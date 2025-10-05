Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Nhà nông
Chủ nhật, ngày 05/10/2025 18:33 GMT+7

Đi chơi đồng nước nổi Đồng Tháp, xem nông dân nuôi cá đồng, bắt cá lóc đồng lên nướng rơm thơm ngào ngạt

+ aA -
Văn Vĩnh Chủ nhật, ngày 05/10/2025 18:33 GMT+7
Tận dụng mùa nước nổi, người dân vùng đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp chủ động phát triển mô hình nuôi trữ cá đồng kết hợp khai thác du lịch sinh thái, mở ra hướng đi mới cho kinh tế nông nghiệp và bảo tồn nguồn lợi thủy sản.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Từ năm 2019, mô hình trữ cá đồng mùa nước nổi ở tỉnh Đồng Tháp được triển khai đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đến nay toàn tỉnh Đồng Tháp có gần 2.000ha trữ cá đồng, mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể cho nông dân. Mô hình không chỉ tạo nguồn thu ổn định mà còn góp phần bảo tồn nguồn lợi thủy sản, hạn chế tình trạng khai thác tận diệt.

Tại ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp (trước sáp nhập, xã Thường Phước thuộc huyện Hồng Ngự-1 huyện đầu nguồn, huyện biên giới của tỉnh Đồng Tháp), mô hình được triển khai từ năm 2023, với quy mô 100ha thí điểm đã mở ra hướng đi mới cho nông dân. Từ thành công đó, năm 2024, diện tích nuôi trữ cá ở đây được mở rộng lên 150ha với gần 100 hộ dân tham gia.

Trung tá Dương Trung Tính, Phó trưởng Công an xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, mô hình rất hiệu quả nên bà con tham gia ngày càng nhiều. Khi cá lên đồng, người dân bảo vệ để cá lớn rồi mới thu hoạch.

Sản lượng cá đồng cao hơn, thu nhập tăng gấp đôi so với khai thác thông thường. Người dân có thêm nguồn thu nhập đáng kể từ trữ cá đồng nên đời sống ổn định và hạn chế tình trạng khai thác thủy sản tận diệt.

Theo ông Lê Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp tận dụng điều kiện tự nhiên và lợi thế mùa nước nổi, địa phương chủ trương thực hiện mô hình nuôi trữ cá tự nhiên kết hợp phát triển du lịch theo hướng cộng đồng, góp phần tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống của người dân.

Năm nay, ấp Giồng Bàng tạo thêm bước đột phá khi kết hợp nuôi trữ cá với phát triển du lịch cộng đồng.

Với sự hỗ trợ của chính quyền và tinh thần nhiệt tình của người dân, nơi đây nhanh chóng thu hút du khách từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Trên cánh đồng mùa nước nổi, du khách được chèo xuồng, trải nghiệm tắm sông, giăng lưới, đặt dớn, hái bông súng, đặc biệt là trải nghiệm thưởng thức các món ăn đồng quê.

Anh Trần Vĩnh Phú, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh tỏ ra thích thú khi tận mắt ngắm cánh đồng mùa nước nổi. “Không gian yên bình với không khí trong lành. Mình được nghe bà con nông dân kể về chuyện sống chung với lũ, trải nghiệm hái bông súng, bắt cá đồng”, anh Phú nói.

Ông Trần Văn Bình, Trưởng Ban nhân dân ấp Giồng Bàng cho biết: Mô hình ra đời từ ý tưởng muốn thay đổi tập quán khai thác thủy sản theo hướng bền vững. Với cách làm mới, cá đồng được giữ lại trên chính cánh đồng quê hương, vừa bảo tồn nguồn lợi, vừa mang lại thu nhập ổn định.

“Du khách đến đây không chỉ thưởng thức cá đồng mà còn được nghe kể chuyện mùa nước nổi, trải nghiệm nét văn hóa vùng biên giới. Việc nuôi trữ cá đồng không chỉ giúp tăng thu nhập, mà còn tạo nên sự thay đổi lớn trong tư duy sản xuất nông nghiệp, mở ra hướng đi mới cho kinh tế biên giới”, ông Bình nói.

Mô hình nuôi trữ cá đồng kết hợp khai thác du lịch, thu hút du khách ở vùng đầu nguồn trong mùa nước nổi Đồng Tháp.

Còn tại Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp sinh thái Quyết Tiến (xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp), mô hình nuôi trữ cá đồng mùa nước nổi triển khai từ năm 2022, với diện tích gần 20ha, có 9 thành viên và đã thu về kết quả đáng khích lệ.

