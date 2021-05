Đây là những mẫu xe nhập khẩu giá rẻ được khách hàng Việt ưa chuộng

Đa số các dòng xe nhập khẩu vào thị trường Việt Nam và có mức giá rẻ hiện nay đều thuộc phân khúc cỡ nhỏ đô thị và nằm ở hạng A. Những mẫu xe này thường được nhập trực tiếp từ các thị trường Đông Nam Á như: Indonesia và Thái Lan. Và mẫu xe đang có mức giá tốt nhật hiện nay là hơn 350 triệu đồng.

Bắt đầu từ đầu năm 2018, khi mức thuế nhập khẩu ô tô từ các nước thuộc khu vực Đông Nam Á vào Việt Nam về mức 0% theo nội dung Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA). Đã có rất nhiều mẫu xe nhập khẩu lần lượt đổ bộ về Việt Nam. Ngoài ra, có rất nhiều dòng xe giá rẻ hướng đến đối tượng khách hàng trẻ, những người lần đầu mua xe. Đặc biệt, dành cho những doanh nghiệp hay cá nhân kinh doanh dịch vụ qua hình thức taxi công nghệ phát triển.

Honda Brio

Honda Brio là mẫu xe đô thị quen thuộc tại nhiều thị trường Đông Nam Á như Thái Lan hay Indonesia. Xe được bán ra tại Việt Nam từ tháng 6 năm 2019. Mẫu xe của Honda thực sự ghi điểm bởi thiết kế phá cách, thể thao và hiện đại dù chỉ là một mẫu xe nhỏ. Ngoài ra, đại diện tới từ Nhật Bản này cũng được đánh giá rất cao ở tính bền bỉ và ổn định.

Honda Brio đang bán tại thị trường Việt Nam với 3 phiên thì tất cả đều sử dụng động cơ 4 xi-lanh 1.2L công suất 90 mã lực, mô-men xoắn cực đại 110 Nm, kết hợp với hộp số CVT. Xe hiêng đang được phân phối hai phiên bản là G và RS đi kèm giá bán lần lượt là 406 và 438 triệu đồng.

Toyota Wigo

So với các đối thủ hiện nay, Toyota Wigo bị đánh thấp ở hầu hết các hạng mục về trang bị khi mà chiếc xe này chỉ có được những tính năng rất cơ bản tới mức sơ sài. Tuy nhiên, điểm mạnh của sản phẩm này chính là thương hiệu Toyota, vốn đã in sâu vào tâm thức người dùng Việt nhờ sự bền bỉ, ổn định, tiết kiệm cùng giá trị bán lại cao. Do đó, Wigo vẫn có doanh số khá ổn và thậm chí còn nhảy vọt trong một số tháng.

Động cơ xe Wigo là loại 4 xy-lanh, dung tích 1.2L công suất 86 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 107 Nm tại 4.200 vòng/phút, đi kèm tùy chọn hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Xe hiện đang có giá bán lần lượt là 312 và 358 triệu đồng cho hai phiên bản 1.2MT và 1.2AT.

Mitsubishi Attrage

Theo báo cáo bán hàng của VAMA, kết thúc tháng 3/2021, đã có tổng cộng 1.002. Ở trong tháng 4/2021, mẫu xe Mitsubishi Attrage chỉ đứng sau hai mẫu xe Hyundai Accent và Toyota Vios với 1.036 xe được được giao đến tay người dùng, tăng so với mức doanh số 34 xe của tháng trước đó. Sau khi giới thiệu 2 phiên bản Attrage CVT và Attrage MT vào đầu năm 2020, Mitsubishi Attrage đã nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thích của khách hàng.

Mitsubishi Attrage 2021 trang bị động cơ xăng MIVEC, dung tích 1.2L, cho công suất cực đại 78 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 100 Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp CVT. Động cơ này giúp xe tối ưu sức mạnh, điều khiển hệ thống phân phối khí giúp cho động cơ đạt được hiệu suất tối đa, tăng công suất và mô-men xoắn mà vẫn tiết kiệm được nhiên liệu.

Hiện nay, Mitsubishi Attrage nằm ở phân khúc sedan hạng B. So với các đối thủ trong cùng phân khúc, Attrage có lợi thế về giá khi bản cao cấp nhất Premium là 485 triệu đồng, trang bị nhiều hơn một số xe cùng phân khúc. Các bản thấp hơn của Attrage là CVT và MT có giá 460 triệu và và 375 triệu đồng. Xe được đánh giá cao về sự ổn định, bền bỉ, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sử dụng hợp lý.

Toyota Avanza

Mẫu xe compact MPV 7 chỗ của Toyota có trang bị tương đối cơ bản và không có nhiều tiện ích nhưng bù lại với ưu thế giá bán rẻ và mang thương hiệu “Quốc dân” Toyota. Đây cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá 600 triệu phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng.

Toyota Avanza được trang bị 2 khối động cơ xăng 4 xy-lanh với lựa chọn dung tích 1.3L và 1.5L. Phiên bản Avanza 1.3E MT sản sinh công suất tối đa 94 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 120 Nm. Phiên bản Avanza 1.5G AT có công suất 102 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 136 Nm. Cả hai động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp tiêu chuẩn và tự động 4 cấp tùy chọn.

Suzuki Ertiga

Suzuki Ertiga là mẫu xe MPV 7 chỗ sở hữu khoang nội thất rộng rãi, các trang bị tiện nghi hiện đại và nhiều tính năng an toàn, cùng chi phí sử dụng thấp bậc nhất phân khúc.

Ở thế hệ mới, Suzuki Ertiga gây ấn tượng bằng một vóc dáng thanh thoát và đẹp mắt hơn so với đời cũ. Xe được trang bị khối động cơ xăng 4 xy-lanh, dung tích 1.5L VVT, cho công suất tối đa 104,7 mã lực và mô men xoắn tối đa 138 Nm. Toàn bộ sức mạnh được điều phối bằng hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước.

Mitsubishi Xpander

Mẫu xe đa dụng MPV va SUV 7 chỗ Mitsubishi Xpander chính thức ra mắt thị trường Việt Nam ngày 08/08/2018 và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng. Xpander luôn có mặt trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường và thậm chí đang vươn lên top đầu.

Mitsubishi Xpander được trang bị khối động cơ MIVEC 4 xy-lanh, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 103 mã lực. Hệ thống treo trước MacPherson với lò xo cuộn, hệ thống treo sau dạng thanh xoắn. Tùy chọn hộp số sàn 5 cấp và hộp số tự động 4 cấp cho từng phiên bản. Hiện xe đang có mức giá bán cho tất cả các phiên bản từ 555 triệu đồng đến 670 triệu đồng.