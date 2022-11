Trận khai mạc World Cup2022 chỉ còn vài ngày nữa, các nhà tổ chức Qatar đã làm việc gấp rút trong những ngày gần đây để di dời các trạm bia mang nhãn hiệu Budweiser tại tám sân vận động sau một yêu cầu đột ngột đã đến từ bên trong hoàng tộc của đất nước.



Các quan chức World Cup 2022 đã xác nhận những thay đổi trong một tuyên bố. Budweiser cho biết họ chỉ biết về kế hoạch mới vào thứ bảy tuần trước, tám ngày trước trận đấu đầu tiên của giải đấu.

Quyết định di chuyển các trạm bia dường như bắt nguồn từ mối lo ngại rằng sự hiện diện nổi bật của rượu bia tại các sân vận động trong thời gian diễn ra World Cup 2022 kéo dài một tháng sẽ khiến người dân địa phương bất an và do đó gây ra một vấn đề an ninh tiềm ẩn, đồng thời cản trở quá trình chuẩn bị cho World Cup đầu tiên ở thế giới Ả Rập. Chưa kể nó còn gây tranh cãi trong suốt giải đấu ở Qatar, một quốc gia Hồi giáo bảo thủ, nơi việc tiếp cận với rượu được kiểm soát chặt chẽ.

Ngoài ra, người hâm mộ bóng đá sẽ phải bỏ ra gần 12 bảng Anh (khoảng 350 nghìn đồng) cho một cốc bia tại World Cup – bất chấp lời hứa trước giải đấu của các nhà tổ chức là giữ giá ở mức khiêm tốn. Cũng sẽ có giới hạn bốn đồ uống cho mỗi đơn hàng trong bối cảnh lo ngại rằng người hâm mộ có thể say xỉn.

"Đau đầu" chuyện uống bia tại Qatar World Cup 2022

Bất kỳ động thái nào ảnh hưởng đến doanh số bán bia đều có thể khiến FIFA và các nhà tổ chức World Cup rơi vào tình thế xung đột với một nhà tài trợ lớn. Hình ảnh: Getty Images

Tại Qatar, một số quán bar khách sạn được phép tính phí khoảng 12 - 15 bảng Anh (350 – 440 nghìn đồng) cho một ly bia hoặc rượu.

Nasser al-Khater, giám đốc điều hành của World Cup 2022 đã chỉ ra rằng, giá bia ở các khu vực dành cho người hâm mộ và tại các sân vận động sẽ được bán giá thấp. Theo các nguồn tin, nó sẽ vào khoảng 7 – 8 bảng Anh (200 – 230 nghìn đồng) mỗi cốc vại.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có nguồn tin khẳng định một ly Budweiser 500ml, loại bia chính thức duy nhất của World Cup, sẽ có giá 50 riyal - khoảng 11,6 bảng Anh (330 nghìn đổng). Một phiên bản không cồn sẽ là 30 riyal (7 bảng Anh – 200 nghìn đồng) và nước sẽ có giá 10 riyal (2,30 bảng Anh – 67 nghìn đồng).

Budweiser đã tuyên bố rằng những người hâm mộ, những người phải chứng minh họ trên 21 tuổi mới được mua bia, sẽ bị giới hạn "mua tối đa bốn cốc Budweiser cho mỗi người". Những người ủng hộ cũng được thông báo: "Uống khôn ngoan hơn, cổ vũ tốt hơn, hết khát nhờ Buds".

Kể từ khi FIFA, cơ quan quản lý toàn cầu của bóng đá, trao quyền đăng cai cho Qatar vào tháng 12/2010, các nhà tổ chức giải đấu đã phải vật lộn với việc cân bằng các nghĩa vụ mà họ đã đăng ký để thực hiện - bao gồm việc bán rượu và cung cấp không gian quảng cáo cho Budweiser, một trong những công ty tài trợ lớn nhất của FIFA. Các nhà tài trợ lo ngại về xung đột văn hóa vốn có trong việc tổ chức một sự kiện uống bia, rượu truyền thống tại một quốc gia Hồi giáo.

Rượu không bị cấm ở Qatar, nhưng hầu hết du khách chỉ có thể mua nó tại các quán bar bên trong các khách sạn được chỉ định. Các quan chức của FIFA và Qatar đã phải nỗ lực trong nhiều năm để đưa ra một kế hoạch cụ thể cho World Cup. Theo đó, đôi bên đưa ra quyết định rằng, việc bán đồ uống có cồn sẽ chỉ được phép diễn ra trong phạm vi an ninh bên ngoài các địa điểm thi đấu chứ không phải bên trong các sân vận động. .

Tuy nhiên, những động thái hạn chế sự xuất hiện của thương hiệu Budweiser hoặc ảnh hưởng đến khả năng bán bia có thể làm phức tạp thêm mối quan hệ giữa FIFA với một đối tác quyền lực, chưa kể đến mối quan hệ hợp đồng giữa nhà sản xuất bia, cơ quan chủ quản và các nhà tổ chức World Cup 2022 của Qatar.

Budweiser "bạo chi" khoảng 75 triệu USD để liên kết với World Cup 4 năm một lần. Nhưng World Cup 2022 ở Qatar đã tạo ra những trở ngại bất thường và dẫn đến căng thẳng liên tục giữa công ty và FIFA về các vấn đề từ việc đồng ý các điểm bán hàng ở Qatar đến đàm phán làm thế nào để đưa nguồn cung vào nước này.

Hợp đồng của Budweiser với FIFA không chỉ mang lại cho công ty độc quyền bán hàng mà còn cung cấp số lượng lớn bia cho các đối tác và khách mời của FIFA.