HTX nhanh chóng mở rộng diện tích lên 170ha, thu hút khoảng 70 hộ tham gia. Để phát huy hiệu quả mô hình, HTX kết hợp phát triển du lịch sinh thái. Theo anh Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp sinh thái Quyết Tiến, hiện cánh đồng sản xuất lúa của HTX đang đi theo hướng nông nghiệp xanh, hữu cơ.

“Trên cùng một diện tích, vào mùa khô thì sản xuất lúa, mùa lũ thì nuôi trữ cá đồng và làm du lịch, từ đó giúp bà con có thêm nguồn thu và gắn kết cộng đồng. HTX cũng đang từng bước xây dựng thương hiệu gạo riêng, hướng tới một chuỗi giá trị khép kín, bền vững”.

Bà Lê Thị Mai Trinh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp cho biết: Trên địa bàn có nhiều điểm tổ chức sản phẩm trải nghiệm du lịch mùa nước nổi. Điển hình như: Khu du lịch Vườn quốc gia Tràm Chim (xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp), nơi đang triển khai thí điểm nhiều loại hình du lịch sinh thái, cộng đồng, gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và phát huy giá trị văn hóa bản địa; Hợp tác xã Quyết Tiến (xã Phú Thọ), khai thác du lịch cộng đồng dựa trên mô hình nuôi trữ cá đồng và sản xuất nông nghiệp trong mùa lũ; Điểm trải nghiệm tại ấp Giồng Bàng (xã Thường Phước) do chính người dân và các đoàn thể xã phối hợp tổ chức.

Ở đây, du khách được tham gia các sinh kế truyền thống như giăng lưới, đặt dớn, hái bông điên điển, chèo xuồng,…

Đặc biệt là tham quan cột mốc biên giới 240, nơi ghi dấu ranh giới thiêng liêng của Tổ quốc. Ba điểm này có quy mô, cách tổ chức khác nhau nhưng đều thể hiện được nét đặc trưng riêng của mùa nước nổi Đồng Tháp: chân thật, mộc mạc và giàu bản sắc văn hóa.

Du lịch mùa nước nổi Đồng Tháp là loại hình du lịch sinh thái theo mùa. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp xác định sẽ tập trung vào một số giải pháp trọng tâm: phối hợp với địa phương và cộng đồng để rút kinh nghiệm, thiết kế tour mùa nước nổi chuyên nghiệp, đa dạng hơn, có thể kết hợp thêm các hoạt động như đờn ca tài tử, tham quan làng nghề, giới thiệu sản phẩm OCOP; tăng cường tập huấn kỹ năng làm du lịch cộng đồng; xây dựng tour tuyến liên hoàn giữa các điểm mùa nước nổi, đẩy mạnh truyền thông trên các kênh số, kết nối với các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh.

“Chúng tôi đặc biệt chú trọng yếu tố bền vững, khuyến khích mô hình nuôi trữ cá, bảo vệ môi trường sinh thái, gắn du lịch với gìn giữ văn hóa và phát huy tinh thần cộng đồng. Mục tiêu của Đồng Tháp là biến mùa nước nổi không chỉ còn là mùa mưu sinh, mà trở thành “mùa hội”, mùa của trải nghiệm, kết nối và lan tỏa giá trị văn hóa để mỗi du khách khi đến đều mang theo những ký ức đẹp và tình cảm gắn bó với vùng đất Đồng Tháp”, bà Lê Thị Mai Trinh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp (sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp) cho biết.

Theo: Báo Công an nhân dân

Tham khảo thêm

Một đàn cá khổng lồ tự nhiên đến bến sông Tiền ở tỉnh Đồng Tháp (mới), dân chăm bẵm như nuôi con

Một đàn cá khổng lồ tự nhiên đến bến sông Tiền ở tỉnh Đồng Tháp (mới), dân chăm bẵm như nuôi con
4

Đây là cây mai vàng kỳ, mỹ, dáng khổng lồ giá 2 tỷ, chở từ Đồng Tháp xuống Cà Mau, cả chợ xuýt xoa

Đây là cây mai vàng kỳ, mỹ, dáng khổng lồ giá 2 tỷ, chở từ Đồng Tháp xuống Cà Mau, cả chợ xuýt xoa

Một huyện của Đồng Tháp muốn có đàn ếch khổng lồ, tới 50 triệu con/năm

Một huyện của Đồng Tháp muốn có đàn ếch khổng lồ, tới 50 triệu con/năm

Cây cảnh khổng lồ độc nhất vô nhị do ông nông dân Đồng Tháp trồng vừa đạt Kỷ lục châu Á là loài cây gì?

