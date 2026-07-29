Đề xuất đưa ga đường sắt tốc độ cao lên Tây Bắc Đà Nẵng, Bộ Xây dựng trả lời gì?

Ngày 29/7, Bộ Xây dựng vừa có Văn bản gửi Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng, trả lời kiến nghị của cử tri thành phố sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.



Theo đó, cử tri Đà Nẵng kiến nghị nghiên cứu, xem xét bố trí Nhà ga hành khách tuyến đường sắt tốc độ cao tại khu vực phía Bắc nút giao giữa tuyến đường Hoàng Văn Thái - Bà Nà - Suối Mơ với cao tốc Bắc - Nam phía Đông, thuộc phường Hòa Khánh (khoảng Km701).

Theo cử tri, phương án này sẽ góp phần bảo đảm quỹ đất, tăng khả năng kết nối giao thông đồng bộ, tạo điều kiện phát triển đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm), đồng thời mở rộng không gian phát triển khu vực Tây Bắc Đà Nẵng.

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Trả lời kiến nghị, Bộ Xây dựng cho biết đang chỉ đạo Ban Quản lý dự án Thăng Long - đơn vị chủ đầu tư giai đoạn chuẩn bị dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam - đẩy nhanh việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, phấn đấu hoàn thành trong quý III/2026.

Bộ Xây dựng cho biết, trong quá trình triển khai dự án đã nhận được nhiều kiến nghị của các địa phương liên quan đến hướng tuyến, vị trí nhà ga và ranh giới giải phóng mặt bằng. Trước đó, Bộ đã có Văn bản gửi các địa phương, trong đó có UBND TP Đà Nẵng, để giải đáp các kiến nghị.

Tiếp thu ý kiến của cử tri Đà Nẵng, Bộ Xây dựng khẳng định sẽ chỉ đạo chủ đầu tư và đơn vị tư vấn nghiên cứu đề xuất về vị trí ga đường sắt tốc độ cao trên địa bàn thành phố trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

