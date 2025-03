Dễ dàng sở hữu căn hộ “hàng hiệu” với số vốn chỉ từ 400 triệu đồng

Quỹ căn hấp dẫn bậc nhất khu Đông

Ngay từ khi ra mắt, The Opus One - dự án căn hộ hạng sang tại Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức - đã tạo dấu ấn nổi bật trên thị trường. Chỉ sau 30 giờ đầu mở bán, 70% quỹ căn thuộc tòa OS1 và OS5 đã có chủ. Trong đó, dòng căn hộ 1PN+1 và 2PN, với thiết kế thông minh và tiêu chuẩn bàn giao cao cấp, ghi nhận lượng giao dịch cao. Dòng sản phẩm này cũng được giới chuyên gia, các gia đình trẻ và phụ huynh có con theo học tại khu vực Thủ Đức xem là lựa chọn ưu tiên.

Căn hộ 1PN+1 tại The Opus One sở hữu thiết kế năng động, hiện đại.

Chị Thanh Huyền (47 tuổi), Giám đốc tài chính một doanh nghiệp tại Nha Trang cho biết, vừa chấm một căn 1PN+1 để làm nơi ở cho con trai, dự kiến sẽ vào năm nhất Đại học Quốc tế TP HCM từ năm tới.

"Nếu thuê căn hộ chất lượng tốt với giá 12 triệu đồng/tháng, sau 4 năm số tiền tôi bỏ ra đã lên đến hơn 600 triệu. Trong khi đó, chỉ với 400 triệu ban đầu, tôi đã sở hữu ngay một căn hộ tại The Opus One. Đây không chỉ là chỗ ở ổn định mà còn là tài sản có giá trị lâu dài cho con", chị Huyền nhận xét.

Không chỉ bị thuyết phục bởi bài toán tài chính, chị Huyền còn đánh giá cao thiết kế thông minh và hệ thống an ninh 24/7 tại The Opus One. Không gian rộng rãi, ban công lớn, cửa sổ thoáng đón nắng gió tự nhiên, cùng hệ thống Smart Home sẽ giúp con chị có thể yên tâm học tập và tận hưởng cuộc sống tiện nghi.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái tiện ích đi kèm dự án cũng là yếu tố quan trọng giúp chị đưa ra quyết định nhanh chóng. TTTM Vincom Mega Mall, quảng trường Golden Eagle và hàng loạt dịch vụ cao cấp chỉ cách thềm nhà vài bước chân sẽ giúp con chị thuận tiện trong học tập và sinh hoạt.

"Tôi tin rằng The Opus One sẽ mang lại cho con tôi không gian sống chất lượng, đồng thời giúp cháu phát triển trong một môi trường văn minh, có cơ hội tiếp xúc với cộng đồng trí thức thành đạt để hình thành lý tưởng và mục tiêu trong cuộc sống", chị Huyền chia sẻ.

Căn hộ 2PN tại The Opus One là lựa chọn lý tưởng cho gia đình muốn nâng cấp không gian sống.

Một lý do khác khiến The Opus One thu hút đông đảo khách hàng chính là khả năng đáp ứng nhu cầu nâng cấp không gian sống của các gia đình trẻ. Anh Việt Quân (35 tuổi), một khách hàng vừa ký hợp đồng mua căn hộ 2PN, cho biết trước đây vợ chồng anh sống cùng đại gia đình trong một căn nhà đất thuộc khu dân cư cũ. Khi biết tin sắp có thêm thành viên nhí, anh chị bắt đầu cân nhắc việc tìm không gian phát triển lý tưởng hơn cho con.

"Tôi muốn con được lớn lên trong môi trường trong lành, ít khói bụi. Khi biết The Opus One có khu vui chơi trẻ em, hệ thống thác tràn, vườn treo nhiệt đới ngay trong nội khu, cạnh nhà là công viên 36ha xanh mát và hệ thống trường liên cấp Vinschool… chúng tôi biết rằng đây chính là không gian sống mà mình đang tìm kiếm", anh Quân chia sẻ.

Sở hữu căn hộ hàng hiệu với tài chính vừa tầm

Trong bối cảnh BĐS khu Đông TP HCM liên tục tăng giá, đặc biệt dòng căn hộ cao cấp đã có mức giá trung bình 91 triệu đồng/m2, The Opus One trở thành tâm điểm chú ý khi có mức giá chỉ từ 65 triệu/m2. Cùng với đó là chính sách bán hàng có 1-0-2 giúp khách chỉ phải trả 400 triệu đồng ban đầu là đã có thể sở hữu.

The Opus One còn là dự án hiếm hoi được Vinhomes áp dụng chính sách thanh toán siêu giãn với thời gian kéo dài đến tháng 3/2027. Trong khi theo kế hoạch, đến tháng 3/2026 khách đã có thể chính thức nhận bàn giao căn hộ, và sau đó là nhận ngay sổ hồng từ chủ đầu tư.

Ngoài ra, với tài chính eo hẹp hoặc muốn dành vốn cho các mục đích khác, khách có thể vay 70% giá trị căn, không phải trả lãi trong vòng 30 tháng. Chọn căn 1PN+1 hoặc 2PN tại The Opus One, khách mua sẽ nhận ngay ưu đãi giảm trực tiếp từ 160 đến 280 triệu đồng vào giá bán. Đặc biệt, 100 khách hàng đầu tiên thanh toán 30% giá trị căn hộ sẽ nhận ngay xe VinFast VF 3 sành điệu - một ưu đãi hiếm có, góp phần tăng thêm lợi thế cho dự án.

Cơ hội sở hữu căn hộ The Opus One với số vốn ban đầu chỉ từ 400 triệu đồng.

Ở góc độ dài hạn, giá trị BĐS tại TP Thủ Đức đang trên đà tăng trưởng mạnh nhờ hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm đã và sắp đi vào hoạt động. Trong đó, tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã vận hành từ tháng 12/2024, đường Vành đai 3 xuyên tâm dự án và sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1 dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2026...

Sở hữu thiết kế tinh tế, tiện ích đẳng cấp và chính sách bán hàng ưu việt, The Opus One tiếp tục khẳng định vị thế Top 1 của thị trường khu Đông TP HCM. Đây không chỉ là một chốn an cư sang trọng góp phần tôn vinh vị thế gia chủ mà còn là tài sản có tiềm năng tăng giá vượt trội trong tương lai.