Đầu tư hơn 13 nghìn tỷ đồng cho hai dự án giao thông trọng điểm ở TP.HCM

Cả hai dự án được HĐND TP.HCM thông qua trong phiên họp ngày 14/11.

Mở rộng đường Tôn Thất Thuyết: Hình thành trục ven Kênh Tẻ và công viên xanh

Dự án được HĐND TP.HCM thông qua điều chỉnh chủ trương là Xây dựng cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ Kênh Tẻ, với tổng mức đầu tư tăng lên 5.554 tỷ đồng, được điều chỉnh gần gấp 2,5 lần so với trước đây.

Đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ Kênh Tẻ sẽ được nâng cấp, mở rộng

Theo điều chỉnh, dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết dài 3.423m, xây dựng thêm đường quy hoạch số 1 dài 185m và hệ thống kè bảo vệ bờ kênh Tẻ – rạch Nguyễn Kiệu. Công trình bao gồm 6 làn xe, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cùng công viên cây xanh trải dài ven bờ, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng và chỉnh trang đô thị.

Dự án cũng xây dựng mới cầu qua rạch Nguyễn Kiệu, cải tạo mở rộng cầu Nguyễn Kiệu trên đường Bến Vân Đồn theo quy mô 25m, đóng vai trò quan trọng trong việc giảm ùn tắc khu vực quận 4 và quận 7.

Ngoài thi công xây dựng, dự án còn bao gồm nhiệm vụ giải tỏa nhà ven kênh rạch, tái định cư cho người dân. TP.HCM yêu cầu bố trí vốn đầy đủ, đảm bảo quy hoạch theo đồ án đã được Thủ tướng phê duyệt, đồng thời cam kết nơi ở mới của người dân phải tốt hơn hoặc ít nhất bằng nơi ở cũ.

Dự án thực hiện từ năm 2016 kéo dài đến 2029. Trong năm 2025-2026, thành phố sẽ điều chỉnh quy hoạch phân khu, thẩm định – phê duyệt dự án đầu tư và tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng. Công tác thi công dự kiến hoàn thành trong năm 2028, đưa công trình vào sử dụng và quyết toán vào năm 2029.

Nâng cấp đường 991: Hoàn thiện trục kết nối với Vành đai 4 và cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Dự án thứ hai được thông qua là Nâng cấp đường 991 đoạn từ Quốc lộ 51 tới Vành đai 4 được phê duyệt chủ trương với quy mô hơn 8.330 tỷ đồng, được xem là tuyến giao thông chiến lược kết nối TP.HCM với Bà Rịa – Vũng Tàu và hệ thống cảng biển.

Tuyến đường dài hơn 10km được chia thành hai đoạn, chạy qua phường Phú Mỹ và phường Tân Thành. Dự án sẽ được xây dựng theo quy mô mặt cắt ngang 57m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn song hành, vỉa hè và dải phân cách. Tốc độ thiết kế 80km/h, phù hợp với vai trò là tuyến huyết mạch kết nối các đầu mối logistics.

Nút giao giữa đường 991 và Quốc lộ 51 sẽ được đầu tư dạng nút giao liên thông ba tầng, gồm cầu vượt và hầm chui. Dự án hoàn thiện đồng bộ với các tuyến lớn trong khu vực như cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Vành đai 4, đường 991B xuống cảng và các tuyến nối Hồ Tràm… giúp tăng năng lực lưu thông và giảm áp lực giao thông cho khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải.

Dự án được tách thành hai dự án thành phần: Bồi thường – tái định cư (4.929 tỷ đồng) và thi công xây dựng (3.400 tỷ đồng). TP.HCM yêu cầu các đơn vị triển khai minh bạch, không để thất thoát, đồng thời đảm bảo người dân tái định cư có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Dự kiến dự án sẽ khởi công năm 2027, hoàn thành vào quý I/2030, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế khu vực Đông – Nam bộ.