Cây cảnh khổng lồ độc nhất vô nhị do ông nông dân Đồng Tháp trồng vừa đạt Kỷ lục châu Á là loài cây gì?

NÓNG: Cá khổng lồ to hơn người sa lưới ngư dân Đồng Tháp

NÓNG: Cá khổng lồ to hơn người sa lưới ngư dân Đồng Tháp

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) giật cấp 15, sáng mai áp sát Quảng Ninh-Hải Phòng, tác động đến Hà Nội thế nào?

Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 11 (bão MATMO) hiện còn cách Quảng Ninh khoảng 550km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118- 133km/giờ), giật cấp 15.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) còn cách Hoàng Sa 570km, đang mạnh thêm, cường độ cực đại cấp 13, giật cấp 16

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) còn cách Hoàng Sa 570km, đang mạnh thêm, cường độ cực đại cấp 13, giật cấp 16

Tin bão mới nhất: Bão số 11 MATMO dự báo tiếp tục mạnh thêm, di chuyển nhanh về vịnh Bắc Bộ, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 11 MATMO dự báo tiếp tục mạnh thêm, di chuyển nhanh về vịnh Bắc Bộ, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) vẫn giật cấp 16, còn cách Quảng Ninh 290km, bao giờ suy yếu?

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) vẫn giật cấp 16, còn cách Quảng Ninh 290km, bao giờ suy yếu?

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) cách Hoàng Sa 295km, dự báo tiếp tục mạnh lên, mai vào vịnh Bắc Bộ giảm cấp

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) cách Hoàng Sa 295km, dự báo tiếp tục mạnh lên, mai vào vịnh Bắc Bộ giảm cấp

Đọc thêm

Võ sư nào của Việt Nam từng tuyên bố chỉ cần một cú móc là hạ gục Lý Tiểu Long?
Đông Tây - Kim Cổ

Võ sư nào của Việt Nam từng tuyên bố chỉ cần một cú móc là hạ gục Lý Tiểu Long?

Đông Tây - Kim Cổ

Tên tuổi của Lý Tiểu Long vang dội cả thế giới là vậy, nhưng ở Việt Nam lại có một võ sư tự tin tuyên bố có thể knock-out huyền thoại này chỉ với một cú móc.

Cao Pendant Quang Vinh cười tít mắt sẵn sàng đối đầu ĐT Nepal
Thể thao

Cao Pendant Quang Vinh cười tít mắt sẵn sàng đối đầu ĐT Nepal

Thể thao

Cao Pendant Quang Vinh cười tít mắt trước buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam chiều tối 5/10 trên sân Gò Đậu (TP.HCM), chuẩn bị đối đầu ĐT Nepal tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Biên kịch Táo Quân từng là MC VTV đón tuổi mới bằng dãy số đặc biệt
Văn hóa - Giải trí

Biên kịch Táo Quân từng là MC VTV đón tuổi mới bằng dãy số đặc biệt

Văn hóa - Giải trí

Biên kịch Táo Quân, từng là MC VTV kỷ niệm sinh nhật bằng dãy số đặc biệt, hé lộ hành trình đời mình qua từng mốc thời gian.

Trước giờ cơn bão số 11 (bão MATMO) đổ bộ, tỉnh Quảng Ninh triển khai loạt biện pháp ứng phó
Nhà nông

Trước giờ cơn bão số 11 (bão MATMO) đổ bộ, tỉnh Quảng Ninh triển khai loạt biện pháp ứng phó

Nhà nông

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 11 (bão MATMO), các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai hàng loạt giải pháp, nỗ lực đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Trung vệ 21 tuổi cao 1m84 vừa được gọi lên ĐT Việt Nam có gì đáng chú ý?
Thể thao

Trung vệ 21 tuổi cao 1m84 vừa được gọi lên ĐT Việt Nam có gì đáng chú ý?

Thể thao

Ở đợt hội quân tháng 10/2025 của ĐT Việt Nam, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh lần đầu tiên được HLV Kim Sang-sik triệu tập.

