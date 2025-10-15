Chủ đề nóng

Kinh tế
Thứ tư, ngày 15/10/2025 08:35 GMT+7

Đế chế thịt Wagyu giả: Cú sốc 14 tấn "đánh lừa" người tiêu dùng cao cấp và hé lộ hệ sinh thái doanh nghiệp giả tạo

Thứ tư, ngày 15/10/2025 08:35 GMT+7
Vụ án 14 tấn “thịt bò Wagyu giả” vừa bị Công an Hà Nội phanh phui không chỉ là câu chuyện về gian lận thực phẩm, mà còn hé lộ một “hệ sinh thái” doanh nghiệp giả tạo tinh vi — nơi các pháp nhân, vốn điều lệ, ngành nghề đăng ký được dựng lên như những mảnh ghép hoàn hảo cho một chuỗi sản xuất và tiêu thụ hàng giả quy mô công nghiệp.
Ở trung tâm mạng lưới này là Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng giám đốc Công ty CP Thực phẩm Hida, người điều hành nhà máy chế biến tại Hoài Đức — nơi thịt trâu giá rẻ từ Ấn Độ được “phù phép” thành bò Wagyu cao cấp bằng tinh chất tạo vân mỡ.

Với sự cấu kết của Giám đốc SK Foods Việt Nam Trần Hoàng Phước, “đế chế Hida–SK” đã mở rộng mạng lưới tiêu thụ ra Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TP.HCM, cho đến khi đường dây sụp đổ, kéo theo 65 tấn tang vật và hàng loạt câu hỏi nhức nhối về kiểm soát chuỗi cung ứng thực phẩm cao cấp tại Việt Nam.

Thịt Wagyu giả từ thịt trâu Ấn Độ: Cú sốc 14 tấn ‘đánh lừa’ người tiêu dùng cao cấp

Như Dân Việt đã thông tin trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 04 đối tượng về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Theo lực lượng chức năng, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố phát hiện ổ nhóm có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm trên địa bàn Hà Nội.

Tang vật được cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 19/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với cơ quan quản lý thị trường tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh tại nhà máy sản xuất của Công ty CP thực phẩm Hida (Công ty Hida) có địa chỉ tại thôn Dền, xã Hoài Đức, TP Hà Nội.

Được biết, lợi dụng nhu cầu tiêu dùng của người dân thích sử dụng thịt bò Nhật WAGYU, có vân mỡ nên Trần Hoàng Phước (Giám đốc Công ty SK FOODS VIET NAM) đã liên hệ Công ty Hida (do Phương Thảo làm Tổng Giám đốc) để đặt sản xuất thịt bò giả.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, Công ty CP Thực phẩm Hida thành lập hồi tháng 2/2022 tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội (địa chỉ cũ).

Dù định danh với ngành thực phẩm, song Công ty Hida còn được đăng ký thêm nhiều ngành nghề "chẳng liên quan", ví dụ như lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, sưởi và điều hòa không khí; tư vấn môi giới bất động sản; thu gom rác thải độc hại hay tái chế phế liệu..

Trong khi ngành nghề chính đăng ký khi mới thành lập là sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm đặc biệt (loại được nhà nước cho phép).

Doanh nghiệp khi mới thành lập có vốn điều lệ 20 tỷ đồng và 4 thành viên góp vốn. Trong đó, người giữ tỷ lệ vốn cao nhất là cổ đông Nguyễn Thị Thanh Tâm với 47,5%; tiếp đến là 2 cổ đông Hoàng Điệp, Nguyễn Thị Phương Thảo cùng góp 15%; 12,5% còn lại thuộc về cổ đông Trần Văn Lâm. Tại thời điểm này, người giữ vị trí đại diện doanh nghiệp là Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Phương Thảo.

Đế chế thịt Wagyu giả và vai trò trung tâm của Nguyễn Thị Phương Thảo

Tháng 8/2022, Công ty chuyển trụ sở về xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội. 1 tuần trước khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, tức ngày 12/9/2025, Công ty CP Thực phẩm Hida có bước nâng vốn điều lệ lên 21 tỷ đồng.

Về hoạt động tại Công ty Hida, lực lượng chức năng cho biết đã phát hiện, bắt quả tang nhân viên đang bơm tinh chất “biến hóa” thịt trâu giả thành thịt bò nhãn hiệu Hidasan.

Về Công ty TNHH Xuất nhập khẩu SK Foods Việt Nam, Công ty thành lập tháng 11/2022 tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Ban đầu, doanh nghiệp do Trần Hoàng Phước có vốn điều lệ 9 tỷ đồng. Tại đăng ký thay đổi do Phòng ĐKKD Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 5/9/2025, 2 cổ đông của Công ty được công bố gồm ông Trần Hoàng Phước, giữ 70% tỷ lệ sở hữu và bà Trần Thị Hồng Vi giữ 30% còn lại.

