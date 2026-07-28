Chủ đề nóng

Đưa Nghị quyết 57 vào cuộc sống
ASEAN Cup 2026
Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Vụ điểm 10 môn Toán bất thường tại Tuyên Quang
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm
Cuộc thi viết “Kể câu chuyện Việt Nam”
50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
40 năm đổi mới - những tác phẩm đánh thức cả dân tộc
Sáp nhập thôn, tổ dân phố toàn quốc
Pháp luật
Thứ ba, ngày 28/07/2026 16:00 GMT+7

Đề nghị phạt tù nhóm cán bộ hải quan, y tế, công an vì tiếp tay đường dây sản xuất sữa giả MediUSA

+ aA -
Gia Bình Thứ ba, ngày 28/07/2026 16:00 GMT+7
Viện kiểm sát cho rằng ông chủ MediUSA cùng cấp dưới có hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm, hưởng lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng. Nhóm cán bộ hải quan, y tế, công an đã nhận hối lộ, tiếp tay cho đường dây này.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chiều 28/7, đại diện VKSND TP Hà Nội phát biểu quan điểm luận tội với Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch HĐQT Cty CP Dược phẩm MediUSA và 13 bị cáo khác liên quan đường dây sản xuất sữa, thực phẩm chức năng giả.

Các kiểm sát viên đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Năng Mạnh án từ 15-18 năm tù về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Các kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại tòa. Ảnh: X.A

Bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng, Giám đốc Công ty MediPhar, bị đề nghị mức án từ 11-13 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và ‘Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

12 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 11 năm tù theo các tội danh bị truy tố. Trong đó, bị cáo Nguyễn Danh Dũng, cựu cán bộ Cục C05 Bộ Công an, bị đề nghị từ 9-12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuân, cựu Phó phòng thuộc Cục Giám sát Hải quan, bị đề nghị 7 – 8 năm tù; Nguyễn Thế Việt, cán bộ Cục Giám sát Hải quan, từ 5 – 6 năm tù; Phan Công Chiến, cựu Trưởng phòng thuộc Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, từ 48 – 60 tháng tù cùng về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ án có 13 bị cáo, bị truy tố về 4 tội danh khác nhau. Ảnh: X.A

Theo đánh giá của kiểm sát viên, trong vụ án, Nguyễn Năng Mạnh giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo nhóm bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng thực hiện hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trên cơ sở chỉ đạo của Mạnh, các bị cáo trong hệ thống MediUSA thực hiện hành vi sản xuất buôn bán hàng giả thu lời bất chính hơn 264 tỷ đồng; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gây thiệt hại về thuế gần 144 tỷ đồng. Ngoài ra, Mạnh còn đưa hối lộ cho nhóm cán bộ hải quan với số tiền gần 5 tỷ đồng để được thông quan lô nguyên liệu.

Nhóm bị cáo Nguyễn Hữu Tuân, Nguyễn Thế Việt, Phan Công Chiến là cán bộ của cơ quan nhà nước đã nhận tiền của bị cáo Nguyễn Đăng Mạnh để bỏ qua và giúp đỡ cho lô hàng nguyên liệu. Trong việc này, Tuân giữ vai trò chính từ nhận tiền, phân công 2 bị cáo còn lại.

Đối với Nguyễn Danh Dũng, viện kiểm sát xác định bị cáo đã đã làm lộ bí mật công tác điều tra, vi phạm điều lệ cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân và quy chế làm việc của Cục C05.

Theo cáo trạng, Nguyễn Năng Mạnh và Nguyễn Danh Dũng có mối quan hệ quen biết từ trước. Mạnh đã trao đổi, đặt vấn đề với Dũng về việc thông báo cho Mạnh biết thông tin khi có kiểm tra, xác minh các công ty Mạnh.

Ngày 10/4/2025, sau khi được phân công nhiệm vụ xác minh các hoạt động, sai phạm 06 Công ty của Mạnh, Nguyễn Danh Dũng đã chủ động gặp gỡ, thông tin cho Mạnh biết và được Mạnh nhờ giúp đỡ.

Dũng đồng ý và hướng dẫn Mạnh cách thức đối phó với hoạt động điều tra (thu hẹp sản xuất, tránh đánh động, rà soát lại sổ sách, giấy tờ, bỏ tài liệu chi phí ngoài).

