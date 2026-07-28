Đề nghị phạt tù nhóm cán bộ hải quan, y tế, công an vì tiếp tay đường dây sản xuất sữa giả MediUSA

Chiều 28/7, đại diện VKSND TP Hà Nội phát biểu quan điểm luận tội với Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch HĐQT Cty CP Dược phẩm MediUSA và 13 bị cáo khác liên quan đường dây sản xuất sữa, thực phẩm chức năng giả.

Các kiểm sát viên đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Năng Mạnh án từ 15-18 năm tù về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Các kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại tòa. Ảnh: X.A

Bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng, Giám đốc Công ty MediPhar, bị đề nghị mức án từ 11-13 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và ‘Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

12 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 11 năm tù theo các tội danh bị truy tố. Trong đó, bị cáo Nguyễn Danh Dũng, cựu cán bộ Cục C05 Bộ Công an, bị đề nghị từ 9-12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuân, cựu Phó phòng thuộc Cục Giám sát Hải quan, bị đề nghị 7 – 8 năm tù; Nguyễn Thế Việt, cán bộ Cục Giám sát Hải quan, từ 5 – 6 năm tù; Phan Công Chiến, cựu Trưởng phòng thuộc Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, từ 48 – 60 tháng tù cùng về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ án có 13 bị cáo, bị truy tố về 4 tội danh khác nhau. Ảnh: X.A

Theo đánh giá của kiểm sát viên, trong vụ án, Nguyễn Năng Mạnh giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo nhóm bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng thực hiện hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trên cơ sở chỉ đạo của Mạnh, các bị cáo trong hệ thống MediUSA thực hiện hành vi sản xuất buôn bán hàng giả thu lời bất chính hơn 264 tỷ đồng; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gây thiệt hại về thuế gần 144 tỷ đồng. Ngoài ra, Mạnh còn đưa hối lộ cho nhóm cán bộ hải quan với số tiền gần 5 tỷ đồng để được thông quan lô nguyên liệu.

Nhóm bị cáo Nguyễn Hữu Tuân, Nguyễn Thế Việt, Phan Công Chiến là cán bộ của cơ quan nhà nước đã nhận tiền của bị cáo Nguyễn Đăng Mạnh để bỏ qua và giúp đỡ cho lô hàng nguyên liệu. Trong việc này, Tuân giữ vai trò chính từ nhận tiền, phân công 2 bị cáo còn lại.

Đối với Nguyễn Danh Dũng, viện kiểm sát xác định bị cáo đã đã làm lộ bí mật công tác điều tra, vi phạm điều lệ cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân và quy chế làm việc của Cục C05.

Theo cáo trạng, Nguyễn Năng Mạnh và Nguyễn Danh Dũng có mối quan hệ quen biết từ trước. Mạnh đã trao đổi, đặt vấn đề với Dũng về việc thông báo cho Mạnh biết thông tin khi có kiểm tra, xác minh các công ty Mạnh.

Ngày 10/4/2025, sau khi được phân công nhiệm vụ xác minh các hoạt động, sai phạm 06 Công ty của Mạnh, Nguyễn Danh Dũng đã chủ động gặp gỡ, thông tin cho Mạnh biết và được Mạnh nhờ giúp đỡ.

Dũng đồng ý và hướng dẫn Mạnh cách thức đối phó với hoạt động điều tra (thu hẹp sản xuất, tránh đánh động, rà soát lại sổ sách, giấy tờ, bỏ tài liệu chi phí ngoài).

Đến ngày 11/4/2025, Dũng tiếp tục gặp gỡ và thông tin các công ty của Mạnh vẫn đang xác minh, chưa có lịch kiểm tra và nhắc lại Mạnh thu gọn hoạt động, hủy bỏ giấy tờ, tài liệu và nhận 30 triệu đồng từ Mạnh.

Ngày 19/4/2025, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, C01 phối hợp C05 khám xét khẩn cấp Cty Mediphar, MediUSA và các công ty do Mạnh làm cổ đông chính.

Tuy nhiên, do được Dũng hướng dẫn nên Mạnh đã thống nhất, chỉ đạo cấp dưới tiêu hủy toàn bộ sổ sách, chứng từ kế toán doanh thu thật của công ty; tiêu hủy toàn bộ ổ cứng máy tính; cất giấu, tiêu huỷ thực phẩm chức năng… Hành vi tiết lộ thông tin và hướng dẫn của Dũng cho Mạnh đã gây cản trở hoạt động điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thu giữ chứng cứ, tài liệu điều tra vụ án.