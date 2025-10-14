Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Shark Bình bị bắt
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Xã hội
Thứ ba, ngày 14/10/2025 19:00 GMT+7

Đâu cần đi xa, địa điểm này ở Hà Nội cũng có gỏi cá "ngon hết nấc"

+ aA -
Thảo Nguyên Thứ ba, ngày 14/10/2025 19:00 GMT+7
Gỏi cá mè Quan Sơn không chỉ là một món ăn, mà là trải nghiệm ẩm thực tinh tế, thể hiện sự hòa quyện hoàn hảo giữa đặc sản từ hồ và hương vị của núi rừng.
Gỏi cá mè Quan Sơn: Đặc sản ẩm thực Hà Nội

Gỏi cá mè Quan Sơn: Du khách nên thưởng thức khi đến nơi đây. (Ảnh: H.H)

Quan Sơn, thuộc huyện Mỹ Đức (cũ) nay thuộc xã Hương Sơn, Hà Nội, nổi tiếng với phong cảnh sơn thủy hữu tình, được ví như một "Hạ Long trong đất liền" với trùng điệp sông nước mênh mông, và những hòn đảo lớn nhỏ mang tên gọi thú vị: núi Trâu Trắng, đảo Sư Tử, núi Quai Chèo, đồi Voi Phục.

Dù khu du lịch này đôi khi bị lãng quên giữa muôn vàn danh thắng nổi tiếng khác, nhưng Quan Sơn vẫn âm thầm lưu giữ một tinh hoa ẩm thực độc đáo, khiến du khách đã thưởng thức thì khó lòng quên được: đó chính là món gỏi cá mè.

Gỏi cá mè Quan Sơn không chỉ là một món ăn, mà là trải nghiệm ẩm thực tinh tế, thể hiện sự hòa quyện hoàn hảo giữa đặc sản từ hồ và hương vị của núi rừng.

Món gỏi cá mè Quan Sơn có sự khác biệt rõ rệt so với các vùng khác, bắt đầu từ nguyên liệu chính là cá mè hồ. Cá mè được nuôi tự nhiên trong hồ Quan Sơn, ăn rong rêu và tảo nước ngọt, nhờ đó thịt cá thơm, ngọt, chắc và ít tanh hơn so với cá mè thông thường.

Để chế biến gỏi cá mè ngon, người dân nơi đây đã có những cách chế biến khá riêng, cùng với đó là những lá rau rừng ăn ghém không phải ở nơi nào cũng có. Thịt cá được lọc xương, thái thành những lát mỏng, to bản rồi trộn đều với thính gạo rang thơm lừng. Các gia vị khô khác như tép tỏi, lát gừng, giềng, ớt, và miếng xoài xanh sẽ được chuẩn bị để tăng thêm hương vị đậm đà cho món gỏi.

Gỏi cá mè Quan Sơn: Linh hồn của món ăn là nước chấm "bổi"

Rất nhiều loại rau để ăn ghém với món gỏi cá mè Quan Sơn. (Ảnh: H.H)

Điểm nhấn trong món gỏi cá mè Quan Sơn, yếu tố quyết định sự độc đáo của món này chính là nước chấm đặc trưng, hay còn gọi là bổi. Món bổi này được chế biến công phu từ chính phần còn lại của cá như cỗ lòng cá cùng buồng trứng được lấy ra, làm sạch, xay nát, sau đó trộn cùng thịt ba chỉ (để tạo độ béo ngậy). Hỗn hợp này được nêm nếm gia vị rồi chưng lên bếp cho đến khi sánh đặc, tạo nên vị bùi ngậy đặc trưng, chính là linh hồn giúp cân bằng hương vị của món gỏi cá sống.

Việc thưởng thức gỏi cá mè Quan Sơn là một nghi thức ẩm thực đòi hỏi sự khéo léo và trọn vẹn. Để món ăn được hoàn hảo, cần tới hơn 10 loại lá rừng và lá vườn được hái từ sáng sớm, gồm các loại phổ biến như lá sung, lộc vừng, cúc tần, lá chanh, đinh lăng, lá mơ, và đặc biệt là một vài lá rau rừng mà chỉ người dân Quan Sơn mới biết.

Cách thưởng thức gỏi cá cũng giống như ăn gỏi cá nhệch Thanh Hóa, cá mai Đà Nẵng, thực khách khi ăn sẽ lấy từng chiếc lá được xếp chồng lên nhau một cách khéo léo, lá to như lá sung ở ngoài cùng, đến lá nhỏ bên trong, rồi cuộn lại thành hình chiếc phễu nhỏ, gọn gàng, sau đó gắp miếng cá trộn thính, bỏ tép tỏi, lát gừng giềng, ớt, miếng xoài xanh vào phễu lá. Cuối cùng, xúc một thìa “bổi” nóng hổi đổ vào phễu lá, rắc thêm vài hạt lạc rang.

Gỏi cá mè Quan Sơn không chỉ đơn thuần là một món ăn đặc sản, mà còn là kết tinh của sự khéo léo, tinh tế trong văn hóa ẩm thực vùng huyện Mỹ Đức (cũ). (Ảnh: H.H)

Khi đưa cả cuốn gỏi trọn vẹn vào miệng và nhai, vị giác sẽ được kích thích một cách mạnh mẽ. Vị cay xè của gừng, giềng, ớt lan tỏa nhanh chóng. Vị chát của lá sung và lộc vừng được vị bùi của lá đinh lăng, lá đơn lấn át, vị chua của xoài xanh bị cái đắng của cúc tần làm tan biến và chút hăng của tỏi bị hương thơm của lá chanh chinh phục. Tất cả hòa quyện với vị bùi ngậy của "bổi" và lạc rang, tạo nên một bản giao hưởng hương vị phức tạp và hoàn hảo.

Gỏi cá mè Quan Sơn không chỉ đơn thuần là một món ăn đặc sản, mà còn là kết tinh của sự khéo léo, tinh tế trong văn hóa ẩm thực vùng huyện Mỹ Đức (cũ). Đó là sự hòa quyện giữa vị tươi mát của hồ nước và vị nồng nàn của núi rừng, mang đến cho du khách một trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn, xứng đáng là món ngon phải thử khi ghé thăm "Hạ Long trong đất liền" của Hà Nội.

