Đâu mới là laptop chơi game "trâu" nhất: Razer Blade Pro 17 hay MacBook Pro 16-inch

Dòng máy tính xách tay của Razer, dù ở bất cứ mức giá nào đều là mơ ước của “game thủ”. Ngoài cung cấp hiệu năng mạnh khi chơi game, dòng Blade cũng cung cấp các tính năng độc đáo mà các "game thủ" đánh giá cao, chẳng hạn như RGB, cũng như kết hợp GPU hàng đầu với bộ xử lý nhanh.

MacBook Pro 16 inch 2019.

Không những thế, hiệu suất mạnh mẽ cúng giúp cho dòng Razer Blade trở thành một lựa chọn tốt cho người dùng chuyên nghiệp. Với phiên bản mới vào tháng 5, dòng laptop của Razer còn hấp dẫn hơn nhờ sử dụng bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 10 và GPU GeForce RTX mới nhất.

Razer Blade Pro 17.

Sự giao thoa giữa nhu cầu của các game thủ và người dùng chuyên nghiệp đã giúp cho dòng sản phẩm Blade được sử dụng ở cả hai thị trường tiềm năng và khiến nó trở thành "đối thủ" nặng ký với MacBook Pro dù có vẻ ngoài chưa bắt mắt.

Cùng so sánh sự khác biệt giữa Razer Blade Pro 17 và MacBook Pro 16 inch 2019.

Màn hình

Có một sự khác biệt về kích thước màn hình: Apple chọn cho màn hình 16 inch trong khi Razer sử dụng phiên bản 17,3 inch.

Màn hình của MacBook Pro 16 inch có độ phân giải 3.072 x 1.920, mật độ điểm ảnh 226 pixel / inch, độ sáng tối đa 500 nit và được hỗ trợ Wide Color (P3). Đồng thời, màn hình cũng có True Tone, công nghệ của Apple để tự động điều chỉnh màu sắc của màn hình ấm hơn hoặc mát hơn, tùy thuộc vào sự thay đổi của môi trường.

Màn hình Razer Blade Pro 17 có độ sáng thấp hơn.

Về phía Razer Blade Pro 17, người dùng có thể tùy chọn giữa màn hình Full HD và 4K. Phiên bản màn hình Full HD có độ phân giải 1.920 x 1.080 pixel, cho mật độ điểm ảnh thấp là 127 ppi. Mặc dù hỗ trợ màu 100% sRGB nhưng màn hình bị giảm độ sáng chỉ còn 300 nit.

Đáng chú ý, Razer cung cấp ba phiên bản Full HD với tốc độ làm mới khác nhau, tất cả đều cao hơn màn hình của Apple. Phiên bản tiêu chuẩn hoạt động ở 144Hz, các tùy chọn khác có tốc độ lên tới 240Hz và 300Hz.

MacBook Pro có độ sáng tối đa cao hơn.

Màn hình độ phân giải 4K cao hơn MacBook Pro ở mức 3,840 x 2.160 pixel, cho mật độ điểm ảnh là 254ppi. Chiếc laptop này cũng hoạt động ở tốc độ làm mới cao hơn 120Hz và là màn hình cảm ứng. Tuy nhiên, máy chỉ cung cấp độ sáng 400 nit. Bù lại, máy tính của Apple có tỷ lệ màn hình 16:10, tiện dụng hơn so với màn hình tỷ lệ 16: 9 thông thường của Razer.

Kích thước và Trọng lượng

MacBook Pro 16 inch là một máy tính xách tay di động hơn nhiều so với Razer Blade Pro 17. Đầu tiên, kích thước màn hình Razer dài hơn và rộng hơn so với các mẫu cũ hơn: 15,55 x 10,24 inch lớn hơn so với 14,09 x 9,68 inch của MacBook Pro. Apple mỏng hơn ở mức 0,64 inch ("đối thủ" của nó dày 0,78 inch).

Razer Blade Pro 17 nặng hơn đáng kể.

Yếu tố có tác động lớn nhất về mặt vật lý là sự khác biệt trọng lượng. MacBook Pro chỉ có trọng lượng 4,3 pound (khoảng 1,95kg) trong khi Blade 17 của Razer nặng tới 6.06 pound (2,74kg), khó mang theo khi di chuyển.

Bộ xử lý và bộ nhớ

Apple có ba lựa chọn bộ xử lý dành cho MacBook Pro 16 inch. Ở bản cấp thấp là Core i7-9750H 6 nhân tốc độ 2,6 GHz với tốc độ xung nhịp tối đa 4,5 GHz khi tăng Turbo Boost. Lựa chọn tầm trung là Core i9-9880H tám nhân tốc độ 2,3 GHz với tốc độ xung nhịp 4,8 GHz, tùy chọn cao cấp là Core i9-9980HK tám lõi 2,4 GHz, tốc độ xung nhịp tối đa 5 GHz.

