Căn hộ Duplex - Lựa chọn “đầu bảng” của giới tinh hoa

Thị trường bất động sản hạng sang toàn cầu đang chứng kiến sự nhiều sự thay đổi, theo báo cáo tháng 1/2025 của CBRE, dòng căn hộ cao cấp sẽ dẫn dắt thị trường bất động sản năm nay, đặc biệt ở khu vực có hạ tầng bứt tốc, chính sách đặc thù và tiềm năng trở thành trung tâm mới.

Trong khi đó, dữ liệu từ VARS chỉ ra rằng năm 2024 các sản phẩm giới hạn như căn hộ duplex đạt tỷ lệ hấp thụ cao với 64%, nhiều khách hàng thậm chí còn phải "tranh nhau" trả thêm tiền "chênh" để sở hữu, bởi các sản phẩm hạng sang như duplex luôn có số lượng giới hạn trong mỗi dự án.

Căn hộ thông tầng duplex vẫn luôn là khẩu vị ưa thích của giới tinh hoa. Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property

Giới phân tích, căn hộ duplex nằm trong các dự án bài bản, vị trí đẹp ở trung tâm, có tầm view sông, biển luôn “đắt hàng” vừa bởi nhu cầu về phong cách sống thượng lưu ngày càng lớn, vừa do khả năng sinh lời ổn định và gia tăng giá trị bền vững.

Trong khi, du lịch cao cấp ngày càng bùng nổ, quá trình hội nhập quốc tế cùng dòng vốn đầu tư nước ngoài ngày càng đổ về nhanh, mạnh cũng sẽ kéo theo nhu cầu về nhà ở, lưu trú cao cấp ngày một gia tăng. Đó là cơ hội cho BĐS hạng sang phát triển, đặc biệt là tại điểm đến được định hướng trở thành thủ phủ du lịch, trung tâm tài chính, thương mại tầm cỡ quốc tế như Đà Nẵng.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa vị trí kim cương, thiết kế khác biệt, tiện ích đỉnh cao và giá trị bền vững sẽ giúp căn hộ duplex luôn giữ vững “ngôi vương” trên thị trường bất động sản hạng sang. Đó không chỉ là nơi ở, mà còn là tuyên ngôn về phong cách sống và đẳng cấp của chủ nhân thời thượng.

Điểm nhấn nổi bật của bộ sưu tập căn hộ giới hạn bên sông Hàn

Số lượng hữu hạn với vị trí soi bóng sông Hàn độc bản, các căn hộ duplex tại Sun Symphony Residence được Sun Property (thành viên Sun Group) trang trọng đặt trong bộ sưu tập các căn hộ phiên bản đặc tuyển: hiếm về số lượng, đặc biệt về trải nghiệm và tuyển chọn về tiện ích.

Căn hộ duplex tại Sun Symphony Residence với tầm nhìn ngắm pháo hoa cực đại. Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property

Cụ thể, toàn bộ 44 căn hộ thông tầng đều được may đo như một “dinh thự giữa tầng không” – toạ lạc tại độ cao lý tưởng và 100% có tầm nhìn trực diện sông Hàn. Để tối ưu và phô diễn trọn lợi thế này, các KTS của Aedas và Sun Group tinh tế thiết kế những mảng kính lớn bằng kính Low-E cao cấp, cao kịch trần trong từng căn hộ, tạo nên hiệu ứng thị giác panorama mãn nhãn và mang lại trải nghiệm tinh thần vô giá. Đó là thảnh thơi ngắm nhìn sông Hàn “thức giấc” mỗi ngày, ôm trọn hoàng hôn tuyệt mỹ từ góc nhìn điện ảnh hay vỡ òa xúc cảm cùng những bông pháo hoa cực đại của Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF từ “khán đài VVIP” không đụng hàng - chính là ban công căn hộ.

“Mọi chi tiết trong 100-200m2 của căn hộ được trau chuốt để tối ưu trải nghiệm. Từ phòng khách thông tầng nhân đôi chiều cao, đến các khu vực phòng ngủ, bếp, phòng làm việc hay ban công đều được tính toán hài hòa về tỷ lệ, cầu kỳ về vật liệu cao cấp và lồng ghép được cá tính riêng của chủ nhân để mỗi mét vuông đều đạt đến tiêu chuẩn hài hòa và cân bằng giữa con người – thiên nhiên cùng bối cảnh có 1-0-2 của vị trí soi bóng sông Hàn.” – KTS trưởng dự án chia sẻ.

Bể bơi vô cực hướng sông Hàn thuộc quần thể. Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property

Cùng với đó, nằm trong quần thể semi-compound bán khép kín năng động Sun Symphony Residence, chủ nhân căn hộ duplex cũng sẽ được tận hưởng loạt tiện ích all-in-one chuẩn quốc tế như: công viên Central Park rộng 5.000m² – một ốc đảo sinh thái giữa nội đô, hai hồ bơi vô cực hướng sông, bể bơi bốn mùa trong nhà, phòng gym, kid club, spa, khu thể thao ngoài trời và cả 3 bến thủy nội khu... Yếu tố an ninh, an toàn cũng được đảm bảo 24/7 với hệ thống camera hiện đại và đội ngũ an ninh chuyên nghiệp túc trực, mang lại không gian sống vừa biệt lập, vừa an toàn tuyệt đối.

Dưới chân các tòa tháp là bộ sưu tập tiện ích 5 sao. Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property

Từ dự án, cư dân cũng có thể di chuyển thuận tiện chỉ trong ít phút lái xe đến các tiện ích sống, khu vực hành chính, công sở hay các quần thể du lịch, giải trí nổi tiếng trong thành phố qua các tuyến phố huyết mạch, tương lai là hầm vượt sông Hàn hiện đại đi qua khu vực dự án.

“Sở hữu căn hộ duplex Sun Symphony Residence không đơn thuần là sở hữu một sản phẩm bất động sản cao cấp, mà còn là nắm trong tay một “tác phẩm nghệ thuật” chuẩn gout thượng lưu, tinh xảo về thiết kế, tinh tế về trải nghiệm trong một cộng đồng tinh hoa tại TP đáng sống, đáng đến và đáng đầu tư của khu vực.” – đại diện Sun Property nhấn mạnh.