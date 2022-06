ĐHĐCĐ Bảo hiểm Agribank: Mục tiêu lợi nhuận tối thiểu 316 tỷ đồng, cổ tức 20%/cổ phần

Mục tiêu lợi nhuận tối thiểu 316 tỷ đồng; cổ tức 20%/cổ phần trong năm 2022.



ĐHĐCĐ Bảo hiểm Agribank thông qua mục tiêu kinh doanh năm 2022 với thu tối thiếu 2.124 tỷ đồng, tăng trưởng 8,4% so với thực hiện năm 2021.

Trong đó, phí bảo hiểm gốc phấn đấu thực hiện tối thiểu 2.114 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2021. Doanh thu phí tái bảo hiểm tối đa 10 tỷ đồng.

Về chỉ tiêu lợi nhuận, Bảo hiểm Agribank phấn đấu lợi nhuận trước thuế thực hiện tối thiểu đạt 316 tỷ đồng; cổ tức 20%/cổ phần.

Mục tiêu tổng quát kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Bảo hiểm Agribank.

Trước đó, năm 2021 mặc dù nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, dịch bệnh, tuy nhiên với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và người lao động, hoạt động kinh doanh của Bảo hiểm Agribank ổn định, an toàn, hiệu quả, hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

Cụ thể, doanh thu bán hàng thực hiện năm 2021 đạt xấp xỉ 2.085 tỷ đồng, tăng trưởng 2% so với năm 2020.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 1.957 tỷ đồng, tăng 2,7% so với năm 2020 – cao hơn mức tăng 2,1% của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

Lợi nhuận trước thuế của Bảo hiểm Agribank năm 2021 đạt 340,8 tỷ đồng, hoàn thành 113,6% kế hoạch.

Như vậy, nếu so với kế hoạch, doanh thu thực hiện năm 2021 thấp hơn 99 tỷ đồng, ngược lại lợi nhuận vượt 40,8 tỷ đồng so với kế hoạch. Nguyên nhân, chủ yếu là do mức trích dự phòng nghiệp vụ thực tế thấp hơn so với kế hoạch, chỉ 3,32%.

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của Bảo hiểm Agribank tăng trưởng 10,96%, đat 3.315,2 tỷ đồng.

"Trong quá trình hoạt động năm 2021, Bảo hiểm Agribank đạt được các mục tiêu, đảm bảo được quyền lợi cho công ty, cho chủ sở hữu cũng như cho người lao động", Chủ tịch HĐQT Phạm Đức Tuấn cho hay.

Ông Phạm Đức Tuấn - Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm Agribank (giữa).

Cũng theo ông Tuấn, trong năm 2021, Bảo hiểm Agribank đã xây dựng được chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2025. Tuy nhiên, đây là giai đoạn, khởi đầu là năm 2021 vô cùng khó khăn bởi đại dịch. Bên cạnh đó, Bảo hiểm Agribank cũng đối diện với môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn, phức tạp hơn từ doanh thu, sản phẩm, tệp khách hàng, về năng lực tài chính,...

Bước sang năm 2022, ông Tuấn cho rằng, có thể khó khăn hơn nữa trong bối cảnh xung đột tại Đông Âu sẽ ảnh hưởng đến các nền kinh tế, giá cả leo thang và lạm phát khắp toàn cầu. Điều này sẽ ảnh hưởng tới nền kinh tế nói chung, trong đó có Bảo hiểm Agribank.

"Chúng ta đã có định hướng chiến lược và bám theo định hướng chiến lược đó để vượt qua những khó khăn trước mắt để thành công trong giai đoạn này", ông Tuấn nhấn mạnh.

Toàn cảnh ĐHĐCĐ Bảo hiểm Agribank.

6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu cơ bản theo được kế hoạch, tiến độ

Tại phần thảo luận, kế hoạch kinh doanh năm 2022, mục tiêu đến năm 2025 được nhiều cổ đông đặt quan tâm đặt câu hỏi tới ban lãnh đạo Bảo hiểm Agribank.

Làm rõ hơn về mục tiêu lợi nhuận năm 2022 được các cổ đông nêu ra, ông Nguyễn Tiến Hải – Tổng Giám đốc Bảo hiểm Agribank cho hay, việc mục tiêu lợi nhuận năm 2022 giảm so với thực hiện năm 2020 và 2021 là do tính chất đặc thù của ngành.

Ông Hải thông tin, ngành bảo hiểm có đặc thù về phí dự phòng. Đây là yếu tố quyết định rất nhiều đến lợi nhuận. Khoản dự phòng phí này xét về mặt hạch toán là khoản phí chưa được hưởng, doanh nghiệp dùng để dự phòng cho tương lại, do đó, không bị tiêu hao. Khi năm sau đến, sẽ được hạch toán và ghi nhận lợi nhuận. Chính vì vậy, đây là quy luật ngược với hàng hóa bình thường.

Hai là, thực tế công ty bảo hiểm thu tiền ở thời điểm hiện tại nhưng thanh toán trong tương lai. Ở thời điểm hiện tại, chi phí khác cho với lúc bồi thường trong tương lai (chi phí cao hơn).

Ngoài ra, một số khoản bồi thường của năm 2021 nhưng do dịch bệnh dịch chuyển sang năm 2022, và đương nhiên năm 2022 "gánh thêm" khoản bồi thường của năm 2021, từ đó cũng tác động đến lợi nhuận của năm 2022.

Dù không tiết lộ cụ thể kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm nay, song theo Tổng Giám đốc Bảo hiểm Agribank, các chỉ tiêu cơ bản theo được kế hoạch, tiến độ.

Về mục tiêu doanh thu 3.300 tỷ vào năm 2025, ông Hải cho hay Bảo hiểm Agribank đã có phương hướng, giải pháp từ công nghệ, nhân sự,... bằng mọi giá đạt được mục tiêu trong Chiến lược.

Về việc có đánh đổi lợi nhuận lấy doanh thu không, theo ông Hải "đã làm kinh doanh, có những giai đoạn chúng ta phải đánh đổi".

Chia cổ tức tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu năm 2021

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Bảo hiểm Agribank cũng đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%.

Với tỷ lệ chi trả cổ tức 20%, vốn điều lệ của Bảo hiểm Agribank dự kiến sẽ tăng thêm gần 84 tỷ đồng (thông qua việc phát hành thêm xấp xỉ 8,4 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 theo tỷ lệ nêu trên).

Hiện vốn điều lệ của Bảo hiểm Agribank là 431,6 tỷ đồng, vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành là 515,6 tỷ đồng.

Thời gian phát hành dự kiến, vào quý IV/2022 (thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận việc tăng vốn điều lệ và UBCKNN cấp giấy phép phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức, đảm bảo tuân thủ theo quy định.