Taylor Swift khẳng định vị thế độc tôn
Văn hóa - Giải trí

Taylor Swift khẳng định vị thế độc tôn

Văn hóa - Giải trí

Album “The life of a showgirl” giúp Taylor Swift phá kỷ lục Apple Music, khẳng định vị thế không thể thay thế của cô trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Bánh trung thu nhân... dế ở Trung Quốc gây tranh luận
Xã hội

Bánh trung thu nhân... dế ở Trung Quốc gây tranh luận

Xã hội

Khi Tết Trung thu đến gần, một loại bánh trung thu mới lạ đã được ra mắt và thu hút sự chú ý tại Trung Quốc vì phần nhân được làm từ... con dế.

Lực lượng tàu mặt nước Vùng 2 Hải quân huấn luyện, bắn đạn thật trên biển
Tin tức

Lực lượng tàu mặt nước Vùng 2 Hải quân huấn luyện, bắn đạn thật trên biển

Tin tức

Các đơn vị tổ chức huấn luyện sát thực tiễn chiến đấu, huấn luyện ban đêm, trong điều kiện thời tiết xấu, huấn luyện đối kháng cùng nhiều tình huống được đặt ra để rèn luyện bản lĩnh, sức chịu đựng và khả năng xử lý tình huống của bộ đội.

Cấp phép tài sản số: Bộ Tài chính phối hợp 'đặc biệt' với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước
Kinh tế

Cấp phép tài sản số: Bộ Tài chính phối hợp "đặc biệt" với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước

Kinh tế

Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, hiện Bộ chưa nhận được đề nghị nào của doanh nghiệp về đề xuất thực hiện thí điểm giao dịch tài sản mã hóa.

Toàn bộ học sinh Hà Nội nghỉ học ngày mai (6/10) tránh bão số 11 Matmo
Xã hội

Toàn bộ học sinh Hà Nội nghỉ học ngày mai (6/10) tránh bão số 11 Matmo

Xã hội

Do ảnh hưởng của bão số 11 Matmo, Sở GDĐT Hà Nội quyết định cho học sinh nghỉ học ngày mai (6/10) và chuyển sang hình thức học online.

Thứ trưởng Bộ GDĐT nêu 9 giải pháp để xử lý triệt để tình trạng lạm thu, các khoản thu 'biến tướng' đầu năm học
Tin tức

Thứ trưởng Bộ GDĐT nêu 9 giải pháp để xử lý triệt để tình trạng lạm thu, các khoản thu "biến tướng" đầu năm học

Tin tức

Để giải quyết tình trạng lạm thu hoặc biến tướng các khoản thu tự nguyện thành bắt buộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang triển khai 9 nhóm giải pháp trọng tâm, bao gồm cả dài hạn và ngắn hạn.

Nông thôn Tây Bắc: Khi ánh sáng điện lưới Quốc gia rạng ngời nơi bản sâu Điện Biên
Điện Biên Hôm Nay

Nông thôn Tây Bắc: Khi ánh sáng điện lưới Quốc gia rạng ngời nơi bản sâu Điện Biên

Điện Biên Hôm Nay

Giữa núi rừng Tây Bắc trùng điệp, nơi những bản làng xa xôi của tỉnh Điện Biên từng sống trong thiếu thốn và cách trở, nay đã bừng sáng ánh đèn điện. Có điện không chỉ thắp lên hy vọng, mà còn mở ra con đường mới cho sự phát triển kinh tế của vùng đất biên cương.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) còn cách Quảng Ninh 230km, loạt tỉnh mưa to đêm nay, cảnh báo mưa cường suất lớn
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) còn cách Quảng Ninh 230km, loạt tỉnh mưa to đêm nay, cảnh báo mưa cường suất lớn

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, bão số 11 (bão MATMO) còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 230km. Dự báo đến 1 giờ sáng mai, bão số 11 trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc), suy yếu dần.

Tránh tình trạng 'xin - cho', tranh thủ, 'chạy chọt' trong quá trình sắp xếp lại các cơ sở giáo dục đại học
Tin tức

Tránh tình trạng "xin - cho", tranh thủ, "chạy chọt" trong quá trình sắp xếp lại các cơ sở giáo dục đại học

Tin tức

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Tấn Dũng khẳng định, quá trình sắp xếp lại cấu trúc, sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ dựa trên các tiêu chí công khai, minh bạch để đảm bảo không có chỗ cho các hiện tượng tiêu cực

Ninh Bình FC lộ điểm yếu
Thể thao

Ninh Bình FC lộ điểm yếu

Thể thao

Trận hòa kịch tính 1-1 giữa Ninh Bình FC và Thể Công Viettel là sàn đấu chiến thuật của hai trong số những HLV ngoại thú vị nhất giải đấu: Gerard Albadalejo và Velizar Popov.