Budweiser đã là một thức uống quen thuộc tại các kỳ World Cup kể từ những năm 1980. Hình ảnh: Alexander Hassenstein/Getty Images

Budweiser cho biết họ không được thông báo về những thay đổi của FIFA cho đến cuối tuần trước. Một phát ngôn viên của Budweiser nói với The New York Times rằng, công ty đang "làm việc với FIFA để di chuyển các cửa hàng bia đến các địa điểm theo chỉ dẫn". Người phát ngôn từ chối tiết lộ liệu công ty có nhận được các quyền mà họ được hưởng theo hợp đồng hay không, chỉ nói rằng "trọng tâm của chúng tôi là mang lại trải nghiệm tốt nhất có thể cho người tiêu dùng trong hoàn cảnh mới".

Một đại diện của ban tổ chức World Cup 2022, thay mặt cho cả giải đấu và FIFA, đã bác bỏ những thay đổi này. "Các kế hoạch hoạt động đang được hoàn thiện, điều này có tác động trực tiếp đến vị trí của một số khu vực dành cho người hâm mộ." Tuyên bố không đề cập đến bia, và lưu ý rằng "thời gian uống và số địa điểm được uống bia" vẫn giống nhau ở cả tám sân vận động.

Công việc hoàn thiện các khách sạn và chỗ ở để đáp ứng ước tính một triệu du khách vẫn tiếp tục trong tuần này và những thay đổi lớn nhỏ đã được thực hiện ngay cả khi các trận đấu đầu tiên diễn ra.

Việc lắp đặt các cơ sở bán đồ uống có cồn tại các sân vận động đã được tiến hành trong hầu hết tháng trước. Nhưng vào cuối tuần vừa qua, một thông báo được cho là đến từ một trong những hoàng gia cao cấp nhất của Qatar đã yêu cầu di chuyển các địa điểm bán bia đến các địa điểm ít gây khó chịu hơn.

Theo những người biết về kế hoạch, việc di chuyển nhằm tuân theo lời khuyên liên quan tới vấn đề an ninh. Nhưng rõ ràng mọi thay đổi bắt nguồn từ Sheikh Jassim bin Hamad bin Khalifa al-Thani, anh trai của tiểu vương cầm quyền Qatar và là người tham gia trực tiếp trong việc lập kế hoạch hàng ngày cho giải đấu. Ông ấy tỏ ra là một người nghiêm khắc.

Nhân viên Budweiser buộc phải di chuyển các lều bia tại Qatar. (Clip: Twitter).

Vào chủ nhật vừa rồi, người ta có thể nhìn thấy các nhân viên mặc áo bảo hộ màu vàng đang di chuyển những lều bia được trang trí bằng logo của Budweiser đến các địa điểm mới.

Các quan chức Qatar được cho là đã yêu cầu di chuyển các lều ra khỏi các địa điểm, bao gồm cả những điểm thuộc McDonald's, một đối tác lâu năm khác của FIFA, cũng như các gian hàng bán hàng và các hoạt động theo chủ đề tài trợ khác.

Kể từ lần đầu tiên họ bắt đầu tranh đấu để tổ chức World Cup vào năm 2009, các quan chức Qatar đã nói rằng bia sẽ được phổ biến rộng rãi hơn trong thời gian diễn ra giải đấu, nhưng nó sẽ được bán và tiêu thụ theo các điều kiện tôn trọng phong tục địa phương. Một thử nghiệm bán bia xung quanh Club World Cup 2019 đã kết thúc với nhiều kết quả khác nhau.

Đối với sự kiện đó, các quan chức Qatar đã xây dựng một khu vực dành cho người hâm mộ ở ngoại ô Doha, nơi mọi người được phép uống tự do hàng giờ mỗi ngày. Những người ủng hộ sau đó được chở bằng xe buýt đến sân vận động, một hành trình kéo dài khoảng 45 phút. Các nhà tổ chức cũng đã tạo ra các điểm đến tương tự cho World Cup kéo dài một tháng sắp tới.

Người hâm mộ sẽ phải chứng minh trên 21 tuổi và bị giới hạn ở mức tối đa bốn cốc bia Budweiser cho mỗi người’ở Qatar. Ảnh: Rob Pinney/Getty Images

Budweiser đã có mặt khắp nơi tại World Cup kể từ lần đầu tiên đăng ký với tư cách là nhà tài trợ của FIFA một năm trước Cúp 1986 ở Mexico. Được biết, họ chính là một trong số nhiều đối tác hàng đầu của FIFA đã thận trọng bày tỏ mối quan ngại vào năm 2014 trong bối cảnh có nhiều cáo buộc cho rằng các thành viên ban lãnh đạo FIFA vào thời điểm đó đã bị mua chuộc để chọn Qatar làm nước đăng cai giải đấu năm 2022.

Thế nhưng cuối cùng, World Cup 2022 vẫn thuộc về Qatar và Budweiser buộc phải lên kế hoạch phù hợp. Công ty đã công bố kế hoạch sử dụng sự kiện này để bán và quảng bá đồ uống không cồn cùng với bia của mình ở những địa điểm cụ thể. Bây giờ, ngay cả kế hoạch đó cũng có vẻ không chắc chắn. Một quan chức tham gia vào quá trình này cho biết, các quan chức FIFA đã đồng ý chuyển các lều bia đến những địa điểm ít người biết đến hơn vì họ lo ngại rằng nếu không làm như vậy, họ có nguy cơ phải đóng cửa hoàn toàn các lều bia của Budweiser.