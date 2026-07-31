Đau lưng âm ỉ tưởng do tuổi già nào ngờ mắc bệnh ung thư nguy hiểm

Tin từ Bệnh viện K cho biết, bệnh viện vừa phát hiện và phẫu thuật cho 1 bệnh nhân bị ung thư thận giai đoạn sớm. Đáng nói, bệnh nhân bị đau lưng âm ỉ đã khá lâu nhưng chỉ nghĩ bệnh xương khớp tuổi già.

Bệnh nhân là ông Đ.N.K (64 tuổi). Trước khi nhập viện, trong thời gian dài, ông K bị đau vùng thắt lưng trong thời gian dài. Lúc đầu, ông chỉ nghĩ đau xương khớp do tuổi già nên không để tâm, đến khi cơn đau nhiều hơn, ông mới đi khám.

Qua chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ phát hiện khối u thận phải kích thước khoảng 3 cm, nghi ngờ ung thư biểu mô tế bào thận. Sau hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ thống nhất chẩn đoán người bệnh mắc ung thư thận phải giai đoạn T1N0M0 - giai đoạn sớm, chưa ghi nhận di căn.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh BVCC

Với khối u còn ở giai đoạn sớm, người bệnh được chỉ định cắt bán phần thận phải bằng phẫu thuật robot thay vì phải cắt bỏ toàn bộ quả thận như trước đây.

Bác sĩ Đỗ Anh Tuấn, Trưởng khoa Ngoại tiết niệu cho biết “Ưu điểm lớn nhất của cắt bán phần bằng robot là giúp phẫu thuật viên loại bỏ chính xác khối u, đồng thời bảo tồn tối đa phần nhu mô thận còn khỏe mạnh.

Với hình ảnh phóng đại ba chiều cùng cánh tay robot có khả năng thao tác linh hoạt trong không gian hẹp, phẫu thuật viên có thể thực hiện các thao tác cắt, khâu và cầm máu chính xác hơn, giảm nguy cơ chảy máu và góp phần bảo tồn chức năng thận lâu dài.



Ung thư thận thường khởi phát một cách âm thầm (Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh BVCC)

Việc giữ lại phần lớn nhu mô thận có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với người bệnh, góp phần giảm nguy cơ suy giảm chức năng thận trong tương lai và nâng cao chất lượng cuộc sống sau điều trị.

Ca mổ diễn ra thành công, đảm bảo về mặt ung thư học và bảo tồn tối đa tổ chức lành xung quanh. Bác sĩ Tuấn đánh giá, việc phát hiện sớm, điều trị đúng phác đồ là chìa khóa vàng kiểm soát bệnh

Bác sĩ Nguyễn Việt Dũng, Phó trưởng Khoa Ngoại Tiết niệu chia sẻ: “Khác với nhiều bệnh lý có biểu hiện rõ ràng, ung thư thận thường khởi phát một cách âm thầm. Khi khối u còn nhỏ, người bệnh hầu như không cảm nhận được những thay đổi bất thường của cơ thể.

Vì vậy, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ qua siêu âm, chụp cắt lớp vi tính hoặc trong các đợt khám sức khỏe định kỳ, khi chưa xuất hiện triệu chứng lâm sàng đặc hiệu.

Bệnh nhân hồi phục sau phẫu thuật. Ảnh BVCC

Do đó, bác sĩ Dũng khuyến cáo, nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau âm ỉ vùng hông lưng kéo dài, tiểu ra máu, sờ thấy khối bất thường vùng hông hoặc sút cân không rõ nguyên nhân, người dân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám.