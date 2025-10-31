ĐHQG-HCM: Mở rộng cửa hội nhập châu Âu, hướng đến Top 100 đại học châu Á

Ngày 31/10, tại TP.HCM, Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) đã phối hợp cùng EURAXESS ASEAN và Liên minh châu Âu tổ chức Hội thảo “Horizon Europe – Cơ hội hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo”.

Hội thảo nhằm giới thiệu khung hợp tác nghiên cứu toàn cầu của EU và thúc đẩy năng lực hội nhập quốc tế cho đội ngũ giảng viên, nhà khoa học Việt Nam.

ĐHQG-HCM khẳng định vai trò "hạt nhân" kết nối

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM, nhấn mạnh vai trò của đơn vị trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu trở thành Top 100 các đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030.

Để đạt được mục tiêu này, ĐHQG-HCM đang tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt trong các mạng lưới nghiên cứu lớn toàn cầu. Giảng viên và nhà khoa học được khuyến khích tham gia dự án quốc tế, nâng cao năng lực nghiên cứu và công bố trên các tạp chí hàng đầu thế giới.

Ông Hoàng Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục chuyển đổi số Quốc gia tại hội thảo. Ảnh: ĐHQG-HCM

Ông Hoàng Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục chuyển đổi số Quốc gia, đánh giá cao vị thế của ĐHQG-HCM và khẳng định:

“ĐHQG-HCM là một trong những đơn vị dẫn đầu về nghiên cứu và đào tạo. Chúng tôi nhận thấy đây là đối tác mà chương trình Horizon Europe có thể kết nối. Việc hợp tác với Liên minh châu Âu là bước đi phù hợp và kịp thời, thể hiện rõ chủ trương thúc đẩy khoa học công nghệ của Nhà nước”.

Ông Hạnh kỳ vọng ĐHQG-HCM sẽ đóng vai trò hạt nhân trong kết nối các nhóm nghiên cứu Việt Nam với mạng lưới châu Âu, góp phần tạo ra các sản phẩm khoa học có giá trị ứng dụng cao.



Ông Trevor O’Regan, Trưởng nhóm Chương trình hợp tác EU–Việt Nam tại hội thảo. Ảnh: ĐHQG-HCM

Ông Trevor O’Regan, Trưởng nhóm Chương trình hợp tác EU–Việt Nam, cho biết hội thảo là một phần trong chuỗi hoạt động hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và EU.

Ông khẳng định Horizon Europe sẽ tiếp tục hỗ trợ các tổ chức, viện trường Việt Nam tìm kiếm đối tác, hoàn thiện đề xuất nghiên cứu và tiếp cận nguồn quỹ tài trợ lớn của châu Âu.

Horizon Europe là chương trình tài trợ nghiên cứu và đổi mới sáng tạo lớn nhất của EU, với tổng ngân sách 95,5 tỷ euro cho giai đoạn 2021-2027. Chương trình hướng đến giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, chuyển đổi số và phát triển bền vững.



Hội thảo “Horizon Europe” không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận các quỹ nghiên cứu hàng đầu thế giới mà còn khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của ĐHQG-HCM trong mạng lưới hợp tác học thuật quốc tế, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm tri thức và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.