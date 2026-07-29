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Thứ tư, ngày 29/07/2026 11:01 GMT+7

Đất ở ven biển TP.HCM tiếp tục được "kích hoạt", kỳ vọng bổ sung nguồn cung nhà ở

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Gia Linh Thứ tư, ngày 29/07/2026 11:01 GMT+7
Việc UBND TP.HCM cho phép Công ty TNHH Việt Phương chuyển mục đích sử dụng hơn 3.200m2 đất để triển khai khu nhà ở Việt Phương tại phường Phước Thắng được đánh giá là động thái tiếp tục tháo gỡ các thủ tục đất đai, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở tại khu vực ven biển của thành phố trong bối cảnh thị trường vẫn khan hiếm dự án đủ điều kiện triển khai.
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Theo Quyết định của UBND TP.HCM, Công ty TNHH Việt Phương được phép chuyển mục đích sử dụng 3.226,5m2 đất trồng cây hằng năm sang các loại đất phục vụ phát triển dự án, gồm đất ở đô thị, đất giáo dục, đất vui chơi giải trí công cộng và đất giao thông. Phần diện tích này được hợp nhất với hơn 18.021m2 đất ở đã được công nhận trước đó để triển khai Dự án Khu nhà ở Việt Phương tại phường Phước Thắng.

Sau khi hoàn tất chuyển mục đích, dự án có tổng quy mô hơn 2,1ha, trong đó khoảng 11.204m2 là đất ở đô thị, bao gồm gần 8.906m2 phát triển nhà ở liền kề và gần 2.299m2 dành cho nhà ở xã hội. Phần diện tích còn lại được bố trí cho trường học, công viên, hạ tầng kỹ thuật và hệ thống giao thông nội khu.

Theo quyết định, thời hạn sử dụng đất kéo dài đến ngày 4/6/2074, tương ứng thời hạn hoạt động của dự án đầu tư đã được chấp thuận trước đó. Việc giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện đồng thời theo quy định của Luật Đất đai 2024, không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 124 của luật.

UBND TP.HCM cho phép Công ty TNHH Việt Phương chuyển mục đích sử dụng hơn 3.200m2 đất để triển khai khu nhà ở Việt Phương tại phường Phước Thắng. Ảnh: hochiminhcity.gov.vn

Quan sát thị trường TP.HCM cho thấy, trong hơn hai năm qua, số lượng dự án được tháo gỡ pháp lý đang tăng lên sau hàng loạt chỉ đạo của Chính phủ và chính quyền thành phố. Tuy nhiên, việc một dự án được chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất mới chỉ là một trong nhiều bước để có thể đưa sản phẩm ra thị trường.

Theo các chuyên gia, việc các dự án từng bước hoàn thiện hồ sơ đất đai sẽ tạo hiệu ứng tích cực đối với nguồn cung trung và dài hạn. Điểm nghẽn lớn nhất của thị trường nhiều năm qua không nằm ở nhu cầu mà ở pháp lý dự án. Khi các thủ tục đất đai được xử lý, doanh nghiệp mới có cơ sở triển khai xây dựng, huy động vốn và đưa sản phẩm ra thị trường. Điều này sẽ góp phần cân bằng cung - cầu, đặc biệt tại những khu vực đang phát triển mạnh về hạ tầng.

Ghi nhận thực tế tại khu vực Phước Thắng cho thấy, sau khi địa giới hành chính được sắp xếp, khu vực ven biển này đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nhờ quỹ đất còn tương đối lớn, hạ tầng giao thông từng bước được hoàn thiện và định hướng phát triển đô thị - du lịch trong tương lai. Tuy nhiên, số lượng dự án mới đủ điều kiện triển khai vẫn chưa nhiều, khiến nguồn cung nhà ở còn khá hạn chế.

Các chuyên gia cũng lưu ý, việc hoàn thiện thủ tục đất đai không đồng nghĩa dự án sẽ được triển khai ngay. Doanh nghiệp vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính, thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, xây dựng và chỉ được khởi công khi đáp ứng toàn bộ quy định pháp luật. Đây là yêu cầu được UBND TP.HCM nhấn mạnh trong quyết định vừa ban hành. 

Theo quyết định của UBND TP.HCM, Công ty TNHH Việt Phương có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, bảo đảm năng lực tài chính để triển khai dự án đúng tiến độ. Sau khi hoàn thành đầu tư, các hạng mục hạ tầng như giao thông, cây xanh sẽ được bàn giao cho cơ quan nhà nước quản lý theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao xác định mốc giới, ký hợp đồng thuê đất, trình xác định giá đất để tính nghĩa vụ tài chính; Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện cập nhật hồ sơ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận sau khi doanh nghiệp hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định. UBND phường Phước Thắng có trách nhiệm theo dõi tiến độ, kiểm tra việc sử dụng đất đúng mục đích và kịp thời báo cáo nếu dự án chậm triển khai.

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