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Thứ năm, ngày 11/06/2026 13:58 GMT+7

Đây là một phường mới của tỉnh Lâm Đồng mới (địa phận tỉnh Bình Thuận cũ) là điểm lướt ván diều hàng đầu châu Á

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Hữu Chiến Thứ năm, ngày 11/06/2026 13:58 GMT+7
Điều kiện gió ổn định, khí hậu thuận lợi và cảnh quan độc đáo, bãi biển ở phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng mới (địa phận thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) đang ngày càng khẳng định vị thế là một trong những điểm đến lướt ván diều hấp dẫn nhất châu Á, thu hút đông đảo du khách và vận động viên quốc tế mỗi năm.
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Mũi Né cách TPHCM khoảng 4 giờ di chuyển bằng đường bộ

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, tờ Figaro Nautisme - chuyên trang về hàng hải, du lịch biển và thể thao biển của Pháp - mới đây đánh giá nhờ điều kiện gió ổn định, khí hậu thuận lợi và cảnh quan độc đáo, Mũi Né-bãi biển ở phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng mới (địa phận thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) đang ngày càng khẳng định vị thế là một trong những điểm đến lướt ván diều hấp dẫn nhất châu Á, thu hút đông đảo du khách và vận động viên quốc tế mỗi năm.

Theo bài viết, nằm bên bờ biển Đông, cách TP Hồ Chí Minh khoảng 4 giờ di chuyển bằng đường bộ, Mũi Né từ lâu được giới yêu thích các môn thể thao biển đánh giá cao nhờ chế độ gió đặc biệt.

Từ tháng 11 đến tháng 3, Mũi Né được hưởng chế độ gió ổn định nhờ sự kết hợp giữa gió mùa Đông Bắc và gió nhiệt địa phương, với tốc độ phổ biến từ 18-25 hải lý/giờ, tạo điều kiện lý tưởng cho hoạt động lướt ván diều.

Vào giữa ngày, bầu trời Mũi Né phủ kín những cánh diều nhiều màu sắc. Trong các giải đấu quốc tế, số lượng vận động viên tham gia có thể lên tới hàng trăm người, tạo nên khung cảnh sôi động đặc trưng của vùng biển này.

Theo giới chuyên môn, thành công của Mũi Né đến từ sự kết hợp giữa bãi biển cát rộng, địa hình thuận lợi cho việc hạ thủy và mặt nước đa dạng, phù hợp với nhiều phong cách lướt sóng khác nhau.

Những người mới làm quen với môn thể thao này có thể tập luyện tại các khu vực kín gió và an toàn, trong khi các vận động viên giàu kinh nghiệm có cơ hội thử sức với những điều kiện kỹ thuật phức tạp hơn khi gió mạnh.

Mũi Né đang ngày càng khẳng định vị thế là một trong những điểm đến lướt ván diều hấp dẫn nhất châu Á. Mũi Né là vùng biển nay thuộc phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng mới (địa phận thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ). Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN.

Nước biển tại Mũi Né duy trì nhiệt độ từ 25-28 độ C quanh năm, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thể thao dưới nước.

Bên cạnh hình ảnh những cánh diều nhiều màu sắc trên bầu trời, các thuyền thúng truyền thống của ngư dân địa phương vẫn hiện diện trên vùng biển này, góp phần tạo nên nét đặc trưng riêng của Mũi Né.

Uy tín của Mũi Né trên bản đồ thể thao biển quốc tế còn được củng cố nhờ hệ thống trường đào tạo và trung tâm huấn luyện ngày càng phát triển. Nhiều cơ sở được điều hành bởi các huấn luyện viên Việt Nam và quốc tế có chứng chỉ chuyên môn, cung cấp các khóa học từ cơ bản đến nâng cao.

Đối với những người tìm kiếm trải nghiệm chuyên sâu hơn, khu vực Suối Nước ở phía Bắc Mũi Né mang đến không gian rộng và ít đông đúc hơn. Khi có sóng biển, nơi đây tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các kỹ thuật lướt nâng cao.

Không chỉ hấp dẫn bởi thể thao, Mũi Né còn nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc.

Cách bờ biển không xa là những đồi cát đỏ và cát trắng trải dài, tạo nên khung cảnh gợi nhớ sa mạc giữa vùng nhiệt đới. Sự tương phản giữa biển xanh và các đồi cát đã trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng của địa phương.

Vào lúc bình minh, hàng trăm tàu thuyền đánh cá nhiều màu sắc cập bến sau đêm dài ra khơi.

Du khách và các vận động viên lướt ván diều có cơ hội chứng kiến nhịp sống lao động truyền thống của ngư dân địa phương, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho điểm đến này.

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng được biết đến nhiều hơn trên bản đồ du lịch và thể thao biển thế giới, Mũi Né đang nổi lên như biểu tượng của sự phát triển đó.

Mỗi mùa Đông, nơi đây đón cộng đồng vận động viên và du khách quốc tế đến từ châu Âu, Australia và nhiều nước châu Á, bị thu hút bởi chi phí hợp lý, điều kiện tự nhiên ổn định và không gian nghỉ dưỡng gần gũi.

Theo Figaro Nautisme, không sở hữu những khu nghỉ dưỡng xa hoa hay các đảo san hô nổi tiếng, Mũi Né chinh phục du khách bằng vẻ đẹp mộc mạc, nhịp sống thư thái và những cơn gió ổn định kéo dài suốt mùa.

Chính những yếu tố đó đã giúp vùng biển Mũi Né, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng mới (địa phận thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) địa danh ven biển này trở thành một trong những trung tâm lướt ván diều hàng đầu của châu Á.

Theo: TTXVN

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