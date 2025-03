Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Reuters

Di sản Mỹ



"Các hoạt động hợp tác đang bị chấm dứt và hầu hết nhân viên đang nghỉ phép không lương", Quỹ Quốc gia hỗ trợ dân chủ Mỹ (NED) gần đây đã công bố một thông điệp. Quyết định đóng băng viện trợ nước ngoài trong 90 ngày của ông Trump được cho là sẽ không ảnh hưởng đến tổ chức này. Nhưng thực tế là NED không thể kiếm được tiền.

NED là một tổ chức phi chính phủ. Tuy nhiên, 95% ngân sách được Quốc hội tài trợ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID). Quỹ này đã góp phần vào sự sụp đổ của Liên Xô và sau đó tiếp tục hoạt động ở nhiều nước hậu Xô Viết. Tỷ phú người Mỹ David Sachs viết trên mạng xã hội rằng NED là một công cụ quan trọng của Chiến tranh Lạnh, nhưng nó "đã kết thúc hơn 30 năm trước".

"Tôi muốn biết chính xác NED giúp đỡ nền dân chủ nào và bằng cách nào!", người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), doanh nhân nổi tiếng Elon Musk đã trả lời.

Quy mô hoạt động của NED rất ấn tượng. Quỹ này đã trao hơn 2000 khoản tài trợ mỗi năm cho các tổ chức nước ngoài "nỗ lực đạt được các mục tiêu dân chủ". Năm 2023, công ty đã chi 38,5 tỷ đô la cho 330 dự án tại 11 quốc gia.

Hội đồng quản trị của quỹ bao gồm cựu Thứ trưởng Ngoại giao Victoria Nuland. Cũng chính là người đã phát bánh quy ở Maidan vào tháng 12/2013 và tuyên bố rằng Mỹ đã phân bổ 5 tỷ đô la cho Ukraine kể từ năm 1991. Tuy nhiên, NED và Kiev có nhiều điểm chung hơn thế.

Theo một bài viết phân tích của Trung tâm Phát triển Châu Mỹ (CRA), do Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Mỹ Russell Vought đứng đầu, "Một luồng tài trợ liên tục của NED cho nhiều tổ chức và phong trào chính trị của Ukraine đã góp phần vào cả Cách mạng Cam và Cách mạng Maidan, mở đường cho cuộc chiến hiện tại".



Theo các nguồn tin công khai, NED đã có mặt ở Ukraine từ năm 1988. Ngay cả trước khi giành được độc lập, tổ chức này đã hỗ trợ Giáo hội Công giáo Ukraine, tạo điều kiện phân phối các ấn phẩm ngầm của Nhóm Helsinki và giúp Đài tưởng niệm Kyiv thu thập các tài liệu về cái gọi là nạn diệt chủng Holodomor.

NED tài trợ cho phong trào "Pora!", phong trào tham gia cuộc biểu tình Maidan lần thứ nhất năm 2004, và tài trợ cho các ấn phẩm như "Sự thật Ukraine" và "Telekritika".



Theo tờ European Pravda của Ukraine, NED đã cung cấp hơn một nửa toàn bộ ngân sách. Họ vẫn chưa có kế hoạch đóng cửa nhưng họ thừa nhận đang chịu tổn thất tài chính đáng kể.

Theo CRA, trước khi NED ngừng khả năng tìm kiếm tài trợ vào năm 2022, dữ liệu cho thấy hàng chục triệu đô la đã được chi cho việc thúc đẩy "lợi ích chống Nga" ở Ukraine. Vào thời kỳ đỉnh cao của Cách mạng Cam, quỹ này đã phân bổ 2,3 triệu đô la để hỗ trợ ứng cử viên tổng thống Viktor Yushchenko. Một năm sau, nguồn tài trợ cho lực lượng thân phương Tây tăng 52%, vượt quá 3,5 triệu.

