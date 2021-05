Đây là chiếc iPhone xịn sò nhất năm 2021

Tất nhiên, chúng ta sẽ không biết chắc chắn chiếc điện thoại trông như thế nào cho đến mùa thu năm nay, nhưng những gì mà YouTuber trên chia sẻ cho chúng ta biết mức độ chính xác của rò rỉ có thể là bao nhiêu.

Một trong những thay đổi đã nhiều lần được gợi ý bởi những nguồn rò rỉ cũng như các nhà phân tích, đó là phần notch nhỏ hơn. Trên mô hình iPhone 13 Pro Max này, phần notch nhỏ hơn đáng kể so với phần tai thỏ trên iPhone 12 Pro Max. Để đạt được điều này, Apple dự kiến ​​sẽ đẩy tai nghe lên so với viền trên. Điều này sẽ cho phép công ty ép tất cả các thành phần Face ID lại gần nhau hơn, do đó tạo ra một notch nhỏ hơn.

Chuyên gia nghiên cứu Ming-chi Kuo gần đây cho biết iPhone 13 Pro và 13 Pro Max sẽ đi kèm với camera Ultra Wide được nâng cấp có khẩu độ f/1.8 và tự động lấy nét thay vì lấy nét cố định. Thiết kế của mẫu giả iPhone 13 Pro Max cho thấy ống kính máy ảnh sẽ lớn hơn nhiều so với ống kính đã xuất hiện trên các mẫu máy gần đây, điều này sẽ cải thiện chất lượng ảnh và video mà người dùng chụp bằng máy ảnh của iPhone.

Về notch và camera, những thay đổi như mô tả trong video là không phải quá bất ngờ khi các tin tức gần đây đều đề cập đến thông tin đó. Mặt khác, mẫu cũng cung cấp một số điểm thú vị trên sản phẩm, trong đó màu than chì có vẻ hơi tối hơn so với iPhone 12 hiện tại. Ngoài ra còn có dải ăng-ten sáng trên iPhone 13, trái ngược với tối trên iPhone 12.

Vẫn còn rất nhiều điều mà chúng ta chưa biết về iPhone 13, nhưng chỉ còn 4 tháng nữa là Apple chính thức tiết lộ các mẫu mới, và dựa vào những gì xảy ra gần đây thì các thông tin về chúng sẽ sớm xuất hiện.