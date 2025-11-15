Đại học Nông Lâm TP.HCM và hành trình kết nối, kiến tạo tương lai

Sáng 15/11, NLU tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường với chủ đề "Hành trình kết nối – Kiến tạo tương lai". Tham dự lễ kỷ niệm có hàng nghìn đại biểu, thầy cô, sinh viên, cựu sinh viên và các đối tác.

Ôn lại chặng đường vẻ vang, PGS.TS Nguyễn Tất Toàn, Hiệu trưởng NLU nhấn mạnh 70 năm không chỉ là mốc thời gian mà là cống hiến không ngừng nghỉ của các thế hệ thầy và trò. Từ mái trường đầu tiên tại B’Lao, NLU đã đào tạo hơn 100.000 kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, tiên phong chuyển giao công nghệ phục vụ đất nước.

NLU đã ký hơn 150 thỏa thuận hợp tác (MOU) quốc tế với Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Mỹ, EU, tổ chức nhiều hội thảo quốc tế mỗi năm, thực hiện các dự án toàn cầu. Hợp tác doanh nghiệp vượt hai trăm MOU, nổi bật là AgriS với nông nghiệp tuần hoàn, khởi nghiệp; BIDV với chuyển đổi số, học bổng; BaF với chăn nuôi thú y công nghệ cao.

Dấu ấn mang tính lịch sử là lần đầu tiên NLU góp mặt trong bảng xếp hạng QS Asia University Rankings 2026 với vị trí trong nhóm 951-1000 châu Á, đứng thứ 153 khu vực Đông Nam Á và thứ 20 tại Việt Nam do Tổ chức QS Quacquarelli Symonds (Vương quốc Anh), một trong ba hệ thống xếp hạng đại học uy tín hàng đầu thế giới công bố. Đây chính là cơ sở để NLU vững tin xác định một cách rõ ràng chiến lược và tầm nhìn đến năm 2045.

Đại diện cho hơn 20.000 sinh viên, chị Hoàng Thị Kim Như, Chủ tịch Hội Sinh viên trường, khóa 2022 Khoa Ngoại ngữ – Sư phạm, xúc động phát biểu: “Chúng em may mắn được kế thừa một di sản quý giá - đó là truyền thống 70 năm rực rỡ cùng những giá trị cốt lõi nhân văn – nhân bản – phục vụ – đổi mới – hội nhập. Chính thầy cô đã cho chúng em niềm tin rằng tri thức không chỉ để làm giàu cho bản thân mà còn để phục vụ cộng đồng, để làm đẹp cho đời.

Những thành tích của sinh viên Nông Lâm trên các sân chơi Euréka, Quả Cầu Vàng, Lương Định Của, khởi nghiệp và nghiên cứu khoa học toàn quốc là minh chứng cho bản lĩnh, tinh thần đổi mới sáng tạo của chúng em dưới sự dìu dắt của thầy cô”.

Thế hệ Gen Z hôm nay hứa tiếp bước cha anh, tham gia nghiên cứu, khởi nghiệp, tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo, góp phần xây dựng nông nghiệp Việt Nam xanh, hiện đại.

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Q.Huy





Thay mặt ban lãnh đạo trường, ông Nguyễn Tất Toàn công bố tầm nhìn đến năm 2045 của NLU là trở thành trường đại học nghiên cứu uy tín quốc tế trong khoa học sự sống - môi trường, với ba giá trị cốt lõi: Đổi mới để dẫn đầu, hội nhập để lan tỏa, phụng sự để trường tồn. NLU hướng tới mô hình đại học xanh, số, nghiên cứu, phục vụ cộng đồng, thân thiện, xếp hạng quốc tế theo SDG.

Ông Toàn nhấn mạnh hai mũi nhọn chiến lược. Thứ nhất là nông nghiệp thông minh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng bền vững, ứng dụng AI, IoT, Big Data, blockchain. Các dự án tiêu biểu như khai thác hydro từ chất thải nông nghiệp, giống cây con thích ứng biến đổi khí hậu, truy xuất nguồn gốc nông sản minh chứng cho tầm nhìn “Nông nghiệp vì hành tinh xanh”, NLU cam kết đồng hành Net Zero 2050.

Thứ hai là đại học số, trí tuệ nhân tạo, giáo dục khai phóng với hệ thống LMS đồng bộ, phần lớn môn học áp dụng E-learning, toàn bộ học phần có học liệu số, mở nhiều ngành mới và chương trình liên kết quốc tế.



Khép lại buổi lễ, ông Toàn khẳng định: "Chúng ta không chờ thế giới thay đổi, mà thay đổi để dẫn dắt cùng với lời cam kết NLU sẽ là biểu tượng tri thức Việt, đào tạo công dân nông nghiệp số hội nhập toàn cầu".