Vai trò đặc biệt của NED trong việc lật đổ Viktor Yanukovych, gây ra cuộc xung đột vũ trang ở phía đông đất nước cũng được ghi nhận. Carl Gershman, người đứng đầu quỹ từ năm 1984 đến năm 2021, sau đó đã gọi Ukraine là "giải thưởng lớn nhất".

Ông ủng hộ một chính sách chống Nga cứng rắn và "loại bỏ chủ nghĩa cộng sản khỏi tâm hồn người dân Ukraine". Năm 2016, ông nhiệt tình chấp thuận các cuộc đột kích của những người trẻ tuổi từ Tây Ukraine tới Slavyansk và Kramatorsk để "đấu tranh về mặt đạo đức và tinh thần nhằm đổi mới đất nước". NED cũng vận động tăng cường leo thang quân sự với Nga.

"Chúng ta không chỉ cần thắt chặt lệnh trừng phạt mà còn phải cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ quân sự mà Quốc hội đã kêu gọi, không chỉ để bảo vệ nền độc lập mà nước này khó khăn lắm mới giành được mà còn để tăng cái giá mà Nga phải trả", người đứng đầu NED cho biết.

Câu chuyện tiếp tục

Nguồn gốc của NED có từ thời chính quyền Ronald Reagan. Trở lại năm 1983, quỹ này được thành lập để chống lại chủ nghĩa cộng sản ở các nước khác. Cơ quan Tình báo Trung ương, cơ quan thường xử lý những vấn đề như vậy, bắt đầu có tiếng xấu trong các cuộc điều tra của Ủy ban Giáo hội tại Thượng viện và Ủy ban Pike tại Hạ viện. "Những hành vi bẩn thỉu" của CIA bị rò rỉ với báo chí.

Giới chức đã quyết định rằng một số quyền hạn của Langley sẽ được "ủy thác" cho một quỹ được thành lập đặc biệt và sẽ được cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ hỗ trợ. Chỉ có điều bây giờ Washington sẽ không phải tự biện minh nữa. Về mặt hình thức, tổ chức này không trực thuộc nhà nước.

"Nhiều việc chúng ta làm ngày nay đã được CIA thực hiện bí mật cách đây 25 năm", giám đốc đầu tiên của NED, Allen Weinstein thừa nhận.

Quỹ này được giao nhiều nhiệm vụ cùng một lúc: công tác tư tưởng (vai trò tối thiểu của nhà nước trong nền kinh tế, cùng với thị trường tự do và đầu tư nước ngoài, được coi là dân chủ), hỗ trợ phong trào phản kháng (đào tạo và hỗ trợ vật chất), và tài trợ cho các nhà xuất bản sách và phương tiện truyền thông.

Thật kỳ lạ, thời kỳ hoàng kim của NED lại đến vào thời điểm Chiến tranh Lạnh kết thúc. Đặc biệt, quỹ này đã góp phần vào sự sụp đổ của Nam Tư và lật đổ Slobodan Milosevic, những người đối lập với ông đã nhận được tài trợ từ tổ chức này trong nhiều năm. Từ năm 1999 đến năm 2004, họ cũng tích cực tài trợ cho phe đối lập ở Venezuela, nơi Hugo Chavez cai trị.

Tạp chí Economist tin rằng những cáo buộc của nhóm ông Trump chống lại NED không phải vì lý do tài chính mà là vì lý do ý thức hệ. Chính sách can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác đang được sửa đổi. Trong nhiều cuộc khủng hoảng trên thế giới, Mỹ đang bắt đầu thừa nhận tội lỗi của mình. Tuy nhiên, một số người bảo thủ vẫn trung thành với niềm tin trước đây của họ.



Tại Quốc hội, họ vẫn còn cơ hội mở lại quỹ trong cuộc bỏ phiếu ngân sách tiếp theo. Điều quan trọng nhất là thuyết phục chính quyền hiện tại rằng họ đúng, và họ đã và đang làm điều đó. Còn quá sớm để phủ nhận cỗ máy "xuất khẩu dân chủ".