Tất cả các chip được Apple cung cấp đều là bộ xử lý Intel thế hệ thứ chín, có chút chậm hơn các phiên bản thế hệ thứ 10 trong các máy tính xách tay khác. Ngược lại, Blade Pro 17 sử dụng tùy chọn cấp thấp nhất là Intel Core i7 2,6 GHz, cùng loại chip thế hệ thứ chín mà Apple sử dụng trong các phiên bản thấp nhất.

Cấu hình của laptop Razer mạnh mẽ hơn.

Phiên bản cao cấp hơn được Razer sử dụng là Core i7-10875H thế hệ thứ mười, một chip tám lõi có thể đạt tốc độ xung nhịp lên tới 5,1 GHz. Đây là bộ xử lý nhanh nhất hiện tại và sẽ chỉ thực sự bị MacBook Pro đánh bại nếu Apple nâng cấp chip trong tương lai.

MacBook Pro 16 inch có thể được trang bị 16 gigabyte, 32 gigabyte hoặc 64 gigabyte bộ nhớ DDR4 2.666 MHz. Tuy nhiên, khách hàng không thể nâng cấp bộ nhớ sau khi mua.

Về phía Razer, Blade Pro chỉ được trang bị một tùy chọn bộ nhớ: 16 gigabyte DDR4 2.933 MHz. Không giống như Apple và Razer Blade Stealth 13, Blade Pro 17 không có tùy chọn để được nâng cấp sau khi mua và nó hỗ trợ lên tới 64 gigabyte.

Đồ họa

Apple sử dụng Intel UHD Graphics 630 trong MacBook Pro 16 inch đi cùng với GPU rời. Kết cấu này giúp máy tiết kiệm pin. Hiện tại, lựa chọn bao gồm Radeon Pro 5300M 4GB, 5500M 4GB và 5500M 8GB.

Khả năng xử lý đồ họa trên MacBook kém hơn "đối thủ" một bậc.

Đối với Blade Pro, bộ xử lý cấp thấp là Intel UHD Graphics 630 và phân khúc cao cấp hơn là chip Intel UHD Graphics. Về GPU rời, Razer hỗ trợ Nvidia GeForce RTX 2060 với 6GB GDDR6 VRAM, tiếp đó là GeForce RTX 2070 Max-Q với 8GB GDDR6. Ở bản cao cấp là GeForce RTX 2080 Max-Q với 8GB GDDR6 và một tùy chọn mới của cùng GPU nhưng có thiết kế Super Max-Q GDDR6 8GB.

Nhìn chung, hiệu năng của các GPU rời được Razer sử dụng trong Blade Pro tốt hơn đáng kể so với các GPU được sử dụng trong MacBook Pro 16 inch 2019.

Kết nối

Về kết nối không dây, Razer vượt xa Apple một chút, vì nó cung cấp Wi-FI 6 802.11ax thay vì 802.11ac. Cùng với đó, Razer tích hợp cổng Ethernet, cho phép kết nối với mạng vật lý, điều MacBook Pro không thể làm nếu không dùng cổng khóa. Hơn nữa, Blade Pro cũng có thể giao tiếp với 2,5GB Ethernet, một lần nữa rất tiện lợi nếu mạng vật lý hỗ trợ.

Các cổng kết nối trên Razer Blade Pro 17 đa dạng hơn.

Cả hai cũng cung cấp kết nối Bluetooth 5.0 tiêu chuẩn. Về các cổng, MacBook được trang bị bốn cổng Thunderbolt 3 cũng như giắc cắm tai nghe 3,5 mm. Blade Pro cung cấp một cổng Thunderbolt 3 và có nhiều tùy chọn kết nối khác, bao gồm: kết nối USB-C, ba cổng USB 3.1 Type-A, Ethernet, HDMI 2.0b, đầu đọc thẻ SD UHS-III và giắc cắm tai nghe.

Bộ nhớ và nâng cấp

Các tùy chọn dung lượng lưu trữ mà Apple cung cấp có phạm vi rộng, từ 512GB đến 1TB, 2TB, 4TB và thậm chí 8TB ở bản cao cấp. Về phía Razer, laptop tự giới hạn ở mức 512GB hoặc 1TB. Trong khi đó, MacBook Pro không cung cấp khả năng nâng cấp bộ nhớ. Mặt khác, người dùng có thể thay thế bộ nhớ bằng các thành phần tốt hơn trong Blade Pro để cải thiện hiệu suất sau đó.

Thông số kỹ thuật khác

Cả hai máy tính xách tay đều có webcam 720p với độ phân giải chuẩn. Blade Pro cũng hỗ trợ Windows Hello trong webcam thông qua việc bổ sung đèn hồng ngoại. MacBook Pro xử lý bảo mật sinh trắc học bằng Touch ID trên Touch Bar của bàn phím.

