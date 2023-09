Đau mắt đỏ bùng phát, Sở Y tế TP.HCM khẳng định không khan hiếm thuốc điều trị

Sở Y tế TP.HCM cũng lưu ý: Các loại thuốc nhỏ mắt có chứa kháng sinh được bác sĩ chỉ định trong các trường hợp sau: Có dấu hiệu nghi bội nhiễm vi khuẩn (đau nhức, giảm thị lực, sợ ánh sáng,..), phòng ngừa nhiễm trùng sau bóc giả mạc.

Hiện nay, nguồn thuốc nhỏ mắt có chứa kháng sinh trên thị trường là rất lớn và không thể xảy ra tình trạng khan hiếm thuốc.

Theo khảo sát nhanh của Phòng Nghiệp vụ Dược - Sở Y tế, thuốc nhỏ mắt có chứa kháng sinh levofloxacin hiện có hơn 270.000 lọ, ofloxacin còn 15.000 lọ (sẽ nhập về thêm trong thời gian tới là 900.000 lọ); tobramycin còn 20.000 lọ (sẽ nhập về thêm trong thời gian tới là 280.000 lọ),…

Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid. Ảnh: P.V

Sở Y tế cho biết theo các chuyên gia của Bệnh viện Mắt TP.HCM và các tài liệu khoa học hiện nay trên thế giới, bệnh đau mắt đỏ (viêm kết mạc cấp) thường do các tác nhân virus gây ra (adenovirus, enterovirus, coxsackie,…). Bệnh lây truyền do tiếp xúc trực tiếp với nước mắt và các chất tiết của mắt có mang virus gây bệnh từ người bệnh.

"Việc cho rằng bệnh lây lan qua đường nước uống là hoàn toàn không chính xác", Sở Y tế khẳng định.



Hiện nay, 2 tác nhân chính gây ra bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn thành phố là enterovirus và adenovirus. Không có cơ sở khoa học để khẳng định viêm kết mạc do enterovirus nhẹ hơn so với viêm kết mạc do adenovirus, và thường ít có khả năng gây dịch lớn so với viêm kết mạc do adenovirus.

Tác nhân enterovirus gây ra viêm kết mạc mắt vẫn có thể gây ra bệnh cảnh nặng, nhưng thường là cấp tính, khác với tác nhân adenovirus có thể gây ra viêm giác mạc mạn tính.

Tác nhân enterovirus đã được ghi nhận gây ra những đợt dịch viêm kết mạc tại nhiều nước trên thế giới.

Về thuốc nhỏ mắt sử dụng trong bệnh đau mắt đỏ, Sở Y tế hướng dẫn người mắc bệnh có thể dùng nước muối sinh lý (natri clorua 0,9%) hoặc nước cất để rửa mắt.

Các loại thuốc nhỏ mắt có chứa kháng sinh được bác sĩ chỉ định. Theo khuyến cáo của các bác sĩ chuyên khoa mắt, người mắc bệnh đau mắt đỏ tuyệt đối không tự ý sử dụng các thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid.

Việc tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid không những không có tác dụng mà còn làm tổn thương nặng hơn, kéo dài thời gian bệnh và lây lan của bệnh, tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh hiện nay, trên thị trường có nhiều loại thuốc nhỏ mắt có chứa kháng sinh, chứ không phải chỉ có một loại Tobrex như phản ánh. Các thuốc nhỏ mắt có chứa kháng sinh hiện có nhiều loại khác nhau, đều có thể sử dụng cho bệnh đau mắt đỏ, như ofloxacin, levofloxacin, ciprofloxacin, neomycin, tobramycin,…