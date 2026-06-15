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Đèn đường sáng choang gắn với camera an ninh, nông dân xã Tân Tập, Tây Ninh ai cũng mừng

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Thiên Long Thứ hai, ngày 15/06/2026 05:55 GMT+7
Mô hình “Ánh sáng nông thôn gắn với camera an ninh” góp phần phát huy vai trò công tác giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới ở xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh, hình thành từ các xã Đông Thạnh, Phước Vĩnh Đông và Tân Tập thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An trước đây.
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Sáng 14/6, thông tin từ Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Tân Tập (Tây Ninh), cho biết Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã Tô Thị Kim Thoa vừa ra mắt mô hình “Ánh sáng nông thôn gắn với camera an ninh” tuyến đường Lê Thị Lang, xã Tân Tập (Tây Ninh).

Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo mỹ quan nông thôn.

Tuyến đường ấp Trung, xã Tân Tập (Tây Ninh) khang trang, sạch đẹp được gắn ánh sáng đèn đường và camera an ninh. Ảnh: Thiên Long

“Đề nghị Hội Nông dân xã, trưởng ấp và người dân thường xuyên quản lý, bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống camera an ninh để mô hình hoạt động thật hiệu quả, phòng chống tội phạm tốt, giúp khu dân cư an toàn, yên lành và có cuộc sống thanh bình”, bà Thoa trao đổi.

Mô hình được triển khai với 39 trụ đèn năng lượng mặt trời, 6 mắt camera an ninh được lắp đặt tại tuyến đường Lê Thị Lang khu vực ấp Trung, xã Tân Tập từ nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới và vận động xã hội hóa.

Người dân ấp Trung, xã Tân Tập (Tây Ninh) ra mắt mô hình ánh sáng đèn đường và camera an ninh. Ảnh: Thiên Long

Con lộ này trước đây hư hỏng, nhỏ hẹp, sình lầy mùa mưa, bụi vào mùa nắng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Sau đó chính quyền vận động nâng cấp, mở rộng khang trang, dân địa phương và những người đi quađây đều tự hào tuyến đường sạch đẹp vùng nông thôn, vùng sâu của tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Liên (71 tuổi, ngụ xã Tân Tập, Tây Ninh), cho biết: "Ở quê nghèo lại gặp khó khăn nhiều thứ, ban đêm muốn ra đường đi mua thức ăn cũng ngại do không có đèn đường, lộ thì xuống cấp, trời tối xem như nhà ai nấy ở. Giờ thì tốt lắm rồi, lộ đẹp, đèn đường sáng từ đầu đến cuối, chúng tôi vui lắm".

Mô hình "Ánh sáng nông thôn gắn với camera an ninh” góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, người dân trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đồng thời tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác quản lý địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông, xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Từ hệ thống chiếu sáng, góp phần xóa bỏ các khu vực “đen”, đoạn cua nguy hiểm trên tuyến đường nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông về đêm. Qua đó, giảm nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và phòng ngừa các loại tội phạm, đặc biệt là trộm cắp tài sản.

Mô hình “Ánh sáng nông thôn gắn với camera an ninh” là một trong những hoạt động thiết thực của Hội Nông dân xã Tân Tập, góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn và phát triển.

Theo UBND xã Tân Tập, ấp Trung là địa bàn nhiều năm liền không xảy ra tội phạm, các loại tệ xã hội và tai nạn giao thông. Điều đáng biểu dương là không xảy ra mâu thuẫn trong nội bộ người dân, Hội Nông dân xã còn chủ động giúp dân trong gieo sạ lúa, trồng cây lâu năm và kỹ thuật cho một số chăn nuôi gia súc, gia cầm.

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