Đến ngày 11/4/2025, Dũng tiếp tục gặp gỡ và thông tin các công ty của Mạnh vẫn đang xác minh, chưa có lịch kiểm tra và nhắc lại Mạnh thu gọn hoạt động, hủy bỏ giấy tờ, tài liệu và nhận 30 triệu đồng từ Mạnh.

Ngày 19/4/2025, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, C01 phối hợp C05 khám xét khẩn cấp Cty Mediphar, MediUSA và các công ty do Mạnh làm cổ đông chính.

Tuy nhiên, do được Dũng hướng dẫn nên Mạnh đã thống nhất, chỉ đạo cấp dưới tiêu hủy toàn bộ sổ sách, chứng từ kế toán doanh thu thật của công ty; tiêu hủy toàn bộ ổ cứng máy tính; cất giấu, tiêu huỷ thực phẩm chức năng… Hành vi tiết lộ thông tin và hướng dẫn của Dũng cho Mạnh đã gây cản trở hoạt động điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thu giữ chứng cứ, tài liệu điều tra vụ án.

Tham khảo thêm

Trộm 19 iPhone 17 Pro Max trị giá gần 700 triệu đồng ở Điện máy Xanh, sa lưới sau hơn 8 giờ

Trộm 19 iPhone 17 Pro Max trị giá gần 700 triệu đồng ở Điện máy Xanh, sa lưới sau hơn 8 giờ

Bắt “siêu trộm” ở Nghệ An chuyên vô hiệu hóa camera, đột nhập nhà dân ở khu đô thị, lấy cắp tài sản

Bắt “siêu trộm” ở Nghệ An chuyên vô hiệu hóa camera, đột nhập nhà dân ở khu đô thị, lấy cắp tài sản

Thua lỗ tiền ảo, bác sĩ trẻ ở Huế trộm trang sức trị giá hơn 5 tỷ đồng

Thua lỗ tiền ảo, bác sĩ trẻ ở Huế trộm trang sức trị giá hơn 5 tỷ đồng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Công an TP.Huế điều tra dấu hiệu vi phạm và hậu quả lãng phí tại dự án hơn 86 tỷ đồng chậm tiến độ

Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế điều tra dấu hiệu vi phạm và hậu quả lãng phí tại dự án xử lý rác thải hơn 86 tỷ đồng chậm tiến độ kéo dài.

Bắt đối tượng 17 tuổi ở Đắk Lắk vì đột nhập trộm cắp, giở trò đồi bại với chủ nhà

Pháp luật
Bắt đối tượng 17 tuổi ở Đắk Lắk vì đột nhập trộm cắp, giở trò đồi bại với chủ nhà

Viện kiểm sát truy tố Đoàn Bảo Châu về hành vi chống Nhà nước

Pháp luật
Viện kiểm sát truy tố Đoàn Bảo Châu về hành vi chống Nhà nước

Vì sao nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị Hải Phòng bị bắt?

Pháp luật
Vì sao nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị Hải Phòng bị bắt?

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Lái xe tải "thông chốt" CSGT, bỏ chạy 130km; tin mới vụ phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia ở Lào
5

Pháp luật
TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Lái xe tải 'thông chốt' CSGT, bỏ chạy 130km; tin mới vụ phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia ở Lào

Đọc thêm

Con gái Tom Cruise từ bỏ họ cha
Văn hóa - Giải trí

Con gái Tom Cruise từ bỏ họ cha

Văn hóa - Giải trí

Suri Cruise đã chính thức đổi họ sang Noelle trên giấy tờ đăng ký cử tri. Động thái này đánh dấu bước ngoặt lớn lúc cô gái trẻ bước vào giảng đường đại học.

Trộm 19 iPhone 17 Pro Max trị giá gần 700 triệu đồng ở Điện máy Xanh, sa lưới sau hơn 8 giờ
Pháp luật

Trộm 19 iPhone 17 Pro Max trị giá gần 700 triệu đồng ở Điện máy Xanh, sa lưới sau hơn 8 giờ

Pháp luật

Vụ đột nhập táo tợn vào cửa hàng Điện máy Xanh, lấy trộm 19 chiếc iPhone 17 Pro Max trị giá gần 700 triệu đồng đã nhanh chóng được Công an TP Đà Nẵng làm rõ. Chỉ sau hơn 8 giờ truy xét nóng, nghi phạm bị bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.

