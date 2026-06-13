Đêm thứ 3 DIFF 2026: Hé lộ dàn nghệ sĩ "đốt cháy" sân khấu bên sông Hàn, Nhật và Ý "so găng" nghẹt thở

Đêm thứ 3 DIFF 2026: Hé lộ dàn nghệ sĩ "đốt cháy" sân khấu bên sông Hàn

Nếu như tuần trước, khán giả còn chưa hết trầm trồ trước màn trình diễn mãn nhãn của đội chủ nhà Z121 Việt Nam và Pháp, thì đêm nay (13/6), sức nóng tại trận địa pháo hoa bên sông Hàn lại một lần nữa được đẩy lên đỉnh điểm. Trận "so găng" giữa hai trường phái pháo hoa hoàn toàn trái ngược: Tamaya Kitahara Fireworks (Nhật Bản) và Martarello Group S.R.L (Ý) đang khiến hàng vạn du khách đứng ngồi không yên.

Một bên là đại diện đến từ xứ sở hoa anh đào với sự tỉ mỉ, chính xác đến từng chi tiết mang đậm triết lý Á Đông; một bên là những "phù thủy ánh sáng" nước Ý phóng khoáng, lãng mạn và đầy bùng nổ. Với chủ đề "Văn hóa", cả hai đội tuyển được kỳ vọng sẽ biến bầu trời Đà Nẵng thành một tấm lụa khổng lồ, thêu dệt nên những câu chuyện bản sắc đầy màu sắc độc bản của quốc gia mình.

Sân khấu nghệ thuật của DIFF 2026 ở đêm thi thứ ba tiếp tục quy tụ nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu mến. Ảnh: BTC

Anh Thanh Nguyên (Du khách đến từ Quảng Trị) hào hứng chia sẻ: "Xem xong đêm Di sản tuần trước, tôi phải đổi vé ở lại Đà Nẵng thêm để xem bằng được đêm nay. Mỗi tuần DIFF lại có một cái hay riêng không lẫn vào đâu được. Tôi rất tò mò không biết người Nhật và người Ý sẽ 'kể chuyện' văn hóa bằng ánh sáng như thế nào trên bầu trời."

Không chỉ có pháo hoa, một "đặc sản" khác khiến DIFF 2026 năm nay "cháy" vé chính là chương trình nghệ thuật đẳng cấp đại nhạc hội. Điểm nhấn của đêm "Văn hóa" chính là sự xuất hiện của nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh.

Vốn là cái tên bảo chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc đương đại và chất liệu văn hóa dân gian Việt Nam, sự góp mặt của giọng ca See Tình được xem là mảnh ghép không thể hoàn hảo hơn cho đêm diễn. Những giai điệu truyền thống được thổi vào hơi thở trẻ trung, sáng tạo hứa hẹn sẽ khiến khán giả tại khán đài không thể ngồi yên.

Bên cạnh đó, đêm diễn còn quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như Hoàng Long, Huỳnh Thông, Nam Sơn... cùng các vũ đoàn Trưng Vương, Mai Trắng dưới bàn tay nhào nặn, dàn dựng tài hoa của NSƯT Quang Hào. Sân khấu sẽ là một hành trình viễn du đưa người xem đi từ nét thâm trầm, huyền bí của văn hóa Á Đông cho đến sự rực rỡ, lãng mạn của trời Âu.

Sức nóng của DIFF 2026 vẫn đang tăng đều sau từng đêm thi đấu, hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ mùa hè sông Hàn.

Năm nay, du khách đến với DIFF 2026 đều có chung một nhận định: Sân khấu quá khủng! Với thiết kế mái vòm lớn nhất trong lịch sử các kỳ DIFF, kết hợp cùng hệ thống đèn LED, laser và âm thanh tối tân, mỗi đêm thi không còn là một buổi bắn pháo hoa thuần túy, mà đã nâng tầm thành một chương trong một "đại tiệc" công nghệ và nghệ thuật đỉnh cao.

Việc tạp chí du lịch danh tiếng Travel + Leisure bình chọn DIFF vào Top 9 lễ hội đáng đến nhất hành tinh là minh chứng rõ ràng nhất cho đẳng cấp của sự kiện này. DIFF 2026 không chỉ làm nức lòng người dân Đà Nẵng mà đang biến thành phố đáng sống trở thành tâm điểm chú vị bậc nhất của du lịch châu Á trong mùa hè này.

Sông Hàn đã sẵn sàng lên đèn, các trận địa pháo đã sẵn sàng khai hỏa. Hãy cùng chờ đón một đêm "Văn hóa" thăng hoa và đầy cảm xúc vào tối nay!