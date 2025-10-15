Đế chế thịt Wagyu giả: Cú sốc 14 tấn "đánh lừa" người tiêu dùng cao cấp và hé lộ hệ sinh thái doanh nghiệp giả tạo

Ở trung tâm mạng lưới này là Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng giám đốc Công ty CP Thực phẩm Hida, người điều hành nhà máy chế biến tại Hoài Đức — nơi thịt trâu giá rẻ từ Ấn Độ được “phù phép” thành bò Wagyu cao cấp bằng tinh chất tạo vân mỡ.

Với sự cấu kết của Giám đốc SK Foods Việt Nam Trần Hoàng Phước, “đế chế Hida–SK” đã mở rộng mạng lưới tiêu thụ ra Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TP.HCM, cho đến khi đường dây sụp đổ, kéo theo 65 tấn tang vật và hàng loạt câu hỏi nhức nhối về kiểm soát chuỗi cung ứng thực phẩm cao cấp tại Việt Nam.

Thịt Wagyu giả từ thịt trâu Ấn Độ: Cú sốc 14 tấn ‘đánh lừa’ người tiêu dùng cao cấp

Như Dân Việt đã thông tin trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 04 đối tượng về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Theo lực lượng chức năng, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố phát hiện ổ nhóm có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm trên địa bàn Hà Nội.

Tang vật được cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 19/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với cơ quan quản lý thị trường tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh tại nhà máy sản xuất của Công ty CP thực phẩm Hida (Công ty Hida) có địa chỉ tại thôn Dền, xã Hoài Đức, TP Hà Nội.

Được biết, lợi dụng nhu cầu tiêu dùng của người dân thích sử dụng thịt bò Nhật WAGYU, có vân mỡ nên Trần Hoàng Phước (Giám đốc Công ty SK FOODS VIET NAM) đã liên hệ Công ty Hida (do Phương Thảo làm Tổng Giám đốc) để đặt sản xuất thịt bò giả.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, Công ty CP Thực phẩm Hida thành lập hồi tháng 2/2022 tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội (địa chỉ cũ).

Dù định danh với ngành thực phẩm, song Công ty Hida còn được đăng ký thêm nhiều ngành nghề "chẳng liên quan", ví dụ như lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, sưởi và điều hòa không khí; tư vấn môi giới bất động sản; thu gom rác thải độc hại hay tái chế phế liệu..

Trong khi ngành nghề chính đăng ký khi mới thành lập là sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm đặc biệt (loại được nhà nước cho phép).

Doanh nghiệp khi mới thành lập có vốn điều lệ 20 tỷ đồng và 4 thành viên góp vốn. Trong đó, người giữ tỷ lệ vốn cao nhất là cổ đông Nguyễn Thị Thanh Tâm với 47,5%; tiếp đến là 2 cổ đông Hoàng Điệp, Nguyễn Thị Phương Thảo cùng góp 15%; 12,5% còn lại thuộc về cổ đông Trần Văn Lâm. Tại thời điểm này, người giữ vị trí đại diện doanh nghiệp là Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Phương Thảo.

Đế chế thịt Wagyu giả và vai trò trung tâm của Nguyễn Thị Phương Thảo

Tháng 8/2022, Công ty chuyển trụ sở về xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội. 1 tuần trước khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, tức ngày 12/9/2025, Công ty CP Thực phẩm Hida có bước nâng vốn điều lệ lên 21 tỷ đồng.



Về hoạt động tại Công ty Hida, lực lượng chức năng cho biết đã phát hiện, bắt quả tang nhân viên đang bơm tinh chất “biến hóa” thịt trâu giả thành thịt bò nhãn hiệu Hidasan.

Về Công ty TNHH Xuất nhập khẩu SK Foods Việt Nam, Công ty thành lập tháng 11/2022 tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Ban đầu, doanh nghiệp do Trần Hoàng Phước có vốn điều lệ 9 tỷ đồng. Tại đăng ký thay đổi do Phòng ĐKKD Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 5/9/2025, 2 cổ đông của Công ty được công bố gồm ông Trần Hoàng Phước, giữ 70% tỷ lệ sở hữu và bà Trần Thị Hồng Vi giữ 30% còn lại.

Ngoài vai trò tại SK Foods, Trần Hoàng Phước còn từng xuất hiện trong cơ cấu cổ đông của Công ty TNHH Sản xuất thực phẩm ISHIGA tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, ông Phước giữ vai trò giám đốc Giám đốc tại Thực phẩm ISHIGA (khi doanh nghiệp này còn tên cũ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ phân phối Beauty Care), tại thời điểm tham gia góp vốn vào đầu năm 2018, ông Phước giữ 40% tỷ lệ sở hữu. Tuy nhiên, kể từ lần cập nhật trong tháng 5/2018, ông Phước không còn xuất hiện trong danh sách cổ đông.



Về chiêu trò làm giả thịt bò WAGYU, cơ quan chức năng cho biết Nguyễn Thị Phương Thảo mua thịt trâu (loại kém chất lượng, nhập khẩu từ Ấn Độ) với giá 120.000đ/kg, sau đó bơm phụ phẩm tạo vân, đóng gói sản phẩm ghi trên bao bì, nhãn mác là thịt bò để bán ra thị trường với giá từ 400.000 đồng - 600.000 đồng/kg.

Từ tháng 5/2024 đến khi bị phát hiện bắt giữ, các đối tượng đã cấu kết sản xuất 14 tấn thịt trâu giả thịt bò và tiêu thụ trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình khám xét tại các điểm đã thu giữ 65 tấn thịt trâu và thịt bò giả và toàn bộ máy móc phục vụ cho việc chế biến và sản xuất hàng giả.

Ngoài ra, còn thu giữ 1,7 tấn bột tinh chất dùng để bơm vào thịt trâu tạo vân mỡ, hình thức giống thịt bò WAGYU nhập khẩu. Tiến hành giám định tại Viện kiểm nghiệm quốc gia, kết luận 24/29 mẫu thịt bò thu giữ của Công ty Hida có ADN là thịt trâu.