MacBook Pro sử dụng Bàn phím Magic, sử dụng cơ chế chuyển đổi cắt kéo mới và cung cấp đèn nền cơ bản. Bàn phím của Razer là phiên bản cơ học cấu hình thấp với phần mềm chống bóng ma.

Ngoài ra, bàn phím của Blade Pro có ánh sáng RGB trên mỗi phím được cung cấp bởi Razer Chroma, cho phép mỗi phím được thắp sáng khác nhau từ lựa chọn 16,8 tỷ màu, hoàn chỉnh với hiệu ứng ánh sáng và hoạt hình.

Cấu hình của 2 phiên bản.

Apple sử dụng hệ thống sáu loa với loa trầm khử lực trong MacBook Pro 16 inch, cung cấp âm thanh nổi và hỗ trợ cho Dolby Atmos. Blade Pro có loa âm thanh nổi hỗ trợ Dolby Atmos và micro mảng. MacBook Pro được cho là cung cấp thời lượng sử dụng lên tới 11 giờ nhờ tích hợp pin lithium-polymer 100 watt giờ còn Razer chọn loại pin lithium-polymer 70,5 watt giờ.

Mặc dù có bộ pin nhỏ hơn, Razer lại được trang bị bộ đổi nguồn 230 watt, hỗ trợ sạc nhanh hơn bộ sạc USB-C 96 watt của Apple.

Giá bán

Apple cung cấp hai phiên bản cơ sở của MacBook Pro. Phiên bản Core i7 2,6 GHz với bộ nhớ RAM 16 GB, bộ nhớ trong 512 GB và GPU Radeon Pro 5300M có giá 2.399 USD (tương đương 55,81 triệu đồng). Mặt khác, phiên bản dùng chip Core i9 2.3GHz với RAM 16 GB, bộ nhớ trong 1TB và Radeon Pro 5500M có giá 2.799 USD (khoảng 65,12 triệu đồng). Người dùng có thể nâng cấp lên Core i9 5Ghz với mức giá từ 200 - 300 USD (từ 4,65 – 8,97 triệu đồng).

Về phía Razer, cấu hình phần lớn chỉ được quyết định bởi một vài yếu tố, cụ thể là GPU và loại màn hình được sử dụng. Bộ nhớ và bộ xử lý có khả năng thay đổi, có khá ít tùy chọn cấu hình có sẵn.

Đối với phiên bản GeForce RTX 2060 chuẩn với bộ xử lý thế hệ thứ chín, màn hình Full HD 144Hz và dung lượng lưu trữ 512GB, Razer đã định giá ở mức 1.999 USD (khoảng 69,77 triệu đồng), không có tùy chọn để thay đổi màn hình.

Razer Blade Pro 17 "trâu" hơn đáng kể.

Phiên bản dùng RTX 2070 Max-Q với bộ nhớ 512GB và các tùy chọn màn hình Full HD 144Hz, 2040Hz và 300Hz có giá lần lượt là 2.299 USD (khoảng 53,48 triệu đồng); 2,399 USD (khoảng 55,81 triệu đồng) và 2,599 USD (khoảng 60,46 triệu đồng). Đáng chú ý là bộ xử lý trên các phiên bản 144Hz và 240Hz là thế hệ thứ chín, trong khi 300Hz được hưởng lợi từ việc có chip thế hệ thứ 10.

Chuyển sang RTX 2080 Max-Q, Razer cung cấp hai phiên bản. Phiên bản có màn hình Full HD 240Hz có bộ nhớ trong 512GB sẽ có giá 2.799 USD (khoảng 65,12 triệu đồng), phiên bản màn hình 4K Touch có bộ nhớ trong 1TB sẽ có giá 3.699 USD (khoảng 86,05 triệu đồng). Cả hai phiên bản này đều sử dụng bộ xử lý thế hệ thứ chín.

Cuối cùng, phiên bản RTX 2020 Super Max-Q với bộ xử lý thế hệ thứ 10 sẽ có giá 3.199 USD (khoảng 74,42 triệu đồng) cho bản màn hình Full HD 300Hz, 3.799 USD (khoảng 88,38 triệu đồng) cho phiên bản màn hình 4K Touch.

Xét một cách tương đối, MacBook Pro 16 inch 2019 có giá bán rẻ hơn đáng kể.

Tạm kết

Razer Blade Pro 17 có ưu thế hơn hẳn về hiệu suất, cung cấp khả năng nâng cấp bộ nhớ. Ngược lại, MacBook Pro 16 inch 2019 vẫn là một máy tính xách tay rất mạnh mẽ nhưng ở mức giá phù hợp hơn, thiết kế cũng linh hoạt và có tính di động hơn.