Ngoài vai trò tại SK Foods, Trần Hoàng Phước còn từng xuất hiện trong cơ cấu cổ đông của Công ty TNHH Sản xuất thực phẩm ISHIGA tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, ông Phước giữ vai trò giám đốc Giám đốc tại Thực phẩm ISHIGA (khi doanh nghiệp này còn tên cũ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ phân phối Beauty Care), tại thời điểm tham gia góp vốn vào đầu năm 2018, ông Phước giữ 40% tỷ lệ sở hữu. Tuy nhiên, kể từ lần cập nhật trong tháng 5/2018, ông Phước không còn xuất hiện trong danh sách cổ đông.

Về chiêu trò làm giả thịt bò WAGYU, cơ quan chức năng cho biết Nguyễn Thị Phương Thảo mua thịt trâu (loại kém chất lượng, nhập khẩu từ Ấn Độ) với giá 120.000đ/kg, sau đó bơm phụ phẩm tạo vân, đóng gói sản phẩm ghi trên bao bì, nhãn mác là thịt bò để bán ra thị trường với giá từ 400.000 đồng - 600.000 đồng/kg.

Từ tháng 5/2024 đến khi bị phát hiện bắt giữ, các đối tượng đã cấu kết sản xuất 14 tấn thịt trâu giả thịt bò và tiêu thụ trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình khám xét tại các điểm đã thu giữ 65 tấn thịt trâu và thịt bò giả và toàn bộ máy móc phục vụ cho việc chế biến và sản xuất hàng giả.

Ngoài ra, còn thu giữ 1,7 tấn bột tinh chất dùng để bơm vào thịt trâu tạo vân mỡ, hình thức giống thịt bò WAGYU nhập khẩu. Tiến hành giám định tại Viện kiểm nghiệm quốc gia, kết luận 24/29 mẫu thịt bò thu giữ của Công ty Hida có ADN là thịt trâu.

Tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm: Từ Nghị quyết 57 đến thành công trên đồng ruộng, Nhà khoa học của nhà nông nói gì?
Nhà nông

Tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm: Từ Nghị quyết 57 đến thành công trên đồng ruộng, Nhà khoa học của nhà nông nói gì?

Nhà nông

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, chiều ngày 14/10, tại trụ sở Trung ương Đảng, 95 Nông dân Việt Nam xuất sắc, nhà khoa học của nhà nông năm 2025 đã vinh dự được tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm. Tại buổi tiếp kiến, 3 nhà khoa học của nhà nông đã chia sẻ những thành tựu nghiên cứu và bày tỏ kỳ vọng Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị sẽ tạo động lực cho phát triển khoa học công nghệ trong nông nghiệp.

Xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên (sau sáp nhập tỉnh Thái Bình) công bố chi tiết định mức hỗ trợ sản xuất vụ Đông
Nhà nông

Xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên (sau sáp nhập tỉnh Thái Bình) công bố chi tiết định mức hỗ trợ sản xuất vụ Đông

Nhà nông

Ngày 30 tháng 9 năm 2025, Ủy ban nhân dân xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên (xã Vũ Thư vốn là một phần diện tích huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình trước thời điểm sáp nhập) đã ban hành Quyết định số 1486/QĐ-UBND về việc ban hành cơ chế hỗ trợ sản xuất vụ Đông năm 2025 trên địa bàn xã.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM: Lấy nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân làm xuất phát điểm
Chuyển động Sài Gòn

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM: Lấy nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân làm xuất phát điểm

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 họp phiên bế mạc, khép lại 3 ngày làm việc hiệu quả. Nhiều tham luận của các đại biểu được trình bày trong buổi sáng cùng ngày.

Độc đáo màn trống hội vinh danh “Nông dân tỷ phú và Hội nhập quốc tế” năm 2025
Media

Độc đáo màn trống hội vinh danh “Nông dân tỷ phú và Hội nhập quốc tế” năm 2025

Media

Những hồi trống hội trầm hùng vang lên liên hồi như nhịp bước của thời đại mới, mở màn cho khoảnh khắc tôn vinh 16 “Nông dân tỷ phú và hội nhập quốc tế” năm 2025. Từ những cánh đồng, trang trại, vùng biển quê hương, họ đã vươn mình trở thành những người làm giàu cho đất nước – biểu tượng cho khát vọng vươn lên và tinh thần hội nhập của nông dân Việt Nam hôm nay.