Bắt “siêu trộm” ở Nghệ An chuyên vô hiệu hóa camera, đột nhập nhà dân ở khu đô thị, lấy cắp tài sản
Pháp luật

Bắt “siêu trộm” ở Nghệ An chuyên vô hiệu hóa camera, đột nhập nhà dân ở khu đô thị, lấy cắp tài sản

Pháp luật

Mỗi khi gây án, Nguyễn Thọ Hùng thường vô hiệu hóa camera giám sát rồi đột nhập vào nhà dân tại các khu đô thị để lấy cắp tài sản. Có lần “siêu trộm” này khoắng sạch tiền mặt, trang sức bằng vàng tại một nhà dân với tổng giá trị khoảng 250 triệu đồng.

Vụ nghi có dòi trong món gà tại Đắk Lắk: Người đăng clip nói chỉ muốn cảnh báo, chủ cơ sở thừa nhận hình ảnh có dòi
Xã hội

Vụ nghi có dòi trong món gà tại Đắk Lắk: Người đăng clip nói chỉ muốn cảnh báo, chủ cơ sở thừa nhận hình ảnh có dòi

Xã hội

Sau khi clip ghi lại hình ảnh nghi có dòi trong món gà tại một tiệc tân gia ở xã Ea Ktur (Đắk Lắk) lan truyền trên mạng xã hội, người đăng clip cho biết chỉ muốn cảnh báo về an toàn thực phẩm, không nêu tên cơ sở nào. Trong khi đó, chủ cơ sở sau khi xem lại clip đã thừa nhận có dòi trong món gà, song cho rằng chưa xác định được nguyên nhân và đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ.

Thua lỗ tiền ảo, bác sĩ trẻ ở Huế trộm trang sức trị giá hơn 5 tỷ đồng
Pháp luật

Thua lỗ tiền ảo, bác sĩ trẻ ở Huế trộm trang sức trị giá hơn 5 tỷ đồng

Pháp luật

Thua lỗ khi đầu tư tiền ảo, một bác sĩ tại Huế liên tiếp đột nhập các tiệm vàng để trộm tài sản trị giá hơn 5 tỷ đồng nhằm trả nợ và tiếp tục đầu tư.

Chi tiết về 19 điều đảng viên không được làm theo quy định mới của Trung ương
Thời sự

Chi tiết về 19 điều đảng viên không được làm theo quy định mới của Trung ương

Thời sự

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây đã ban hành Quy định số 207-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Dông lốc ở Cà Mau: Một sản phụ mang thai 5 tháng bị thương, nhiều nhà dân hư hại
Nhà nông

Dông lốc ở Cà Mau: Một sản phụ mang thai 5 tháng bị thương, nhiều nhà dân hư hại

Nhà nông

Mưa lớn kèm dông lốc bất ngờ xuất hiện trên địa bàn xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau khiến một sản phụ bị thương, 27 căn nhà bị hư hại.

Hứa góp vốn sinh lời cao, người phụ nữ lừa hơn 10 tỷ đồng của nhà đầu tư
Pháp luật

Hứa góp vốn sinh lời cao, người phụ nữ lừa hơn 10 tỷ đồng của nhà đầu tư

Pháp luật

Lấy danh nghĩa góp vốn kinh doanh thực phẩm với cam kết lợi nhuận cao, một người phụ nữ ở Đà Nẵng bị cáo buộc dựng thông tin gian dối, làm giả giấy nhận nợ và tạo các giao dịch “ảo” nhằm củng cố lòng tin của bị hại, qua đó chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng trước khi bị cơ quan công an khởi tố.

VN-Index tăng gần 12 điểm, cổ phiếu bất động sản hút hơn 2.300 tỷ đồng
Nhà đất

VN-Index tăng gần 12 điểm, cổ phiếu bất động sản hút hơn 2.300 tỷ đồng

Nhà đất

Kết phiên 28/7, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận 45 mã tăng giá, dòng tiền hơn 2.300 tỷ đồng đổ vào bên mua trong bối cảnh VN-Index phục hồi gần 12 điểm.

