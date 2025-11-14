Đau bụng quặn từng cơn, buồn nôn vì "thủ phạm" lớn nằm ở đại tràng

Tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, các bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng của bệnh viện vừa thực hiện loại bỏ thành công polyp đại tràng kích thước lớn (30x22mm) cho một bệnh nhi 13 tuổi có tiền sử lồng ruột tái diễn.

Bệnh nhi N.T.A (13 tuổi, trú tại xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng đau bụng quặn bụng từng cơn, mức độ đau tăng dần, kèm theo buồn nôn.

Gia đình cho biết triệu chứng này xuất hiện từ 1 ngày trước, nhưng không thuyên giảm dù đã chăm sóc và theo dõi tại nhà nên trẻ được đưa đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ để thăm khám và điều trị.

Các bác sĩ tiến hành loại bỏ polyp qua nội soi bằng kỹ thuật cắt polyp bằng snare. Ảnh BVCC

Qua thăm khám, siêu âm và chụp cắt lớp vi tính ổ bụng, các bác sĩ phát hiện khối lồng ruột nghi ngờ do polyp đại tràng. Để xác định chính xác, bệnh nhi được chỉ định nội soi đại tràng, qua đó phát hiện một polyp có cuống dài, xoắn, kích thước lớn.

Theo bác sĩ Bế Thị Minh Quỳnh - khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng, đây là trường hợp khó, có nguy cơ chảy máu cao.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định tiến hành loại bỏ polyp qua nội soi bằng kỹ thuật cắt polyp bằng snare nhằm điều trị triệt để và phòng ngừa tái phát.

Sau khi loại bỏ thành công polyp có kích thước lớn (30x22mm), vùng cuống polyp được kẹp cầm máu an toàn bằng 4 clip (15mm). Toàn bộ quá trình diễn ra thuận lợi, không xảy ra biến chứng, polyp được lấy trọn vẹn và gửi làm giải phẫu bệnh.

“Kỹ thuật cắt polyp bằng snare là một phương pháp hiện đại trong nội soi tiêu hóa. Trong quá trình này, bác sĩ sử dụng vòng dây kim loại chuyên dụng (snare) để cắt bỏ hoàn toàn polyp trong lòng đại tràng.

Phương pháp giúp loại bỏ polyp với độ chính xác cao, đảm bảo khối polyp được lấy ra toàn bộ và dễ dàng khỏi cơ thể người bệnh. Nhờ đó, nguy cơ biến chứng và tái phát polyp trong tương lai được giảm thiểu đáng kể. Kỹ thuật này được áp dụng phổ biến cho các loại polyp có cuống hoặc bán cuống", bác sĩ Quỳnh cho biết.

Sau can thiệp, trẻ được chuyển về khoa Ngoại Nhi tổng hợp để tiếp tục điều trị và theo dõi tình trạng chảy máu. Tại khoa, trẻ được điều trị kháng sinh dự phòng, kết hợp bổ sung men tiêu hóa và chế độ ăn mềm, giúp đường ruột hồi phục.

Sau 6 ngày theo dõi và điều trị, tình trạng bệnh nhi ổn định, không còn đau bụng, đi ngoài bình thường, được xuất viện và hẹn tái khám định kỳ để kiểm tra lại tình trạng đại tràng.

Các polyp đại tràng có thể phát triển lớn dần, gây ra các vấn đề như rối loạn tiêu hóa, chảy máu đường tiêu hóa hoặc thậm chí dẫn đến lồng ruột... (Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh BVCC)

Bác sĩ Quỳnh cho biết, hầu hết các polyp đại tràng ở trẻ em là lành tính và thường không gây nguy hiểm ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, các polyp có thể phát triển lớn dần, gây ra các vấn đề như rối loạn tiêu hóa, chảy máu đường tiêu hóa hoặc thậm chí dẫn đến lồng ruột và nguy cơ chuyển thành ung thư, nhất là những polyp có kích thước lớn (từ 10–15 mm trở lên).

Từ trường hợp trên, bác sĩ Quỳnh khuyến cáo, phụ huynh cần quan tâm theo dõi tình trạng tiêu hóa của trẻ. Đặc biệt nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng kéo dài, đi ngoài ra máu, rối loạn tiêu hóa hoặc sút cân không rõ nguyên nhân thì nên đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa tiêu hóa để thăm khám và tầm soát sớm các bệnh lý đường ruột.

Việc phát hiện và xử trí kịp thời các tổn thương như polyp đại tràng sẽ giúp ngăn ngừa biến chứng, bảo vệ sức khỏe hệ tiêu hóa và sự phát triển toàn diện của trẻ.