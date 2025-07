Đề thi môn Toán, tiếng Anh tốt nghiệp THPT được đánh giá khó, gây sốc: Bộ GDĐT trả lời "nóng"

Đề thi Toán, Văn tốt nghiệp THPT năm 2025 gây khó?

Chiều 27/6, ngay sau khi thí sinh hoàn thành xong bài thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Bộ GDĐT đã tổ chức họp báo để thông tin nhanh về tổ chức kỳ thi cũng như giải đáp vấn đề liên quan.

Trước thông tin đề thi môn Toán, Tiếng Anh khó, thậm chí gây sốc với thí sinh, GS.TS. Nguyễn Ngọc Hà – Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT cho hay: "Đề thi năm nay có nhiều đổi mới, đặt đánh giá năng lực của thí sinh lên hàng đầu. Bên cạnh đó, cấu trúc và định dạng đề thi năm nay thay đổi so với năm trước, nhất là đề thi Ngoại ngữ. Tuy nhiên, những thí sinh có chuẩn bị kỹ lưỡng trong học tập, ôn tập thì sẽ làm bài được.

GS.TS. Nguyễn Ngọc Hà – Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT. Ảnh: Bộ GDĐT

Một số điểm mới của đề thi này có thể làm thí sinh bỡ ngỡ. Với độ khó của đề thi, đây là điểm mà được ban chỉ đạo trao đổi, quán triệt trước khi kỳ thi diễn ra không gây đột ngột cho các em. Năm 2024 Bộ GDĐT đã ban hành cấu trúc định dạng đề thi và đề tham khảo đề thi. Đề tham khảo có mục đích để học sinh làm quen với cấu trúc định dạng và giáo viên làm quen để hướng dẫn học sinh.

Bộ GDĐT tổ chức đợt thử nghiệm đề thi trên diện rộng cả 3 miền. Mục đích là để đánh giá khả năng của các em nhằm điều chỉnh độ khó của đề thi. Từ 2 điểm này, tất cả số liệu về công tác đề thi, phổ điểm đã được trao đổi ở các tổ làm đề. Theo đó, có 2 điểm cần quan tâm là: Yêu cầu phải bám sát đề tham khảo đã công bố trước đó; Đề thi được dựa trên thử nghiệm ở cả 3 miền.

Thông tin một số môn có độ khó, chúng tôi cũng xin ghi nhận và xem xét cụ thể hơn và đánh giá, xử lý sau công tác chấm thi".

Ông Hà cũng cho hay: "Năm 2025 không có ngân hàng đề thi. Đề thi năm nay có sự khác biệt lớn là ma trận đề thi được phần mềm xây dựng ngẫu nhiên trong quá trình làm đề. Như vậy không ai biết được ma trận đề thế nào. Điều này sẽ bảo đảm tính khách quan và là cách thức giúp học sinh học thật, thi thật chứ không đoán nội dung quan trọng".

Về việc các đề thi khó - dễ khác nhau có ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh đại học, ông Nguyễn Anh Dũng – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GDĐT, cho biết: "Đến thời điểm này, độ khó của đề thi chỉ là tiếp nhận đánh giá ban đầu. Sau khi chờ kết quả kỳ thi chúng ta sẽ đánh giá thực chất. Bộ GDĐT cũng đưa ra các mốc thời gian cụ thể yêu cầu các trường đại học công bố công khai để ngày 16/7 các em đăng ký đại học".

Liên quan đến độ khó, quy đổi điểm, ông Nguyễn Anh Dũng cho hay, việc tuyển sinh đại học sẽ thực hiện Quy chế của Bộ GDĐT và quy định, hướng dẫn của trường đại học.



PGS.TS Huỳnh Văn Chương – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng. Ảnh: Bộ GDĐT

PGS.TS Huỳnh Văn Chương – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT nói về thông tin lọt đề thi sau môn thi Toán tối 26/6: "Trước kỳ thi, Ban Chỉ đạo đã có lưu ý về việc sử dụng công nghệ cao, nhất là trí tuệ nhân tạo để gian lận. Bộ GDĐT và các địa phương, các sở GDĐT đã tổ chức tập huấn kỹ, thực hiện nhiều giải pháp tổng thể, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để xử lý các sự việc.