'95 năm – Một thiên sử vàng”: Dấu ấn giai cấp nông dân Việt Nam trong dòng chảy lịch sử dân tộc
Media

"95 năm – Một thiên sử vàng”: Dấu ấn giai cấp nông dân Việt Nam trong dòng chảy lịch sử dân tộc

Media

Trong không gian nghệ thuật đậm chất sử thi, “95 năm – Một thiên sử vàng” là một bản hùng ca tái hiện hành trình 95 năm đồng hành của Hội Nông dân Việt Nam cùng dân tộc và đất nước – từ khởi nguyên của “Đất và Nước”, qua “Lửa thử vàng” của chiến tranh, đến “Khúc tráng ca lao động” trong thời đại đổi mới và hội nhập.

Tiết lộ người có thể khiến cuộc gặp giữa ông Zelensky và Tổng thống Trump 'đổ bể'
Điểm nóng

Tiết lộ người có thể khiến cuộc gặp giữa ông Zelensky và Tổng thống Trump "đổ bể"

Điểm nóng

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff có thể thuyết phục Tổng thống Donald Trump không cung cấp vũ khí cho Kiev nhằm mở đường cho một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Moscow, nhà phân tích địa chính trị người Anh Alexander Mercouris nhận định.

Ca sĩ Hoàng Bách kết hợp với thiếu nhi cùng màn rap 'độc nhất vô nhị' vinh danh các Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025
Video

Ca sĩ Hoàng Bách kết hợp với thiếu nhi cùng màn rap "độc nhất vô nhị" vinh danh các Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025

Video

Ca khúc "Yêu nụ cười Việt Nam" được ca nhạc sĩ Hoàng Bách sáng tác bằng chính tinh thần của người nông dân thời đại mới, kết hợp cùng màn rap do các em thiếu nhi thể hiện để vinh danh 23 Nông dân Việt Nam xuất sắc thuộc nhóm “Nông dân đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” được đánh giá là tiết mục nghệ thuật vô cùng đặc sắc trong khuôn khổ Lễ tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc và các Nhà khoa học của Nhà nông 2025 diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô đêm qua.

OSAD: 'Không muốn mọi người nghĩ đến mình như một hiện tượng mạng nhờ chỉ 1 bài hát'
Chuyển động Sài Gòn

OSAD: "Không muốn mọi người nghĩ đến mình như một hiện tượng mạng nhờ chỉ 1 bài hát"

Chuyển động Sài Gòn

OSAD “thoát khỏi sự gò bó trong âm nhạc” với album đầu tay kết hợp cùng onionn., producer đứng sau thành công của Sơn Tùng và Mono. Anh chia sẻ sau mỗi lần thất bại, anh lại muốn "đánh cược" to hơn và không muốn mọi người nghĩ đến mình như một hiện tượng mạng ăn may chỉ bằng một bài “Người âm phủ”.

OCOP và làng nghề Hà Nội: Khi bản sắc văn hóa được “kinh tế hóa” (Bài 3)
Tin tức

OCOP và làng nghề Hà Nội: Khi bản sắc văn hóa được “kinh tế hóa” (Bài 3)

Tin tức

Nếu như Chương trình xây dựng nông thôn mới giúp các xã ngoại thành Hà Nội thay da đổi thịt, thì Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) lại mang đến sức sống mới, sắc thái mới của các vùng nông thôn thủ đô - nơi văn hóa truyền thống đang được “kinh tế hóa” bằng tư duy sáng tạo và thị trường hiện đại.

Tin sáng (15/10): “Thần đồng” HAGL vừa lọt tốp 60 tài năng trẻ thế giới 2025 là ai?
Thể thao

Tin sáng (15/10): “Thần đồng” HAGL vừa lọt tốp 60 tài năng trẻ thế giới 2025 là ai?

Thể thao

“Thần đồng” HAGL vừa lọt tốp 60 tài năng trẻ thế giới 2025 là ai? HLV Ruben Amorim muốn chiêu mộ Federico Dimarco; Jude Bellingham có thể rời Real Madrid; Barcelona được đề nghị bán Lamine Yamal với giá 400 triệu euro; Vệ sĩ của Lionel Messi thể hiện kỹ năng chơi bóng đá ấn tượng.

Đà Nẵng trả lương 150 triệu đồng/ tháng để thu hút nhân tài
Tin tức

Đà Nẵng trả lương 150 triệu đồng/ tháng để thu hút nhân tài
5

Tin tức

Đà Nẵng trả lương 150 triệu đồng tháng để thu hút nhân tài, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn vừa có chỉ đạo các thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan vấn đề này.