Ukraine giáng đòn tấn công ồ ạt vào Nga, gây áp lực trước cuộc gặp Zelensky - Trump
Thế giới

Ukraine giáng đòn tấn công ồ ạt vào Nga, gây áp lực trước cuộc gặp Zelensky - Trump

Thế giới

Thị trưởng Kiev Sergey Sobyanin cho biết Ukraine đã phát động một đợt tấn công bằng máy bay không người lái mới vào Moscow đêm qua, điều khiển hơn 390 UAV hướng về thủ đô Nga. Mặc dù chưa có báo cáo về thương vong, nhưng chính quyền khu vực đã ghi nhận một số thiệt hại đối với các tòa nhà dân cư.

Điều gì quyết định hiệu suất đầu tư của căn hộ du lịch Nha Trang?
Nhà đất

Điều gì quyết định hiệu suất đầu tư của căn hộ du lịch Nha Trang?

Nhà đất

Bên cạnh kỳ vọng vào tăng giá tài sản, nhà đầu tư ngày càng ưu tiên câu hỏi thực tế về khả năng tạo dòng tiền của sản phẩm sở hữu. Trong bối cảnh ấy, căn hộ The Fest tại phân khu Festival Island, Charmora City nhanh chóng lọt tầm ngắm nhờ lợi thế khai thác từ hệ sinh thái giải trí quy mô kéo dòng khách quanh năm, vừa tối ưu được dòng vốn nhờ loạt phương án tài chính linh hoạt.

Thu hồi hàng chiếc xe moto Honda do dính nguy cơ rò rỉ xăng và lỗi khóa tay lái
Khoa học Công nghệ

Thu hồi hàng chiếc xe moto Honda do dính nguy cơ rò rỉ xăng và lỗi khóa tay lái

Khoa học Công nghệ

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết đã tiếp nhận báo cáo của Công ty Honda Việt Nam về hai chương trình thu hồi sản phẩm đối với tổng cộng 748 xe mô tô do lo ngại nguy cơ xảy ra tai nạn, cháy từ những lỗi trên xe.

Nhân viên kỹ thuật tử vong khi xe ben lùi đổ vật liệu tại công trình Vành đai 3 TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Nhân viên kỹ thuật tử vong khi xe ben lùi đổ vật liệu tại công trình Vành đai 3 TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Trong lúc giám sát thi công tại dự án đường Vành đai 3, một nhân viên kỹ thuật 46 tuổi bị xe ben lùi đổ vật liệu va chạm, cán tử vong. Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động.

AHLĐ Trần Mạnh Báo: Nửa thế kỷ nâng tầm hạt giống Việt
Nhà nông

AHLĐ Trần Mạnh Báo: Nửa thế kỷ nâng tầm hạt giống Việt

Nhà nông

Với chủ đề "Kiến tạo và Cống hiến", Chương trình Vinh quang Việt Nam 2026 đã xướng tên AHLĐ Trần Mạnh Báo – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ThaiBinh Seed, ghi nhận hành trình hơn 50 năm gắn bó với hạt giống, với đồng ruộng và người nông dân.

Hà Nội điều chỉnh giao thông thi công nút giao Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, cư dân Gemek đi lại như thế nào?
Thời sự

Hà Nội điều chỉnh giao thông thi công nút giao Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, cư dân Gemek đi lại như thế nào?

Thời sự

Từ 29/7 đến 29/9, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh giao thông trên đường Hoàng Tùng để thi công hệ thống thoát nước thuộc dự án nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long.

Cục CSGT đề xuất bỏ quy định mượn làn ngược chiều để vượt xe
Thời sự

Cục CSGT đề xuất bỏ quy định mượn làn ngược chiều để vượt xe

Thời sự

Cục CSGT đề xuất thay đổi cách tổ chức giao thông theo hướng không cho phép phương tiện mượn làn đường ngược chiều để vượt xe tại nhiều tuyến đường có nguy cơ mất an toàn, nhằm giảm tai nạn giao thông do hành vi vượt ẩu.

Gia tăng ca mắc Covid-19, Bộ Y tế chỉ đạo giám sát chặt chẽ, cảnh báo 6 nhóm người dễ diễn biến nặng
Xã hội

Gia tăng ca mắc Covid-19, Bộ Y tế chỉ đạo giám sát chặt chẽ, cảnh báo 6 nhóm người dễ diễn biến nặng

Xã hội

Trước việc số ca mắc Covid-19 và cúm mùa gia tăng thời gian gần đây, Cục Phòng Bệnh (Bộ Y tế) cảnh báo 6 nhóm người có nguy cơ lây nhiễm và khiến bệnh trở nặng.