Trong thời gian thi môn Toán 26/6, không có thông tin về lọt đề. Đến tối 26/6 mới có thông tin trên Internet. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ đạo đã tiếp nhận và xử lý theo quy chế. Bộ GDĐT đã chia sẻ thông tin với Bộ Công an và đề nghị phối hợp, xử lý nghiêm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, đúng quy chế, có nhiều điểm mới

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh: "Kỳ thi năm nay được tổ chức cho cả học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 với hơn 1,1 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 100.000 em so với năm trước.

Số lượng thí sinh đông, được tổ chức trên phạm vi toàn quốc nhưng cùng với sự vào cuộc của các bộ, ban ngành liên quan, các địa phương nên công tác coi thi diễn ra an toàn, khách quan, minh bạch và đúng quy chế".

Song với tính chất và quy mô của Kỳ thi nên không thể tránh khỏi những sơ suất. Bộ GDĐT lắng nghe ý kiến dư luận, cơ quan truyền thông, giáo viên, học sinh, chuyên gia, phụ huynh với tinh thần nghiêm túc, cầu thị về kỳ thi để làm tốt hơn cho những năm tiếp theo".

Toàn cảnh họp báo sau kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Bộ GDĐT

Cũng theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng: "Kỳ thi năm nay đã nhận được nhiều phản hồi tích cực. Đề thi đánh giá năng lực của thí sinh, đặc biệt là môn Toán được giáo viên, thí sinh đánh giá giải quyết ứng dụng trong thực tiễn.



Môn tự chọn sử dụng tới 48 mã đề nhưng giám thị coi thi thực hiện tốt nhiệm vụ giúp cho buổi thi diễn ra an toàn, không bị nhầm lẫn đề. Đây là điều mừng nhất".



Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong bối cảnh có nhiều điểm đặc biệt. Đây là kỳ thi đầu tiên dành cho học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời vẫn phải đảm bảo công tác thi cho học sinh học theo Chương trình GDPT 2006 chưa tốt nghiệp hoặc có nhu cầu thi lại để xét tuyển sinh đại học. Kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trên phạm vi cả nước; tái cấu trúc và sắp xếp lại hệ thống thanh tra các cấp; tái cấu trúc và sắp xếp lại lực lượng Công an địa phương…



Ngày mai (28/6), các địa phương sẽ bắt đầu triển khai chấm thi. Đúng 8h ngày 16/7, Bộ GDĐT sẽ công bố kết quả thi.



Thiếu tướng Trần Đình Chung - Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an cho biết: Bộ Công an đang tiến hành truy xét, xác minh. Đến nay đã xác định 3 đối tượng chụp một phần của đề thi, sử dụng trí tuệ nhân tạo để giải đề.



Về việc thí sinh tại Lâm Đồng sử dụng thiết bị công nghệ cao chuyển ra ngoài nhờ người khác giải hộ, đến nay cơ quan công an đã xác định được các đối tượng liên quan. Thí sinh đã thừa nhận sai phạm. Cơ quan công an sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để làm rõ hơn để xử lý theo quy định.



Thiếu tướng Trần Đình Chung khẳng định, các sự việc xảy ra trong nhóm đối tượng nhỏ. Trong thời gian làm bài thi, đề thi không lộ lọt, không ảnh hưởng đến xã hội, không ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của kỳ thi.



Ông Chung cũng cho biết, thời gian tới, việc ứng dụng AI để gian lận thi cử sẽ có nhiều và có nhiều mức độ tinh vi hơn. Điều này đòi hỏi cơ quan công an phải thực hiện giải pháp đồng bộ, phải ứng dụng công nghệ cao hơn để đấu tranh ngăn ngừa. Đồng thời cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục để học sinh, phụ huynh tránh việc này.