Kiến trúc sư Lê Hiệp - tác giả Đài tưởng niệm Bắc Sơn qua đời
Văn hóa - Giải trí

Kiến trúc sư Lê Hiệp - tác giả Đài tưởng niệm Bắc Sơn qua đời

Văn hóa - Giải trí

Trao đổi với Dân Việt, người thân của kiến trúc sư Lê Hiệp cho biết, ông trút hơi thở cuối cùng vào 20h55 ngày 4/10 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, thọ 84 tuổi.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà: Không thể để bà con tự đi tìm chỗ ở
Lào Cai thi đua yêu nước

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà: Không thể để bà con tự đi tìm chỗ ở

Lào Cai thi đua yêu nước

Ngày 5/10, đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Lào Cai về công tác khắc phục thiệt hại bão số 10 và phương án ứng phó với bão số 11.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Sớm ổn định đời sống, sản xuất cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ ở Lào Cai
Tin tức

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Sớm ổn định đời sống, sản xuất cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ ở Lào Cai

Tin tức

Ngày 5/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đến thăm, làm việc tại tỉnh Lào Cai về công tác khắc phục thiệt hại bão số 10 và phương án ứng phó với bão số 11 của địa phương.

Bão số 11 Matmo: Hà Nội và các tỉnh, thành chủ động cho học sinh nghỉ học ngày mai (6/10)
Xã hội

Bão số 11 Matmo: Hà Nội và các tỉnh, thành chủ động cho học sinh nghỉ học ngày mai (6/10)

Xã hội

Nhiều địa phương chủ động linh hoạt phương án cho học sinh đi học hoặc nghỉ vì từ đêm 5/10 đến trưa 6/10, bão số 11 sẽ ảnh hưởng đến khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn.

3 anh em họ Trần tham gia chống Nguyên Mông được thờ ở 3 làng thuộc xã Lạc Long (Hải Phòng), gồm những ai?
Đông Tây - Kim Cổ

3 anh em họ Trần tham gia chống Nguyên Mông được thờ ở 3 làng thuộc xã Lạc Long (Hải Phòng), gồm những ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Tại xã Lạc Long trước đây, nay là xã Nam An Phụ (thành phố Hải Phòng), 3 thôn Vũ Thành, Phương Quất và Xuân Cầu có điểm chung là mỗi làng đều có đình thờ một trong ba anh em họ Trần.

Lào Cai ban hành Công điện hỏa tốc, cấp bách ứng phó bão số 11
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai ban hành Công điện hỏa tốc, cấp bách ứng phó bão số 11

Lào Cai thi đua yêu nước

Ngay sau những thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra, tỉnh Lào Cai tiếp tục đối mặt với thử thách mới khi bão số 11 (tên quốc tế Matmo) đang tiến vào Biển Đông, dự báo gây mưa rất to trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất.

UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu kiểm tra, xác minh rừng tự nhiên bị tàn phá sau phản ánh của Báo Dân Việt
Bạn đọc

UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu kiểm tra, xác minh rừng tự nhiên bị tàn phá sau phản ánh của Báo Dân Việt

Bạn đọc

Liên quan đến loạt phóng sự “Bí mật đằng sau những cánh rừng tự nhiên bị "bức tử" ở Lạng Sơn” đã được Báo Điện tử Dân Việt đăng tải, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xác minh, làm rõ nội dung phản ánh và xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Bloomberg: Ông Putin ra lệnh tịch thu một nghìn tỷ đô la từ phương Tây
Điểm nóng

Bloomberg: Ông Putin ra lệnh tịch thu một nghìn tỷ đô la từ phương Tây

Điểm nóng

Nội dung bài phát biểu Valdai của Tổng thống Nga Putin và những diễn biến xung quanh cho thấy rõ ràng sự kiên nhẫn và niềm tin của Điện Kremlin vào ngoại giao đang cạn kiệt. Ngày 30/9, Sắc lệnh số 693 của Tổng thống Liên bang Nga được công bố trên cổng thông tin chính thức về các văn bản pháp lý, và diều đó đã bùng nổ trên báo chí phương Tây như 'một quả bom mảnh' trong không gian hạn chế.

