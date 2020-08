Đây là chiếc iPhone giúp mọi người giải sầu khi không có iPhone SE Plus

Sau khi Apple trình làng iPhone SE 2020 với thiết kế dựa vào iPhone 8, nhiều người đã tin tưởng rằng khi ra mắt, iPhone SE Plus sẽ có hình dáng dựa vào iPhone 8 Plus - một điều hoàn toàn có cơ sở. Đó là một sản phẩm đẹp, tính năng camera nhỉnh hơn rõ rệt so với iPhone 8 và vẫn duy trì nút Home/Touch ID.

Hiện tại, theo khảo sát thì hầu hết các cửa hàng di động lớn tại Việt Nam đã ngừng bán phiên bản 64 GB của iPhone 8 Plus phân phối chính thức (VN/A) mà chỉ có bản 128 GB với giá khoảng 13,6 triệu đồng. Đây rõ ràng là lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn một sản phẩm “nguyên seal”, đẹp mắt và giá phù hợp mà không muốn mất thêm thời gian chờ đợi iPhone SE Plus nữa. Riêng đối với người hạn chế ngân sách có thể tìm cho mình những mẫu iPhone 8 Plus “likenew” với giá khoảng từ 8,4 triệu đồng cho bản 64 GB.

Vậy đâu là những nét hấp dẫn trên iPhone 8 Plus giúp mọi người quên ngay đi iPhone SE Plus lúc này?

Thiết kế mặt kính hiện đại

Mặc dù có thiết kế tương tự như bản Plus của các mẫu iPhone 6, 6S và 7 nhưng iPhone Plus lại mang đến rất nhiều tính năng hiện đại như mặt sau được làm bằng kính giúp hỗ trợ sạc không dây. Cầm vỏ với mặt kính cũng khiến iPhone 8 Plus trông sang chảnh hơn, đặc biệt phiên bản màu Vàng Gold thực sự giúp mọi người chú ý.

Các chi tiết còn lại của sản phẩm vẫn khá giống các tiền nhiệm tương ứng với màn hình LCD 5,5 inch độ phân giải 1080p và trông khá lớn, có vẻ gần ngang bằng với iPhone 11 Pro Max có màn hình 6,5 inch. Với iPhone 8 Plus, chúng ta đang sở hữu một sản phẩm pin lớn hơn và hiệu suất máy ảnh khá tốt nhờ hệ thống camera kép.

Hiệu suất khá mượt mà

Tuy ra mắt từ năm 2017 nhưng đến nay iPhone 8 Plus vẫn chạy rất mượt mà những nội dung nặng, bao gồm cả những game như PUBG Mobile. Điều này phần lớn nhừ chip A11 Bionic bên trong, thừa sức mạnh mà nhiều thứ không thể chạm đến tiềm năng thực sự của nó, đặc biệt đối với ai chỉ sử dụng máy cho các nhiệm vự như lướt Instagram, Facebook hay gửi tin nhắn tức thời.

Về cơ bản, tuổi tác trong thế giới iPhone là không quan trọng. Một chiếc iPhone 3 năm tuổi hay thậm chí 4 năm tuổi vẫn đủ sức mạnh cho năm nay hoặc tận năm sau. iPhone 11 Pro Max trong đẹp hơn và làm mọi thứ nhanh hơn đó, tuy nhiên chi ra hơn gấp đôi giá tiền so với iPhone 8 Plus có vẻ là chưa cần thiết.

Máy ảnh khỏi chê

iPhone 8 Plus là một trong những chiếc iPhone có camera kép thứ hai của Apple (sau iPhone 7 Plus và bên cạnh iPhone X). Đó là thiết lập khá tốt với máy ảnh chính f/1.8 và máy ảnh tele zoom 2x f/2.8. Kết quả là các hiệu ứng chụp ảnh nền mờ từ điện thoại khá tốt, bao gồm các hiệu ứng nâng cao như Portrait Lighting cho ảnh trở nên chuyên nghiệp hơn. Dĩ nhiên, mọi thứ vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào cách người dùng chụp và thời điểm chụp.

Nhìn chung, iPhone 8 Plus cung cấp chất lượng hình ảnh tốt, độ tương phản tốt, ảnh chụp có chi tiết và hiệu suất ánh sáng yếu ở mức tạm chấp nhận. Người dùng không thể so kè với những iPhone 11 Pro hay 11 Pro Max trong điều kiện thiếu sáng, nhưng nếu mang các sản phẩm này ra chụp giữa điều kiện ánh sáng đầy đủ, sự khác biệt không phải là nhiều.

Thời lượng pin dư sức xài cả ngày

Khi nói đến thời lượng pin, nếu là người coi trọng việc sử dụng cả ngày mà không cần nạp thêm năng lượng, iPhone 8 Plus hoàn toàn có thể đáp ứng. Dĩ nhiên đó chỉ là đối với những công việc tiêu chuẩn, bởi nếu người dùng sử dụng iPhone 8 Plus để chơi các game như PUBG Mobile thì xin lỗi, hãy tìm sản phẩm khác.

Sự trâu bò của iPhone 8 Plus đến từ thỏi pin 2.675 mAh. Theo đánh giá, nếu chỉ sử dụng cho các công việc nhẹ và tiêu chuẩn, pin của iPhone 8 Plus thậm chí có thể sử dụng đến 2 ngày trước khi phải nạp. Có thể nhiều người không biết, ngoài khả năng sạc không dây thì iPhone 8 Plus cũng có thể sạc nhanh, tuy nhiên điều này yêu cầu người dùng phải mua bộ sạc riêng vì máy chỉ đi kèm sạc 5W tiêu chuẩn trong hộp.