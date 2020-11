Đây là chiếc smartphone nhỏ nhất và mạnh mẽ nhất từ trước đến nay

Video đánh giá iPhone 12 Mini.

Vào năm 2020, điện thoại ngày càng có kích thước lớn hơn. Kích cỡ tiêu chuẩn của màn hình hiện tại đã vượt quá 6 inch. Và kết quả là khi được công bố, iPhone 12 Mini gây bất ngờ lớn hơn so với bộ ba: iPhone 12, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max.

Đây rõ ràng là một sản phẩm đáng chú ý đối với những người yêu thích điện thoại nhỏ gọn. Từ lâu, nhiều người đã mong muốn Apple tạo ra một chiếc iPhone nhỏ thực sự giống như iPhone 5, iPhone 5S hoặc iPhone SE nguyên bản. Đầu năm nay, “Nhà Táo” đã khiến fan hâm mộ thỏa lòng khi tung ra một chiếc iPhone SE mới, tích hợp con chip của iPhone 11 Pro vào thân máy nhỏ bé của iPhone 8.

iPhone 12 Mini có tất cả những gì iPhone 12 có, chỉ nhỏ hơn. Sản phẩm cũng có thiết kế cạnh phẳng, hỗ trợ 5G và màn hình OLED hỗ trợ HDR. Màn hình được bao phủ bởi lớp gốm bền bỉ mới của Apple. Thân máy cũng có xếp hạng IP68 cho khả năng chống bụi và nước, hỗ trợ sạc không dây MagSafe và các phụ kiện.

Không những thế, điện thoại cũng có cùng bộ xử lý A14 Bionic, chạy cùng phần mềm iOS 14 và thậm chí có cùng camera với iPhone 12. iPhone 12 và iPhone 12 Mini là 2 chiếc điện thoại giống nhau nhưng một chiếc dễ dàng bỏ túi, chiếc còn lại thì không.

iPhone 12 Mini có màn hình 5,4 inch và có giá bán từ 21,99 triệu đồng trong khi iPhone 12 có màn hình 6,1 inch và có giá khởi điểm 24,99 triệu đồng. Khách hàng Việt Nam có thể “đặt gạch” chúng ngay lúc này tại một số nhà bán lẻ chính hãng.

Bỏ qua các nhược điểm lớn, iPhone 12 Mini chính là giấc mơ của người dùng điện thoại bằng một tay. Và thật vui khi thấy Apple đã dành ưu ái quá lớn trên một chiếc điện thoại nhỏ như vậy.

Kích cỡ nhỏ

Với mặt nhôm phẳng và mặt lưng kính bóng bẩy, iPhone 12 Mini trông giống như một phiên bản cao cấp của iPhone 5. Trên thực tế, nó không lớn hơn nhiều so với iPhone 5 và nhỏ hơn iPhone SE 2020. iPhone 12 Mini có tỷ lệ màn hình so với thân máy cao hơn nhiều so với iPhone SE, cho phép hiển thị nhiều thông tin hơn trên màn hình.

Mặt lưng kính dễ dàng bám bụi và bám dấu vân tay. Tuy nhiên, nếu sử dụng vỏ bảo vệ, đây không phải là nhược điểm.

So với iPhone 12 và iPhone 12 Pro, màn hình của iPhone 12 Mini trông rất nhỏ, đặc biệt là khi đặt bên cạnh màn hình 6,7 inch của iPhone 12 Pro Max. Ưu điểm của thiết kế này là ngón cái có thể tiếp cận mọi phần của màn hình.

Thêm vào đó, trải nghiệm gõ bằng một tay trên iPhone 12 Mini nhanh hơn và chính xác hơn so với khi gõ bằng một tay trên màn hình lớn hơn. Đây thực sự là một chiếc điện thoại có "khả năng bỏ túi".

Có sức mạnh camera lớn

Trên thực tế, iPhone 12 Mini có cùng camera selfie rộng, siêu rộng và camera selfie được tìm thấy trên iPhone 12. Chúng chụp ảnh và quay video xuất sắc và luôn mang lại những hình ảnh tuyệt vời. Phiên bản Mini thậm chí có thể quay video 4K lên đến 60 khung hình / giây và video 4K tốc độ 30 khung hình / giây với Dolby Vision.

Việc tích hợp tất cả sức mạnh máy ảnh này vào một thiết bị nhỏ như vậy dẫn đến một hệ quả: tiện dụng hơn. Với lợi thế nhỏ gọn, việc sử dụng iPhone 12 Mini kín đáo hơn nhiều so với việc chụp ảnh hoặc quay video bằng điện thoại lớn hơn như iPhone 12 Pro Max.

Chiếc điện thoại 5G nhỏ nhất

Apple đã tích hợp cùng một ăng-ten 5G từ iPhone 12, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max vào iPhone 12 Mini. Hiện tại, iPhone 12 Mini là điện thoại 5G nhỏ nhất. Do đó, người dùng có thể tận dụng tất cả những lợi thế ở những khu vực có 5G khả dụng.

Thiết kế nhỏ - pin nhỏ

Nhược điểm lớn nhất của việc sở hữu một chiếc điện thoại nhỏ đó là tuổi thọ pin. Apple không chia sẻ kích thước của pin trong điện thoại của mình. Nhưng rõ ràng là iPhone 12 Mini có pin nhỏ hơn iPhone 12 hoặc iPhone 12 Pro.

Qua thử nghiệm, iPhone 12 Mini đã trải qua một ngày sử dụng thường xuyên mà không gặp vấn đề gì. Trên thử nghiệm lướt web, chiếc iPhone này kéo dài 15 giờ.

Cũng hỗ trợ MagSafe

Mặc dù là chiếc iPhone nhỏ nhất nhưng iPhone 12 Mini vẫn được tích hợp hệ thống sạc không dây MagSafe của Apple. Nam châm bên trong điện thoại và bộ sạc đặt chúng vào một vị trí lý tưởng để sạc hiệu quả nhất.

Kết luận lại, iPhone iPhone 12 Mini chính là chiếc iPhone dành cho những ai chưa thỏa mãn với iPhone SE 2020 hồi đầu năm nay. Chúng mạnh mẽ hơn, cao cấp hơn, chụp ảnh "chất" hơn.