Ứng viên giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2025: Sinh năm 1986, là Phó Giám đốc trường đại học top đầu cả nước
Xã hội

Ứng viên giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2025: Sinh năm 1986, là Phó Giám đốc trường đại học top đầu cả nước

Xã hội

PGS.TS Trần Quốc Trung là ứng viên giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025. Ông hiện là Phó Giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM, từng du học ngành Kinh tế tại Pháp.

Chạy xe máy bằng một bánh trên đường rồi nhờ vợ quay clip đăng TikTok, thanh niên cùng người giao xe bị phạt
Chuyển động Sài Gòn

Chạy xe máy bằng một bánh trên đường rồi nhờ vợ quay clip đăng TikTok, thanh niên cùng người giao xe bị phạt

Chuyển động Sài Gòn

T. chạy xe máy bằng một bánh trên đường, sau đó nhờ vợ quay lại clip đăng lên mạng xã hội TikTok, thanh niên cùng người giao xe máy bị CSGT xử phạt.

Đại hội Đảng bộ TP.HCM: Kiến tạo tương lai bằng trí tuệ, phát triển vì hạnh phúc của nhân dân
Chuyển động Sài Gòn

Đại hội Đảng bộ TP.HCM: Kiến tạo tương lai bằng trí tuệ, phát triển vì hạnh phúc của nhân dân

Chuyển động Sài Gòn

Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 mở ra chương mới phát triển của thành phố hợp nhất, nơi trí tuệ, đổi mới sáng tạo và sức mạnh đại đoàn kết được đặt ở vị trí trung tâm, hướng đến mục tiêu phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân.

Con gái Khánh Thi thừa hưởng gen nhảy múa của bố mẹ
Văn hóa - Giải trí

Con gái Khánh Thi thừa hưởng gen nhảy múa của bố mẹ

Văn hóa - Giải trí

Lisa - con gái Khánh Thi mới tròn 2 tuổi nhưng hiện tại đã trở thành hotkid nổi bật trong làng giải trí Việt. Cô bé còn thừa hưởng gen trội của bố mẹ với khả năng cảm thụ âm nhạc nhanh và biết bắt nhịp để nhảy múa.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (15/10): Thế giới suy yếu do không chắc chắn về kinh tế Mỹ, thị trường tự do bật tăng mạnh
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (15/10): Thế giới suy yếu do không chắc chắn về kinh tế Mỹ, thị trường tự do bật tăng mạnh

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay 15/10 trên thế giới suy yếu do lo ngại xung đột thương mại Mỹ Trung leo thang và nhà đầu tư không chắc chắn về nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, tỷ giá USD/VND tại thị trường tự do trong nước tăng lại tăng vọt với sáng qua.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 15/10: Hé lộ công nghệ truy vết đặc biệt vụ Shark Bình lừa đảo
Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 15/10: Hé lộ công nghệ truy vết đặc biệt vụ Shark Bình lừa đảo

Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 15/10: Nhiều giao dịch trong dự án AntEx, liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình), đã được truy vết thành công nhờ công cụ ChainTracer.

Hình ảnh Lễ tôn vinh và trao danh hiệu 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của nhà nông năm 2025
Ảnh

Hình ảnh Lễ tôn vinh và trao danh hiệu 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của nhà nông năm 2025

Ảnh

Tối 14/10, Lễ tôn vinh 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của nhà nông - sự kiện chính của Chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam 2025" đã diễn ra tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

Thiếu tướng Lê Quảng Ba: 17 tuổi vào Đảng, được giao nhiệm vụ đón Bác Hồ về Pác Bó
Đông Tây - Kim Cổ

Thiếu tướng Lê Quảng Ba: 17 tuổi vào Đảng, được giao nhiệm vụ đón Bác Hồ về Pác Bó

Đông Tây - Kim Cổ

Từ chàng trai người Tày 17 tuổi ở Hà Quảng sớm giác ngộ cách mạng, Lê Quảng Ba đã trở thành vị tướng huyền thoại của vùng biên viễn. Ông là người được Bác Hồ tin cậy giao trọng trách đón Người về Pác Bó, mở đường cho cách mạng Việt Nam, và là vị tư lệnh tài ba góp phần làm nên những chiến công vang dội từ Thập Vạn Đại Sơn đến Điện Biên Phủ.

HLV Kim Sang-sik đã sai khi rút Hoàng Đức ra sân?
Thể thao

HLV Kim Sang-sik đã sai khi rút Hoàng Đức ra sân?

