panama cùng Mexico.

Lịch trình sinh hoạt mỗi ngày của nhóm vô cùng kỷ luật. Bắt đầu lúc 6h sáng với việc nghiên cứu bản đồ cẩn thận rồi dùng bữa sáng, sau đó họ đều đặn đạp xe quãng đường dài khoảng 100 kilomet hoặc tối đa 145 kilomet. Khối lượng hành lý mỗi người mang theo dao động mức 36 kilogam hay 40 kilogam, chứa đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu như lều bạt, túi ngủ, nước uống, thức ăn, dụng cụ sửa chữa cùng quần áo. Xuyên suốt chặng đường dài, họ phải nếm trải đủ loại thời tiết khắc nghiệt. Đó có thể là cái rét buốt giá với nhiệt độ âm độ C ở Bolivia, hoặc những ngày nắng nóng hầm hập cháy da thịt tại Paraguay. Nhằm tiết kiệm chi phí lưu trú khi đêm xuống, nhóm thường xin tá túc trong các nhà thờ, trường học hay những câu lạc bộ địa phương.

Kế hoạch theo chân đội bóng bất chấp trở ngại

Ý tưởng thực hiện hành trình điên rồ này được nhen nhóm ngay sau khi World Cup 2022 khép lại. Cả nhóm cẩn thận vạch ra từng giai đoạn di chuyển chi tiết cùng danh sách trang thiết bị cần thiết. Đối với Vicente cùng Yamandú, trải nghiệm này mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt bởi nó đánh dấu lần đầu tiên họ được trực tiếp chiêm ngưỡng giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Họ mang trong mình dòng máu Argentina cháy bỏng, xem bóng đá như một phần bản sắc dân tộc, do đó ai nấy đều hạ quyết tâm phải có mặt tại kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của huyền thoại Messi.

Tuy nhiên, dù đặt chân tới đích bình an, một thách thức lớn vẫn đang hiện hữu trước mắt. Họ chưa hề nắm trong tay tấm vé xem đội tuyển quốc gia thi đấu. Vicente xác nhận cả nhóm từng năm lần cố gắng đặt mua vé qua cổng bốc thăm trực tuyến của FIFA nhưng đều ngậm ngùi nhận lấy thất bại.

Nguyên nhân chính bắt nguồn từ đường truyền mạng không ổn định kết hợp nhu cầu săn vé quá cao trên toàn cầu. Niềm hy vọng mong manh lúc này được đặt trọn vào việc mức giá trên thị trường "chợ đen" sẽ giảm nhiệt khi sát giờ bóng lăn. Miguel tỏ ra vô cùng lạc quan, tin tưởng bản thân sẽ tìm được vé vào phút chót giống hệt cách ông từng làm thành công ở hai kỳ World Cup trước đó.

Tại vòng bảng trên đất Mỹ, đội tuyển Argentina sẽ thi đấu với lịch trình cụ thể gồm trận mở màn gặp Algeria ở Kansas City ngày 16/6, tiếp đó chạm trán tuyển Áo ngày 22/6 tại Arlington, cuối cùng đối đầu Jordan tại Santa Clara. Hiện tại, ông Miguel đang tích cực thảo luận cùng Hiệp hội Bóng đá Argentina với mong muốn xin đặc cách vào xem các buổi sân tập ở Kansas City. Kế hoạch tiếp theo của ba người sau những ngày dưỡng sức tại Dallas là tiếp tục di chuyển thẳng tới Kansas City.

Đứng trước lịch trình di chuyển dày đặc sắp tới, họ đang cân nhắc phương án mua một chiếc ôtô cũ nhằm bám sát gót chân đội tuyển quốc gia tiện lợi hơn. Lộ trình của họ kéo dài bao lâu hoàn toàn phụ thuộc vào thành tích tiến sâu của tuyển Argentina. Nếu đội bóng tiếp tục thăng hoa, điểm đến cuối cùng của họ có thể vươn tới tận Miami hay khu vực New York/New Jersey. Chỉ khi giải đấu chính thức khép lại, nhóm mới thu xếp hành lý lên máy bay trở về quê hương.

Theo: NYP