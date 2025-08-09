Sáng 9/8, Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức tọa đàm giao thương quốc tế với chủ đề “Khám phá thị trường Trung Quốc và Nhật Bản: Chiến lược thâm nhập và phát triển bền vững”. Các kinh nghiệm thâm nhập hai thị trường lớn này đã được các doanh nhân chỉ ra.

3 lưu ý dành cho doanh nghiệp

Ông Ngô Thanh Tùng - Giám đốc dự án toàn quốc Nippon Paint Việt Nam, cho biết ông đã cùng nhiều đoàn các doanh nghiệp Việt Nam tham gia giao thương quốc tế tại nhiều thị trường lớn như Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ…

Dựa trên những kinh nghiệm rút kết được khi lần kết nối giao thương, cũng như thành công của một số doanh nghiệp Việt, ông cho rằng để thâm nhập được vào thị trường Nhật Bản, Trung Quốc, doanh nghiệp cần lưu ý ba vấn đề.

Thứ nhất, doanh nghiệp Việt cần nghiêm túc nhìn nhận lại nội lực của doanh nghiệp mình đang sở hữu, bao gồm năng lực tài chính và tài sản cố định như kho, nhà xưởng. Đây là yếu tố đầu tiên mà doanh nghiệp nước ngoài quan tâm khi tiếp xúc doanh nghiệp Việt. Nếu không vượt qua yêu cầu này xem như “bít cửa”.

“Các doanh nghiệp nước ngoài rất quan tâm kho, nhà xưởng của đối tác sản xuất. Thực tế, không chỉ các nhà bán lẻ truyền thống mà sàn thương mại điện tử xuyên biên giới như Amazon cũng quan tâm kho, nhà xưởng. Đi kết nối, chúng tôi thấy rằng khi đối tác muốn xem, khảo sát kho, xưởng nhưng đáng tiếc nhiều doanh nghiệp Việt không đáp ứng được”, ông nói.

Các diễn giả trao đổi về kinh nghiệm thâm nhập vào thị trường Nhật Bản, Trung Quốc tại tọa đàm sáng 9/8. Ảnh: DNSG

Thứ hai, theo ông Tùng, doanh nghiệp Việt yếu về hoạt động marketing sản phẩm, bao gồm thiết kế mẫu mã bao bì. Tùy từng thị trường, từng quốc gia, doanh nghiệp phải tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu để có hoạt động marketing, bao bì phù hợp.

Thứ ba, doanh nghiệp Việt cần có tư duy hội nhập đáp ứng nhu cầu thị trường, bán cái họ đang có nhu cầu thay vì chỉ chăm chú những gì mình đang có.

“Nhu cầu thị trường quốc tế rất đa dạng, mỗi chuyến giao thương quốc tế chúng tôi phát hiện nhu cầu khách hàng rất nhiều, có thể đó không phải là sản phẩm mình đang có, nhưng đây là cơ hội để từ đó phát triển sản phẩm. Chẳng hạn, trước đây, trong một lần kết nối giao thương, doanh nghiệp Việt mang rất nhiều nông sản nhưng sản phẩm đầu tiên kết nối thành công lại là két sắt. Anh em trong đoàn ai cũng bất ngờ. Điều này cho thấy cái khách cần quan trọng hơn cái chúng ta có rất nhiều”, ông Tùng dẫn chứng.

Liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp ra biển lớn

Ông Đặng Quốc Hùng - Tổng Giám đốc Công ty CP Thủ công - mỹ nghệ - gỗ Liên Minh, cho biết Trung Quốc và Nhật Bản là hai quốc gia nhập khẩu rất nhiều các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và nội thất từ Việt Nam. Nguyên nhân là văn hóa tiêu dùng ngành hàng này của ba quốc gia có nét tương đồng. Ngoài ra, nhân công lành nghề Việt Nam trong ngành gỗ - nội thất hoàn toàn đáp ứng nhu cầu đa dạng và tinh xảo của khách hàng.

Theo ông Hùng, để các doanh nghiệp trong ngành tiếp tục thâm nhập sâu rộng vào Nhật Bản, Trung Quốc, vai trò của hoạt động kết nối giao thương rất quan trọng. Tuy nhiên, ông cũng nhìn nhận rằng chi phí tham gia hội chợ nước ngoài rất tốn kém, không phải doanh nghiệp nào cũng đủ khả năng đi được.

“Do đó, theo tôi, các doanh nghiệp cần liên kết lại cùng tham gia, triển lãm chung trong một khu vực… để tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả xúc tiến, kết nối giao thương”, ông Hùng nói.

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn, chia sẻ tại chương trình. Ảnh: DNSG

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn, cho biết Ban Đối ngoại và Giao thương quốc tế của Hội hiện nay đang tích cực thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp kết nối B2B với đối tác nước ngoài.

Các hoạt động kết nối gồm đưa công nghệ tiên tiến, công nghệ xanh, giải pháp quản trị hiện đại và các sản phẩm mới vào Việt Nam. Việc này không chỉ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh nội tại, mà còn hướng đến cân bằng cán cân thương mại với các nền kinh tế lớn.

“Chúng tôi cũng tổ chức các hoạt động đón tiếp và gặp gỡ với các đoàn doanh nghiệp quốc tế, tạo điều kiện để họ đến Việt Nam, tiếp cận thị trường, gặp gỡ doanh nghiệp hội viên, từ đó xây dựng lòng tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác sâu rộng, lâu dài, xây dựng một hệ sinh thái doanh nghiệp vững mạnh, cùng phát triển, cùng hội nhập”, bà Hạnh nói.