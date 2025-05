Vào cuối tháng 2 vừa qua, nhân chuyến thăm chính thức đến Việt Nam của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, đại diện Hội đồng các trường đại học New Zealand (Universities New Zealand - UNZ) đã cùng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ GDĐT Việt Nam ký kết Thỏa thuận Hợp tác về việc hỗ trợ thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam (Đề án 89) dưới sự chứng kiến của hai Thủ tướng tại Văn phòng Chính phủ. Theo đó, các đại học New Zealand sẽ phối hợp với các cơ quan ban ngành và cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình cử, tiếp nhận và quản lý các học giả Đề án 89, đồng thời thúc đẩy trao đổi nghiên cứu và học thuật.

Sau ký kết, mới đây, tất cả các đại học New Zealand cũng đồng loạt công bố các hỗ trợ cộng thêm dành riêng cho các ứng viên Đề án 89 Việt Nam. Các chương trình hỗ trợ đa dạng, từ học bổng tiếng Anh 3 tháng giúp đáp ứng chuẩn đầu vào tiếng Anh bậc Tiến sĩ, trợ cấp phí sinh hoạt tăng thêm cho gia đình, trợ cấp cho chi phí nghiên cứu trực tiếp và tham dự hội thảo quốc tế, cho đến các hỗ trợ trong việc thu thập dữ liệu cho nghiên cứu, xuất bản học thuật, các khóa học nâng cao kỹ năng và năng lực nghiên cứu, các dịch vụ hỗ trợ đưa đón, chăm sóc sức khỏe và tham vấn tâm lý…

8 trường Đại học New Zealand đều nằm trong top 2% các trường ĐH tốt nhất thế giới, với mức đầu tư cho nghiên cứu lên đến 1,4 tỷ NZD/năm

Ngoài những hỗ trợ này, New Zealand còn có lợi thế đặc biệt về chi phí trong việc thu hút ứng viên Đề án 89. Cụ thể, mức học phí bậc Tiến sĩ của New Zealand hiện từ 3.600-6.000 USD/năm, tức tổng chi phí đào tạo cho bậc Tiến sĩ tại New Zealand tối đa chỉ tầm 24.000 USD cho cả 4 năm, thấp hơn nhiều so với mức hỗ trợ trong Đề án 89 là 25.000 USD/năm. Về sinh hoạt phí, chính phủ New Zealand quy định mức sinh hoạt phí của sinh viên bậc Tiến sĩ là 12.000 USD/năm, hoàn toàn phù hợp với mức hỗ trợ trong Đề án 89 là hơn 13.000 USD/năm. Bên cạnh đó, New Zealand hiện cho phép sinh viên bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ được mang theo vợ/chồng, con cái, giúp du học sinh yên tâm học tập và sinh sống tại New Zealand mà vẫn giữ được gắn kết với gia đình. Sinh viên Thạc sĩ Nghiên cứu và Tiến sĩ cũng được làm thêm toàn thời gian trong suốt quá trình học.



Hiện nay, tất cả các đại học New Zealand đều nằm trong Top 2% các trường đại học tốt nhất thế giới, thỏa mãn điều kiện của Bộ GDĐT Việt Nam trong việc tiếp nhận các ứng viên trong khuôn khổ Đề án 89. Các đại học New Zealand xếp thứ hạng cao trong nhiều lĩnh vực đào tạo theo các bảng xếp hạng quốc tế: Kỹ thuật và Công nghệ, Giáo dục & Ngôn ngữ, Nghiên cứu Phát triển, Nông & Lâm nghiệp, Kinh doanh & Quản lý, Y học & Khoa học Sức khỏe, Chính sách công & Phát triển bền vững…, mở ra nhiều cơ hội và lựa chọn cho các ứng viên Việt Nam.



Trong chuyến công tác mới đây, đoàn đại diện Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) và các trường đại học New Zealand và Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam đã có các buổi làm việc trực tiếp với Bộ GDĐT, cùng Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Đà Nẵng để trao đổi chi tiết về việc phối hợp hỗ trợ triển khai Đề án 89, cũng như truyền thông các cơ hội học bổng đa dạng ở các bậc học Thạc sĩ và Tiến sĩ đến với các giảng viên và cán bộ quản lý tại các đại học hàng đầu này, tiếp tục thúc đẩy các trao đổi học thuật giữa các trường đại học hai nước.



Ông Ben Burrowes, Giám đốc Khu vực Châu Á của ENZ, cho biết, “Chúng tôi tin rằng các giảng viên và cán bộ giáo dục Việt Nam sở hữu tiềm năng to lớn để góp phần vào sự phát triển của nền giáo dục toàn cầu. Việc hỗ trợ ứng viên Đề án 89 không chỉ giúp họ nâng cao chuyên môn, mà còn là cầu nối vững chắc giữa hai quốc gia, mở ra những cơ hội hợp tác lâu dài trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy. Chúng tôi mong muốn ngày càng nhiều sinh viên cao học Việt Nam đến New Zealand để học tập, nghiên cứu chuyên sâu và phát triển nghề nghiệp, từ đó, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục Việt Nam”.



Hàng năm có đến 15% các sinh viên quốc tế đến New Zealand theo học bậc Tiến sĩ, và trong số hơn 1.500 nghiên cứu sinh Tiến sĩ tốt nghiệp mỗi năm, có khoảng 57% là sinh viên quốc tế. Các đại học New Zealand chi 1,4 tỷ NZD mỗi năm cho nghiên cứu. Để tăng thêm cơ hội cho các sinh viên Việt Nam theo học bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ tại New Zealand, chính phủ New Zealand và các đại học New Zealand còn cung cấp nhiều chương trình học bổng giá trị khác như Học bổng Chính phủ New Zealand bậc sau đại học Manaaki, các học bổng toàn phần bậc tiến sĩ và học bổng bán phần bậc Thạc sĩ của các trường đại học…