Phát Đạt nợ BHXH gần 3,3 tỷ đồng, cổ phiếu PDR lùi về đáy từ năm 2023
Nhà đất

Phát Đạt nợ BHXH gần 3,3 tỷ đồng, cổ phiếu PDR lùi về đáy từ năm 2023

Nhà đất

Phát Đạt bị BHXH TP. HCM công khai nợ gần 3,3 tỷ đồng bảo hiểm xã hội của 256 lao động, trong bối cảnh doanh nghiệp triển khai thương vụ hơn 10.000 tỷ đồng và cổ phiếu PDR rơi về vùng giá thấp nhất từ năm 2023.

BCTC bất động sản quý 2/2026 (ngày 28/7): Viglacera tiếp tục bứt phá lợi nhuận, BGI Group tăng trưởng gần gấp đôi
Nhà đất

BCTC bất động sản quý 2/2026 (ngày 28/7): Viglacera tiếp tục bứt phá lợi nhuận, BGI Group tăng trưởng gần gấp đôi

Nhà đất

Giữa bức tranh phân hóa của nhóm bất động sản khu công nghiệp, BGI Group và Viglacera vẫn duy trì tăng trưởng lợi nhuận trong cả quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026.

Sáp nhập thôn mới nhất ở Hải Phòng, xã Vĩnh Lại (địa phận Hải Dương cũ), danh sách 13 tân Trưởng thôn tham gia hội nghị
Nhà nông

Sáp nhập thôn mới nhất ở Hải Phòng, xã Vĩnh Lại (địa phận Hải Dương cũ), danh sách 13 tân Trưởng thôn tham gia hội nghị

Nhà nông

Sáp nhập thôn 2026 thành công, xã Vĩnh Lại, Hải Phòng (địa phận huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cũ) đã tổ chức ngay Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của thôn sau sắp xếp, với sự tham gia của danh sách 13 Trưởng các thôn mới sau sắp xếp, sáp nhập và nguyên Trưởng các thôn trước sắp xếp, sáp nhập thôn trên địa bàn xã.

Bà mẹ 3 con bị ung thư gan tìm được cơ hội sống nhờ bước ngoặt phẫu thuật
Xã hội

Bà mẹ 3 con bị ung thư gan tìm được cơ hội sống nhờ bước ngoặt phẫu thuật

Xã hội

Bị ung thư gan, bệnh nhân đã trải qua gần như tất cả các phương pháp điều trị hiện có như đốt sóng cao tần, nút mạch hóa chất và điều trị thuốc toàn thân.

Di sản văn chương đồ sộ của Keigo Higashino
Văn hóa - Giải trí

Di sản văn chương đồ sộ của Keigo Higashino

Văn hóa - Giải trí

Nhà văn trinh thám lừng danh Nhật Bản Keigo Higashino vừa qua đời ở tuổi 68 vì căn bệnh ung thư ruột. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đông đảo người hâm mộ khắp thế giới.

Ông Putin đích thân yêu cầu Armenia chọn giữa EU và EAS
Thế giới

Ông Putin đích thân yêu cầu Armenia chọn giữa EU và EAS

Thế giới

Trong cuộc trò chuyện đầu tiên với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan sau cuộc bầu cử quốc hội ở nước này hồi tháng Sáu, Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu ông phải lựa chọn giữa Liên minh châu Âu và Liên minh Kinh tế Á Âu.

Doanh nghiệp có cáo buộc quan trọng về thép dự ứng lực Trung Quốc, Bộ Công Thương ra quyết định điều tra
Kinh tế

Doanh nghiệp có cáo buộc quan trọng về thép dự ứng lực Trung Quốc, Bộ Công Thương ra quyết định điều tra

Kinh tế

Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương vừa quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thanh thép dự ứng lực nhập khẩu từ Trung Quốc.

Một vườn quốc gia vừa được thành lập ở Đắk Lắk, là vườn quốc gia thứ 37 của Việt Nam
Nhà nông

Một vườn quốc gia vừa được thành lập ở Đắk Lắk, là vườn quốc gia thứ 37 của Việt Nam

Nhà nông

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 28/7/2026 về việc thành lập Vườn Quốc gia Ea Sô trên cơ sở chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, tỉnh Đắk Lắk.

