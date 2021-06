Đây là 4 mẫu iPhone giảm giá còn dưới 20 triệu "nóng nhất"

iPhone là dòng sản phẩm có giá bán cao so với nhiều smartphone Android khác. Tuy nhiên, ở tầm giá dưới 20 triệu, các tín đồ công nghệ vẫn có thể sở hữu những chiếc iPhone mới, hiệu năng ổn định.

Dưới đây là 4 mẫu iPhone giảm giá còn dưới 20 triệu hiệu năng "đỉnh", chụp ảnh đẹp mà các iFan có thể tham khảo.

1. iPhone 11 64GB (giảm 1,5 triệu đồng)

Giá bán lẻ đề nghị: 17,49 triệu đồng

Chiếc iPhone “quốc dân” năm 2020 đang rơi vào dịp giảm giá nhẹ, xuống mức thấp hơn. So với iPhone 12, đây vẫn là lựa chọn tiết kiệm và hợp lý hơn nhiều. Đó là bởi iPhone 11 cũng có chung phong cách như chiếc iPhone kế nhiệm: màn hình 6,1 inch; camera sau kép 12MP; RAM 4GB; nhiều tùy chọn màu.

Hiệu năng từ chip A13 Bionic của máy vẫn xử lý tốt các nhiệm vụ, đồng thời tuổi thọ từ pin 3110 mAh dư sức trụ cả ngày dài. Thêm vào đó, thiết kế khung bo tròn vẫn tạo cảm giác cầm thích tay hơn cạnh phẳng của “gia đình” iPhone 12.

2. iPhone 12 Mini 64GB (giảm 2,5 triệu)

Giá bán lẻ đề nghị: 16,99 triệu đồng

iPhone 12 Mini 64GB cũng đang được giảm giá mạnh đợt này, một phần là do chúng ít được để ý nhất, đạt doanh số bán kém nhất so với các "anh em" trong loạt iPhone 2020. Do đó, đây là cơ hội để fan hâm mộ “Nhà Táo” sở hữu trong tay chiếc iPhone giá thấp nhất của dòng iPhone 12.

Tuy rằng chỉ có màn hình cỡ nhỏ - 5,4 inch; pin bé – 2227 mAh nhưng máy cũng được tích hợp chip A14 Bionic mạnh mẽ, xử lý tốt mọi tác vụ phức tạp nhất. Đồng thời, camera sau kép 12MP của iPhone 12 Mini cũng “chất” không kém iPhone 12 cỡ lớn hơn. Sản phẩm sẽ là lựa chọn hợp lý cho những ai thích sử dụng thiết bị cỡ nhỏ nhưng vẫn có hiệu năng "trâu".

3. iPhone SE 2020 (giảm tới 1,5 triệu đồng)

Giá bán lẻ đề nghị: 12,49 triệu đồng

iPhone SE mới cũng nằm trong danh sách iPhone dưới 20 triệu đáng mua lúc này. Sau hơn 1 năm ra mắt, giá bán của chúng đã ở mức dễ chấp nhận hơn nhiều.

Chiếc smartphone này có vỏ ngoài của iPhone 8 (màn hình 4,7 inch; camera sau đơn) nhưng lại có sức mạnh của iPhone 11 (chip A13 Bionic; RAM 3GB). Do đó, iFan hoài cổ có thể tưởng nhớ lại phong cách thiết kế cũ này, đồng thời vẫn có thể tận dụng được sức mạnh của thiết bị. Camera sau 12MP duy nhất của iPhone SE 2020 cũng tự hào là camera đơn đem lại ảnh chụp cực “đỉnh” của Apple.

4. iPhone XR (giảm tới 2,5 triệu đồng)

Giá bán lẻ đề nghị: từ 11,99 triệu đồng

Gợi ý cuối cùng trong danh sách chính là iPhone XR – gần 3 năm tuổi. Sau thời gian dài được “lên kệ”, chiếc iPhone này đã được giảm giá xuống mức thấp hơn nhiều. Nếu như muốn có trong tay một chiếc iPhone hiệu năng khá nhưng giá "êm ví", thiết bị sẽ không khiến người dùng phải thất vọng.

Tất nhiên, so với những dòng iPhone mới hơn, iPhone XR khó có thể bì kịp về tốc độ xử lý nhưng hiệu năng của máy vẫn rất khá, chơi tốt nhiều game hạng nặng. Đó là chưa kể camera sau đơn 12MP vẫn đem lại ảnh chụp sắc nét, sống động. Chủ nhân của chiếc iPhone này có thể chụp các chế độ khác bằng cách tải xuống ứng dụng của các bên thứ ba.