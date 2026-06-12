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Gia đình
Thứ sáu, ngày 12/06/2026 00:24 GMT+7

Đêm tân hôn với chồng già hơn 17 tuổi, anh làm một việc khó tin khiến tôi run rẩy, nước mắt như mưa

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Hoài An Thứ sáu, ngày 12/06/2026 00:24 GMT+7
Đêm tân hôn, tôi ngồi cứng đờ ở mép giường. Chúng tôi chỉ nắm tay nhau 2 lần, vậy mà giờ chúng tôi sẽ phải ngủ cùng nhau, sắp làm chuyện gần gũi nhất.
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Đêm nay là đêm tân hôn của tôi. Nhưng không phải cái đêm đầu tiên sau đám cưới. Mà là ba tháng sau ngày tôi về làm vợ anh – người đàn ông hơn tôi 16 tuổi.

Tặc lưỡi kết hôn vì sợ khổ

Tôi năm nay 20, vừa rời ghế cấp ba được hơn 2 năm. Nhan sắc tôi không nghiêng nước nghiêng thành, chỉ được cái dễ nhìn, cười lên có lúm đồng tiền mà mẹ bảo “nhìn hiền, đàn ông thương”.

Nhà tôi nghèo, bố còn bị bệnh thận, mất sức lao động, còn hay bị biến chứng. Cuộc sống cả nhà chỉ trông chờ mấy thửa ruộng nhưng chỉ cấy lúa, trồng rau trong khi bố tôi mỗi năm mấy tháng nằm viện.

Tôi ở nhà, ngày ngày phơi mặt ngoài đồng, tối về đếm từng đồng tiền bán rau.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, bạn bè tôi, đứa đi học đại học, đứa đi xuất khẩu lao động. Tôi ở nhà, ngày ngày phơi mặt ngoài đồng, tối về đếm từng đồng tiền bán rau. Tôi sợ cái nghèo. Sợ hơn cả là nhìn thấy mẹ tôi, chị tôi, cả một đời vất vả vì hai chữ “tình yêu” rồi con cái nheo nhóc.

Chồng tôi hơn tôi 16 tuổi. Ông chú có cửa hàng sửa xe trên phố, khá dư dả. Anh lấy vợ muộn vì bôn ba khắp nơi kiếm sống, hai năm nay mới về lại quê để lập nghiệp. Bạn bè cùng tuổi đã lấy chồng hết nên anh tìm mãi cũng chưa có cô gái nào vừa ý.

Người mai mối đưa anh đến nhà tôi một chiều tháng Chạp. Anh ít nói, nhìn hiền, bàn tay chai sần vì dầu mỡ. Hôm nhà anh sang nói chuyện, mẹ tôi khóc. Anh nói thẳng: “Cưới xong, cháu gửi nhà 500 triệu. 300 để cô sửa lại cái nhà dột, 200 còn lại cô mở cái tạp hóa nhỏ, tháng kiếm đồng ra đồng vào đỡ vất vả. Em An cũng yên tâm".

Nhưng để “đàng hoàng”, mẹ con tôi phải ký tờ giấy vay nợ. Tôi hiểu. Anh sợ tôi tuổi trẻ, ham vui, lấy tiền rồi bỏ đi. Tôi không trách. Vì ngoài tuổi trẻ và gương mặt tạm được này, tôi có gì để đặt cược đâu?

Tôi thức trắng một đêm. Nhắm mắt lại là thấy bố ho sù sụ, thấy mẹ còng lưng gánh rau ra chợ từ 3 giờ sáng. Tôi gật đầu. Có lẽ lấy một người chồng tử tế, có kinh tế, còn hơn lấy một cậu trai trẻ rồi hai đứa đầu tắt mắt tối kiếm tiền, đẻ con, rồi lại nghèo như mẹ tôi.

Đám cưới diễn ra sau đúng một tháng. Không linh đình, nhưng mâm cỗ đủ đầy, lễ nghĩa không thiếu thứ gì. Bố mẹ tôi cũng vui vẻ, yên tâm.

Đêm tân hôn không động phòng

Đêm tân hôn, tắm rửa xong, tôi ngồi cứng đờ ở mép giường. Từ lúc nhận lời kết hôn đến giờ, chúng tôi chỉ nắm tay nhau 2 lần, vậy mà giờ chúng tôi sẽ phải ngủ trên giường cùng nhau, sắp làm chuyện gần gũi nhất.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần nhắm mắt chịu đựng trong đêm tân hôn, coi như trả nợ.

Đêm tân hôn, tôi thực sự sợ chồng sẽ sấn sổ lao vào tôi. Nào ngờ, anh ấy chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Anh ấy từ từ lấy ra tờ giấy vay nợ quen thuộc khiến tôi rung mình khi biết “cái giá” của mình.

Tôi run. Trong đầu tôi chỉ có tờ giấy vay nợ 500 triệu. Tôi đã chuẩn bị tinh thần nhắm mắt chịu đựng trong đêm tân hôn, coi như trả nợ.

