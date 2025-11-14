ĐBQH: Quản lý xây dựng, kiểm định ở đâu khi trụ cầu Sông Lô trơ lõi, chủ đất xây nhầm nhà ở Hải Phòng?

Sáng nay 14/11 tại Hội trường, Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi. Cho ý kiến vào dự thảo luật và nêu các vấn đề thực tế, nhiều đại biểu chất vấn việc kiểm định công trình, kiểm soát chất lượng và đặc biệt là hiệu quả của giấy phép xây dựng.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) phản ánh thực tế bất cập trong việc cấp giấy phép xây dựng và chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, dẫn đến việc ở một số địa phương, đã có những vụ việc bị truy tố. Vì thế, theo ông Hòa, trách nhiệm cơ quan chính quyền rất quan trọng trong việc hậu kiểm.

“Phải tránh tình trạng công trình hoàn thành xong rồi mới hậu kiểm, sau đó có tranh chấp xảy ra, sẽ tốn kém tiền của người dân”, ông Hòa lưu ý.



Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp)

Cán bộ địa chính ở đâu vụ xây nhầm nhà ở TP. Hải Phòng?

Dẫn chứng vụ xây nhầm nhà trên đất của người khác ở Hải Phòng, đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng nếu có bước tiền kiểm, cán bộ địa chính xuống chỉ định vị trí cho chủ nhà xây dựng thì sẽ không có chuyện xây nhầm nhà.

Dù ủng hộ chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, nhưng ông Hòa lưu ý chính quyền địa phương vẫn phải có trách nhiệm kiểm tra trong quá trình xây dựng công trình.

Hay việc cấp phép công trình, ví dụ cho tòa chung cư xây 10 tầng nhưng không kiểm tra nên để dự án xây vượt tầng trái phép, lúc đó mới vào lập biên bản xử lý sẽ ảnh hưởng đến sinh kế của người dân cũng như nguồn lực của Nhà nước.

Nhấn mạnh ủng hộ hậu kiểm, song ông Hòa cho rằng phải hậu kiểm từng phần, từng công trình trong quá trình thi công. Bên cạnh đó, đơn vị quản lý và cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng phải kiểm tra thường xuyên trong vấn đề hậu kiểm để cá nhân, tổ chức không xây dựng sai quy định, hạn chế thiệt hại thấp nhất.

Theo Đại biểu Tạ Văn Hạ (Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng) ở Việt Nam có thực tế là khi xây dựng, thời gian thi công ngắn nhưng thời gian chuẩn bị đầu tư rất dài, thậm chí 4-5 năm. Nếu như chúng ta không khắc phục được thì chắc chắn là còn gây nhiều khó khăn và gây tốn kém về nhiều mặt. Vì vậy, khi sửa Luật Xây dựng lần này cần khắc phục triệt để vấn đề.

Câu chuyện thứ hai là nghiệm thu và kiểm soát chất lượng công trình lớn, quan trọng của Nhà nước, xã hội. Lấy ví dụ trường hợp trụ cầu Sông Lô trơ lõi đang gây bức xúc dư luận, Đại biểu Hạ cho rằng đây là dấu hỏi lớn về thẩm định, nghiệm thu và quản lý chất lượng đối với những công trình trọng điểm.

“Trách nhiệm thuộc về ai? Nguyên nhân do đâu? Đội ngũ chúng ta thiếu năng lực, yếu hay là do trang thiết bị chúng ta chưa đầy đủ?”, ông Hạ đặt vấn đề.



"Tôi rất dị ứng với các thủ tục xin phép"

Ông Hạ đề nghị thay đổi tư duy không chạy theo số lượng công trình, bởi các dự án do ngân sách, công trình nào cũng đắt giá cả phải làm cho ra công trình chứ không phải chạy theo số lượng sẽ rất nguy hiểm.

Đại biểu Tạ Văn Hạ, Đoàn TP. Đà Nẵng

Về việc bỏ giấy phép xây dựng, Đại biểu Hạ cho rằng: Việc Luật Xây dựng sửa đổi bãi bỏ giấy phép xây dựng, đó là “một bước tiến” và đề nghị mạnh dạn mở rộng phạm vi bãi bỏ giấy phép với nhiều đối tượng, tăng hậu kiểm, bỏ cấp phép chứ không bỏ quản lý xây dựng.

“Chúng tôi thống nhất với các đại biểu phải mạnh dạn bỏ giấy phép xây dựng. Còn câu hỏi đặt ra là nếu bỏ cấp phép, người dân sẽ xây dựng bừa bãi? Tôi cho rằng bỏ thủ tục cấp phép chứ không phải là bỏ quản lý nhà nước”, ông Hạ nói.

Ông Hạ đề nghị cần phân biệt rành mạch vấn đề này bởi vì thực tế hiện nay một năm TP. Hà Nội, TP.HCM có hàng triệu, hàng trăm nghìn công trình được cấp phép ra nhưng sao vẫn có sai phạm? Vậy cấp phép để giải quyết vấn đề gì?

Tôi rất dị ứng với các thủ tục xin phép. Việc duy trì xin phép xây dựng sẽ làm tăng chi phí không chính thức lên của người dân, kéo dài thời gian, thậm chí phát sinh tiêu cực. Cái đó thấy rất là rõ bởi ai đi xây dựng công trình nhà ở của mình sẽ thấy được mức độ phức tạp và tiêu cực ra sao?

Ông Hạ cho rằng, về xây dựng, chúng ta đã có quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, có chỉ giới đường đỏ, có mật độ, có chiều cao, có khoảng lùi, tất cả được công khai minh bạch rồi. Bên cạnh đó còn có việc hậu kiểm của Nhà nước, và nếu có quy định rồi thì cần xử nghiêm những ai sai phạm.