Tin chiều 5/10: Bất ngờ mức lương của HLV Harry Kewell tại Hà Nội FC
Thể thao

Tin chiều 5/10: Bất ngờ mức lương của HLV Harry Kewell tại Hà Nội FC

Thể thao

Bất ngờ mức lương của HLV Harry Kewell tại Hà Nội FC; Messi lập cú đúp kiến tạo, Inter Miami đại thắng 4-1; Huỳnh Như và đồng đội tiến gần kỷ lục mới; Huỳnh Như và đồng đội tiến gần kỷ lục mới; Huỳnh Như và đồng đội tiến gần kỷ lục mới.

Chú chó suýt chết khi lao vào cứu chủ khỏi rắn độc
Xã hội

Chú chó suýt chết khi lao vào cứu chủ khỏi rắn độc

Xã hội

Một chú chó cưng ở Trung Quốc suýt mất mạng sau khi bị rắn hổ lục cắn trong lúc lao vào vào bảo vệ chủ.

Thang Duy tìm chỗ đứng tại Trung Quốc
Văn hóa - Giải trí

Thang Duy tìm chỗ đứng tại Trung Quốc

Văn hóa - Giải trí

Thang Duy từng bị xa lánh tại Trung Quốc vì vai diễn trong “Sắc, giới” nhưng vẫn bền bỉ tìm kiếm cơ hội trở lại và nay đã bắt đầu quay một dự án mới tại Phúc Kiến.

Sunshine Group leo lên vị trí top 2 doanh nghiệp bất động sản, tài sản ông Đỗ Anh Tuấn tiến gần mốc 2 tỷ USD
Nhà đất

Sunshine Group leo lên vị trí top 2 doanh nghiệp bất động sản, tài sản ông Đỗ Anh Tuấn tiến gần mốc 2 tỷ USD

Nhà đất

Sunshine Group vừa hoàn tất sáp nhập Sunshine Homes thông qua thương vụ phát hành gần 600 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên gần 9.000 tỷ đồng và trở thành doanh nghiệp bất động sản lớn thứ hai Việt Nam.

Nông dân sáng chế máy nông nghiệp, cả làng ở Hải Dương phục lăn, sở hữu 40 sáng chế mang dấu ấn Việt Nam
Nhà nông

Nông dân sáng chế máy nông nghiệp, cả làng ở Hải Dương phục lăn, sở hữu 40 sáng chế mang dấu ấn Việt Nam

Nhà nông

Sau hơn 15 năm miệt mài nghiên cứu, sáng chế máy nông nghiệp, ông Phạm Văn Hát, nông dân xã Tân Kỳ, Hải Phòng (địa bàn huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương trước sáp nhập Hải Phòng, Hải Dương) đã sáng chế, thiết kế, chế tạo hàng chục loại máy nông nghiệp. Nhiều sản phẩm máy nông nghiệp do nông dân này sáng chế đã được xuất khẩu, trở thành minh chứng sinh động cho sức mạnh sáng tạo từ đồng ruộng quê hương, mang dấu ấn Việt Nam.

Loại rau dân dã 'chuyên gia dưỡng gan', mùa thu ăn nhiều để giải độc, dưỡng ẩm, xào với tỏi thơm ngon cực phẩm
Gia đình

Loại rau dân dã "chuyên gia dưỡng gan", mùa thu ăn nhiều để giải độc, dưỡng ẩm, xào với tỏi thơm ngon cực phẩm

Gia đình

Hãy ăn loại rau này nhiều nhất có thể vào mùa thu. Loại rau này có thể dưỡng ẩm cho ruột, giải độc gan và rất có lợi cho sức khỏe của bạn.

Tin đọc nhiều

1

“Sự việc của Lý Hoàng Nam là bài học về tính kiềm chế”

“Sự việc của Lý Hoàng Nam là bài học về tính kiềm chế”

2

Trung Quốc chơi lớn, đề nghị đầu tư 1 nghìn tỷ USD vào Mỹ

Trung Quốc chơi lớn, đề nghị đầu tư 1 nghìn tỷ USD vào Mỹ

3

Gọi tiếp 14 cầu thủ nhập tịch, ĐT Malaysia thách thức FIFA

Gọi tiếp 14 cầu thủ nhập tịch, ĐT Malaysia thách thức FIFA

4

Hoàng Hường bị khởi tố và nụ cười trước máy quay
40

Hoàng Hường bị khởi tố và nụ cười trước máy quay

5

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) giật cấp 15, sáng mai áp sát Quảng Ninh-Hải Phòng, tác động đến Hà Nội thế nào?

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) giật cấp 15, sáng mai áp sát Quảng Ninh-Hải Phòng, tác động đến Hà Nội thế nào?