Nào ngờ, anh ấy chỉ lặng lẽ nhìn tôi rồi xé bỏ tờ giấy vay nợ rồi nói. Anh cất giọng, trầm và chậm: “Thú thật, lúc đầu anh bắt mẹ con em viết giấy nợ là vì anh sợ. Sợ em còn trẻ quá, lỡ đổi ý, anh mất cả chì lẫn chài. Đàn ông 36 tuổi đi hỏi vợ, anh hèn, anh tính toán, anh xin lỗi em. Nhưng anh thích em thật.

Thích cái lúc em bưng nước cho anh, em cười, cái lúm đồng tiền. Thích cái lúc em ngồi im nghe anh nói chuyện sửa xe mà chẳng hiểu gì, nhưng vẫn gật đầu. Anh xé giấy nợ rồi. Từ giờ em không nợ anh gì hết. 500 triệu đó là sính lễ anh gửi bố mẹ, không phải mua bán.

Anh chỉ mong em cho anh một cơ hội. Mình quên cái lý do mình cưới đi, được không? Mình thử vun vén cái nhà này, như vợ chồng thật. Nếu một ngày em thấy ở với anh khổ quá, em cứ đi. Anh không giữ.”

Cổ họng tôi nghẹn đắng. Cả tháng nay tôi tự dặn mình “mình vì tiền”, “mình trả nợ”. Đột nhiên nợ không còn nữa, tôi lại không biết phải đối mặt với anh thế nào. Nước mắt tôi trào ra, không phải vì tủi, mà vì có một cái gì đó ấm nóng vừa chảy qua ngực.

Đêm tân hôn, chồng tôi không ngủ cùng giường mà sang phòng bên cạnh để tôi nghỉ ngơi và bình tĩnh suy xét.

Đêm tân hôn đến muộn

Những ngày sau đó, anh không nhắc gì đến “nghĩa vụ làm vợ”. Sáng anh dậy sớm mở tiệm, nhưng vẫn để phần đồ ăn sáng trên bàn cho tôi. Trưa anh chạy về chở tôi đi ăn, dù tiệm đông khách.

Tôi ho một tiếng, tối anh đã mang về đủ thứ thuốc, cháo, cả quả lê chưng đường phèn. Nhà có cái gì hỏng, anh làm hết. Tôi chưa phải đụng tay vào dầu mỡ bao giờ.

Một tháng sau cưới, anh đưa tôi cái thẻ ngân hàng: “Mật khẩu là ngày sinh của em. Mỗi tháng anh bỏ vào đây 5 triệu. Em muốn mua gì, học gì thì dùng. Không đủ thì nói anh”. Tôi cầm cái thẻ mà run. 20 tuổi, tôi chưa bao giờ có đến 1 triệu trong túi.

Rồi anh hỏi: “Em có thích nghề gì không? Cứ ở nhà mãi cũng buồn. Hay em học làm tóc, làm nail? Sau này cứng tay, anh mở cho em cái tiệm nhỏ ngay cạnh tiệm sửa xe. Của em là của em, anh không giữ”.

Tôi lại khóc. Lần này là vì tôi nhận ra, lấy chồng không phải là chôn vùi tuổi trẻ. Mà là có một người cầm tay mình, kéo mình ra khỏi vũng lầy.

Ba tháng, tôi học cách gọi anh là “chồng” không còn ngượng. Học cách phần cho anh miếng ngon nhất. Học cách đợi anh về ăn cơm. Học cách lo lắng khi anh ho. Và học cách thương. Cái thương của một đứa con gái 20 tuổi dành cho người đàn ông 36 tuổi, không còn vì 500 triệu nữa.

Đêm tân hôn này tôi chủ động

Sinh nhật anh, cũng là tròn 3 tháng chúng tôi cưới nhau. Buổi tối, tôi nấu cho anh một bữa cơm thịnh soạn, hai vợ chồng cùng chúc mừng sinh nhật dưới ánh nên. Cơm xong, khi anh ấy dọn dẹp, tôi đi tắm, mặc vào chiếc váy ngủ sexy, còn thắt lên người một chiếc dây nơ thật to rồi qua phòng anh gõ cửa.

Anh mở cửa, ngơ ngác nhìn tôi. Tôi nắm đôi bàn tay chai sần của anh dẫn về phòng mình, cười: "Anh còn món quà sinh nhật cần mở".

Đêm tân hôn này tôi chủ động. Không còn tờ giấy nợ nào giữa chúng tôi. Không còn nỗi sợ. Không còn sự tính toán. Chỉ có tôi, 20 tuổi, và chồng tôi, 36 tuổi. Và một đêm tân hôn đúng nghĩa – đến từ tự nguyện, từ tin tưởng, từ thứ tình cảm chậm rãi nảy mầm sau những ngày anh tử tế với tôi.

Người ta bảo tôi dại, lấy chồng già vì tiền. Ừ, ban đầu là vì tiền thật. Vì 500 triệu cứu cả nhà tôi. Nhưng rồi chính người đàn ông “mua” tôi bằng 500 triệu ấy lại xé tờ giấy nợ, lại cho tôi một con đường mới, lại cho tôi biết thế nào là được trân trọng.

Hóa ra, hôn nhân không bắt đầu bằng tình yêu thì có thể kết thúc bằng tình yêu. Chỉ cần một người đủ bao dung, một người đủ chân thành.

Đêm tân hôn muộn màng này, tôi thực sự tìm được hạnh phúc!

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