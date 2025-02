Đây chính là loại hàng nông sản đang tăng gấp 5-6 lần so với ngày thường ở Đà Lạt

Những ngày sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, giá các loại hoa tại TP. Đà Lạt đang dần tăng lên giúp cho người dân địa phương vui mừng, có thêm thu nhập. Các loại hoa như hoa đồng tiền, hoa hồng, hoa cúc... đều có giá cao hơn so với những ngày trước Tết.

Ghi nhận của phóng viên, tại làng hoa Vạn Thành (phường 5, TP. Đà Lạt) người dân trồng hoa đồng tiền đang phấn khởi thu hoạch hoa. Những bó hoa đủ màu sắc vàng, cam, đỏ được thu hoạch để giao đến cho thương lái.

Người dân làng hoa Vạn Thành đang phấn khởi vì giá hoa đồng tiền tăng cao sát ngày vía Thần Tài.

Theo người dân địa phương, hiện nay, hoa đồng tiền đang có giá cao do sát ngày vía Thần Tài. Hiện, giá hoa đồng tiền được thu mua từ 120.000 – 130.000 đồng/bó 20 cành, so với trước Tết đã tăng từ 5-6 lần. Giá hoa hiện nay còn cao hơn nhiều so với cùng kỳ những năm trước.

Hoa đồng tiền hiện được mua với giá từ 120.000 – 130.000 đồng/bó 20 cành.

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Văn Biên (người dân trồng hoa tại làng hoa Vạn Thành) cho biết: "Với giá hoa đồng tiền cao như hiện nay, những người dân trồng hoa đồng tiền có thể thu nhập từ 20-30 triệu đồng mỗi sào. Gia đình tôi đợt này dự tính cũng sẽ có thu nhập khoảng 50 triệu đồng từ trồng hoa đồng tiền".

Người trồng hoa đồng tiền tại làng hoa Vạn Thành cho hay, với 1.000m2, người dân thu hoạch được khoảng 200-300 bó mỗi lần. Cứ sau 3 ngày, người dân sẽ thu hoạch hoa 1 lần, tuy nhiên, với giá cao như hiện nay, người dân sẽ rút ngắn thời gian bẻ hoa hoặc "mót" hoa để có hoa bán.

Anh Biên thu hoạch hoa đồng tiền để bán cho các chủ vựa, thương lái.

Sau khi thu hoạch, anh Biên chở hoa đến tận vựa thu mua.

Trong khi đó, còn khoảng 1 tuần nữa sẽ đến ngày Lễ tình nhân 14/2, chính vì vậy, giá hoa hồng cũng tăng theo nhu cầu của thị trường. Hiện, hoa hồng đỏ giống mới như đỏ Pháp, đỏ Ecuador đã được mua với giá từ 6.000 – 7.000 đồng/cành. Hoa hồng các màu khác cũng có giá từ 4.000 – 5.000 đồng/cành.

Ông Khang cắt tỉa vườn hoa hồng của mình, chuẩn bị phục vụ thị trường ngày Lễ Tình nhân 14/2.

Ông Nguyễn Văn Khang (làng hoa Vạn Thành) cho biết: "Hiện nay, tôi đang trồng 1ha hoa hồng với 4 màu đỏ, trắng, kem, vàng. Khoảng 4-5 ngày nữa thì sẽ thu hoạch để phục vụ Lễ Tình nhân 14/2. Theo tôi đánh giá, dịp lễ này giá hoa sẽ lên vì cung không đủ cầu, hy vọng giá hoa lên để người dân bù lại những tháng hoa thấp".

Theo thống kê của TP. Đà Lạt, địa phương hiện có khoảng 6.200ha trồng hoa các loại. Các khu vực trồng hoa nổi tiếng tại Đà Lạt như Vạn Thành, Thái Phiên, Xuân Thành đều có các loại hoa như cúc, hồng, đồng tiền, cát tường.