Thể thao

Có ý kiến cho rằng, ĐT Việt Nam để mất thế trận trong hiệp 2 do HLV Kim Sang-sik rút Hoàng Đức ra sân, liệu kết luận vậy có công bằng?

Quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ từ năm 2025?
Bạn đọc

Quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ từ năm 2025?

Bạn đọc

Từ ngày 1/7/2025, nhiều quy định mới trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) chính thức có hiệu lực. Người dân được hưởng thêm nhiều quyền lợi, song cũng cần tuân thủ chặt chẽ các nghĩa vụ pháp lý để tránh bị xử phạt hoặc thu hồi Giấy chứng nhận.

Phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang còn các căn nhà cổ đẹp mê ly thế này đây
Nhà nông

Phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang còn các căn nhà cổ đẹp mê ly thế này đây

Nhà nông

Giữa nhịp sống hối hả, thôn Tha, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang (vốn là một phận diện tích của TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang trước sáp nhập) vẫn giữ trọn hồn cốt của một ngôi làng cổ có nhiều căn nhà cổ và là “bảo tàng sống” văn hóa Tày đầy cuốn hút.

25 đội tuyển nào đã vượt qua vòng loại để giành vé dự VCK World Cup 2026?
Thể thao

25 đội tuyển nào đã vượt qua vòng loại để giành vé dự VCK World Cup 2026?

Thể thao

Tính đến thời điểm này, đã có 25 đội tuyển vượt qua vòng loại để có suất tham dự VCK World Cup 2026 đồng tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada vào năm sau.

Báo Nhân Dân ra mắt chuyên trang chuyên về Net Zero, nơi bạn đọc có thể chơi trò chơi “Dấu chân Carbon của bạn”
Nhà nông

Báo Nhân Dân ra mắt chuyên trang chuyên về Net Zero, nơi bạn đọc có thể chơi trò chơi “Dấu chân Carbon của bạn”

Nhà nông

Báo Nhân Dân phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ra mắt chính thức Chuyên trang “Net Zero Việt Nam” tại địa chỉ https://netzero.nhandan.vn, đánh dấu một bước tiến mới trong nỗ lực đồng hành cùng Chính phủ, doanh nghiệp và người dân hiện thực mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Từ giờ đến cuối năm 2025, 3 con giáp kiếm tiền giỏi nhất, ví tiền đã đầy càng đầy thêm
Gia đình

Từ giờ đến cuối năm 2025, 3 con giáp kiếm tiền giỏi nhất, ví tiền đã đầy càng đầy thêm

Gia đình

Từ nay đến cuối năm 2025, một số con giáp sẽ có vận may tài lộc bùng nổ, công việc thuận lợi, đầu tư sinh lời, khiến ví tiền ngày càng đầy lên.

Mỹ công bố một thỏa thuận vũ khí lớn cho Ukraine
Điểm nóng

Mỹ công bố một thỏa thuận vũ khí lớn cho Ukraine

Điểm nóng

Washington sẽ đưa ra thông báo quan trọng về viện trợ quân sự cho Ukraine vào ngày 15/10, Bloomberg đưa tin.

Giá xăng dầu hôm nay 15/10: Trồi sụt, diễn biến khó lường
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 15/10: Trồi sụt, diễn biến khó lường

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 15/10, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch hôm nay thứ 4 suy giảm sau phiên hồi phục đầu tuần.

Dự án nghìn tỷ ở Gia Lai bất ngờ đổi chủ, lập Tổ đặc biệt xử lý khiếu nại kéo dài
Kinh tế

Dự án nghìn tỷ ở Gia Lai bất ngờ đổi chủ, lập Tổ đặc biệt xử lý khiếu nại kéo dài

Kinh tế

UBND tỉnh Gia Lai vừa thống nhất điều chỉnh chủ đầu tư một loạt dự án lớn liên quan đến tuyến đường Nguyễn Văn Linh, với tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Đồng thời, Chủ tịch tỉnh yêu cầu thành lập Tổ công tác liên ngành gồm 16 thành viên để rà soát, xử lý các khiếu nại, kiến nghị kéo dài của người dân liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

ĐT Việt Nam giành 3 điểm theo cách kém hiệu quả thế nào trước ĐT Nepal?
Thể thao

ĐT Việt Nam giành 3 điểm theo cách kém hiệu quả thế nào trước ĐT Nepal?

Thể thao

ĐT Việt Nam đã thắng ĐT Nepal 1-0 khi tái đấu trên sân Thống Nhất tối qua (14/10), nhưng màn trình diễn của “Những chiến binh sao vàng” một lần nữa không tạo ra sự ấn tượng như kỳ vọng.

