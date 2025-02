Đi chơi siêu thị, 1 bé trai bị kẹt chân vào thang cuốn

Ngày 18/2, tin từ Bệnh viện Quân đội 108 cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu cho 1 bệnh nhi bị kẹt chân trong thang cuốn khi đi chơi siêu thị khiến bàn chân bị thương tích nặng.

Bệnh nhi là bé trai V.M.Đ (12 tuổi, Hà Nội) ngày khoảng 10 giờ ngày 15/2/2024 trong khi đi chơi ở trung tâm thương mại cháu không may bị kẹt và cuốn bàn chân vào thang cuốn.

Vụ tai nạn khiến 2 miếng sắt lớn của thang cuốn cắm sâu vào bàn chân trái. Bộ phận kĩ thuật của Trung tâm thương mại đã phải can thiệp khẩn cấp để đưa bé trai đi cấp cứu.

Bé trai vào viện cấp cứu với 2 mảnh sắt lớn cắm ở bàn chân trái.

Bệnh nhân nhập viện với 2 miếng sắt lớn của thang cuốn cắm sâu vào chân. Ảnh BVCC

Tại Bệnh viện Quân đội 108, bệnh nhân đã được các bác sĩ Khoa Chấn thương chi trên và Vi phẫu thuật tiến hành mổ cấp cứu kịp thời, sau phẫu thuật cháu toàn trạng ổn định.

TS, bác sĩ Nguyễn Quang Vịnh, Khoa Phẫu thuật Chi trên và Vi phẫu thuật (Bệnh viện Quân đội 108) cho biết, kết quả thăm khám xác định bệnh nhi vào viện trong tình trạng mũi bàn chân bị hai tấm sắt cắm sâu vào bàn chân, với tổn thương rất phức tạp xuyên từ trước ra sau bầm dập nhiều cộng với dị vật là dầu mỡ của tấm thang cuốn.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật kết xương cho bệnh nhân. Sau 3 ngày phẫu thuật vết thương phục hồi tốt, tâm lý bệnh nhân ổn định.

Bệnh nhi đã ổn định sau phẫu thuật. Ảnh BVCC TS Vịnh nhấn mạnh: Vụ việc này là một sự cảnh báo với các bậc cha mẹ khi dẫn con cái đi chơi, đặc biệt là khi sử dụng thang cuốn cần phải để ý con nhỏ, tại các thang cuốn ở các siêu thị, trung tâm thương mại cũng nên có các cảnh báo để trẻ nhỏ an toàn khi sử dụng.

Theo TS Vịnh, mỗi ngày, khoa Chấn thương Chi trên và Vi phẫu thuật, Bệnh viện Quân đội 108 tiếp nhận hàng chục ca gặp tai nạn sinh hoạt như tai nạn thang cuốn, cho tay vào máy xay hoa quả hay máy xay thịt, cá, máy tời vải, máy giặt, hay do tai nạn lao động…

Các bệnh nhân đều gặp những tổn thương phức tạp do bị cuốn, dập nát tay hoặc chân. Do đó, nếu không may gặp tai nạn, gia đình cần sơ cứu nạn nhân và nhanh chóng đưa đến cơ sở khám, chữa bệnh chuyên khoa gần nhất để được cấp cứu, xử trí kịp thời.