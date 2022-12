Đây là cách Ukraine tiêu diệt lính Nga mà Moscow không ngờ đến

Các lực lượng Ukraine đã sử dụng các cuộc gọi điện thoại di động 'hoảng sợ' của binh lính Nga để xác định vị trí của họ

Những người lính Nga ở Ukraine đã lo lắng gọi điện về nhà khi những nỗ lực của họ ở Ukraine bị chững lại — nhưng những người thân yêu của họ không phải là những người duy nhất lắng nghe.



Các lực lượng Ukraine đã sử dụng các cuộc gọi điện thoại di động của binh lính Nga để xác định vị trí của họ và quét sạch quân đội với số lượng lớn, theo một cuộc điều tra do The New York Times công bố chi tiết về những sai lầm ngớ ngẩn của Nga trong suốt cuộc chiến.

"Chúng tôi đã lắng nghe những người lính Nga khi họ hoảng loạn và gọi cho bạn bè và người thân của họ", một quan chức Ukraine dẫn đầu nỗ lực ngăn chặn các cuộc điện thoại nói với The Times. "Họ đã sử dụng điện thoại thông thường để đưa ra quyết định về những bước đi tiếp theo của mình".

Các nhà chức trách Ukraine giám sát các mạng di động để phát hiện hoạt động của lực lượng Nga đã nhận thấy rằng một số lượng lớn các cuộc gọi được thực hiện từ các số điện thoại nước ngoài tại một khu vực dọc biên giới Ukraine và Belarus. Các quan chức suy luận rằng sự gia tăng bất thường về số lượng người nước ngoài trên mạng Ukraine có khả năng là lính Nga.

Ukraine đã triển khai các đội phụ nữ để theo dõi các cuộc gọi của binh lính và báo động cho quân đội Ukraine, quân đội sẽ thực hiện các cuộc tấn công bằng cách sử dụng thông tin. "Chúng tôi biết kẻ thù ở đâu, họ đang sử dụng những con số nào", quan chức Ukraine nói với The Times.

Tại một thời điểm, các lực lượng Ukraine đã sử dụng cả các cuộc gọi điện thoại di động và video TikTok để xác định vị trí của một đơn vị lính Chechnya bên ngoài Kiev. Thiếu tướng Kyrylo Budanov, giám đốc tình báo quân đội Ukraine, nói với The Times rằng vị trí của đơn vị đã được xác nhận chỉ 40 phút sau khi video được tải lên. Các lực lượng Ukraine sau đó đã tấn công họ bằng ba tên lửa.

Các quan chức Ukraine đã thường xuyên chặn các cuộc điện thoại của binh lính Nga kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. "Âm thanh của các cuộc gọi do nhiều cửa hàng khác nhau thu được đã ghi lại cảnh binh lính Nga phàn nàn về việc không chuẩn bị sẵn sàng và thiếu tổ chức, đồng thời hy vọng họ sẽ bị thương để có thể được đưa về nhà", nguồn tin cho biết.