Giá vàng hôm nay mới nhất (28/7) lao dốc: Người dân mất niềm tin vội vàng 'cắt lỗ'
Kinh tế

Giá vàng hôm nay mới nhất (28/7) lao dốc: Người dân mất niềm tin vội vàng "cắt lỗ"

Kinh tế

Giá vàng hôm nay trưa 28/7, vàng SJC và nhẫn đảo chiều giảm sâu sau một ngày tăng mạnh. Người dân dần mất niềm tin với vàng khi giá biến động khó lường.

“Trọn nghĩa tri ân – trọn đời chăm sóc': Hành trình chăm sóc sức khoẻ người có công nhân ngày 27/7
Xã hội

“Trọn nghĩa tri ân – trọn đời chăm sóc": Hành trình chăm sóc sức khoẻ người có công nhân ngày 27/7

Xã hội

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), Dược phẩm Thái Minh phối hợp cùng chính quyền địa phương, đội ngũ y bác sĩ và các đơn vị báo chí triển khai chuỗi hoạt động “Trọn nghĩa tri ân – Trọn đời chăm sóc” tại Hải Phòng, Hà Tĩnh, Ninh Bình và Hưng Yên.

Gin Tuấn Kiệt thót tim vì sự cố xe cộ khi khám phá Cù Lao Xanh
Văn hóa - Giải trí

Gin Tuấn Kiệt thót tim vì sự cố xe cộ khi khám phá Cù Lao Xanh

Văn hóa - Giải trí

Gin Tuấn Kiệt có phen thót tim khi gặp sự cố lúc điều khiển xe máy, trước khi cùng các anh trai hoàn thành những thử thách cuối cùng của hành trình khám phá Cù Lao Xanh.

Hòa Phát ra mắt dòng quạt trần động cơ không chổi than, chạy êm và tiêu thụ điện thấp
Doanh nghiệp

Hòa Phát ra mắt dòng quạt trần động cơ không chổi than, chạy êm và tiêu thụ điện thấp

Doanh nghiệp

Điện máy Gia dụng Hòa Phát ra mắt dòng quạt trần bốn model dùng động cơ BLDC không chổi than, chạy êm và tiêu thụ điện thấp hơn quạt trần thông thường, bổ sung lựa chọn làm mát cho các gia đình trong mùa nắng nóng.

Livestream bán dừa bonsai giá từ 200.000 đồng đến hơn 2 triệu/cây, chàng trai Cần Thơ kỳ công chinh phục khách hàng
Nhà nông

Livestream bán dừa bonsai giá từ 200.000 đồng đến hơn 2 triệu/cây, chàng trai Cần Thơ kỳ công chinh phục khách hàng

Nhà nông

Từ những trái dừa khô quen thuộc, anh Nguyễn Hữu Đang ở TP Cần Thơ đã biến chúng thành những chậu dừa bonsai độc lạ, bán qua livestream với giá từ 200.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng/cây.

Tin đọc nhiều

1

Đại tướng Phan Văn Giang: "Lần đầu tiên trong lịch sử đưa sĩ quan quân đội chính quy về cấp xã"

Đại tướng Phan Văn Giang: 'Lần đầu tiên trong lịch sử đưa sĩ quan quân đội chính quy về cấp xã'

2

Vì sao Đàm Diên Khải nhường cả giang sơn lẫn mỹ nhân Tống Mỹ Linh cho Tưởng Giới Thạch?

Vì sao Đàm Diên Khải nhường cả giang sơn lẫn mỹ nhân Tống Mỹ Linh cho Tưởng Giới Thạch?

3

Patrick-Édouard - người con được vua Bảo Đại đề nghị phong tước hiệu Hoàng tử nhưng từ chối vì "không cần thiết"

Patrick-Édouard - người con được vua Bảo Đại đề nghị phong tước hiệu Hoàng tử nhưng từ chối vì 'không cần thiết'

4

Giá vàng hôm nay (27/7): Tăng vọt ngày đầu tuần

Giá vàng hôm nay (27/7): Tăng vọt ngày đầu tuần

5

Văn khấn Rằm tháng 6 Âm lịch 2026 đầy đủ nhất, cầu gia đình bình an, làm ăn suôn sẻ, tiền bạc đủ đầy

Văn khấn Rằm tháng 6 Âm lịch 2026 đầy đủ nhất, cầu gia đình bình an, làm ăn suôn sẻ, tiền bạc đủ đầy