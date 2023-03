Đi công tác về, nhìn chồng con "đầm ấm" với người giúp việc, bà chủ giật mình kinh hãi

Mấy năm gần đây, tôi phải tư vấn không ít chuyện các bà chủ phát hiện chồng mình tòm tem với người giúp việc. Hầu hết những trường hợp đó, các bà chủ đều "lăn đùng ngã ngửa" vì quá bất ngờ!

Yên tâm với người giúp việc đảm đang

Mới đây, chị Thái (41 tuổi, 1 phóng viên) chia sẻ, chị thường phải đi công tác xa nhà có khi cả tuần không về.

Vì thế chị rất mừng khi tìm được một người giúp việc hiền lành, tử tế, và cũng chạc tuổi mình, rất chăm chỉ, sạch sẽ. Chị không ngần ngại phó thác toàn bộ việc nhà cho người giúp việc và yên tâm đi công tác liên miên.

Nhưng chỉ độ vài tháng sau, mỗi khi ở nhà với chồng con, chị cảm thấy như mình trở thành một người thừa.

"Người giúp việc nhanh chóng biết rõ chồng con tôi thích ăn món gì, hay mặc quần áo nào, thích đi ngủ và thức dậy vào giờ nào. Đặc biệt là họ hay cười đùa vui vẻ với nhau.

Chồng tôi mọi khi ít nói chuyện với vợ và gần như không bao giờ cười đùa. Hai đứa con tôi cũng ít khi kể với mẹ về cô giáo và các bạn bè của nó ở trường. Nhiều bữa ăn diễn ra trầm lặng, vừa nhai vừa xem ti-vi.

Nhưng hình như từ khi có người giúp việc xuất hiện, mọi người hay nói chuyện hơn. Chồng tôi kể hôm nay đi xe máy về gần đến nhà có thằng say rượu lao vào xe mình may mà chỉ sướt ống chân một tí, không tránh nhanh thì vỡ mặt.



Chị ta đặt bát cơm xuống thốt lên: "Ôi may thế! Sao anh biết là nó say?". Thế là chồng tôi kể say sưa, nào là nhìn thấy cái xe của nó lảo đảo như đưa võng, mình đã cảnh giác rồi nên khi nó sắp xô vào, mình lấy chân đẩy ra nên chỉ bị thương nhẹ.

Nói xong anh chỉ vào ống chân cho mọi người xem một vết xước khá dài. Chị Osin bảo: "Nó tím lại thế này, phải bóp cồn ngay kẻo mai là sưng vù". Nói xong, chị xăng xái đi lấy lọ cồn đem đến. Nếu tôi không có mặt ở đó chắc là chị ta sẽ xoa bóp chỗ đau của chồng tôi.

Con gái 8 tuổi của tôi khoe hôm nay thi kể chuyện ở lớp được điểm 10. Người giúp việc mừng rỡ: "Cháu kể chuyện gì mà hay thế?". Thế là nó líu lô kể lại câu chuyện khiến cả nhà nín thở nghe và ai cũng bật cười khen nó kể quá hay, làm con bé sung sướng đỏ cả mặt.

Cả 3 người cứ thế trò chuyện vui vẻ với nhau, quên cả sự có mặt của tôi", chị Thái tâm sự.

Chị Thái bỗng nhận ra nếu mình có đi công tác cả tháng thì ở nhà vẫn đầm ấm thế này. Chồng con vẫn được ăn ngon, mặc đẹp, nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp và có lẽ bầu không khí gia đình còn vui hơn cả khi chị ở nhà.

Sinh hoạt phòng the của vợ chồng chị vốn trước đã thưa thớt nay càng thưa hơn. Buổi tối, chồng ôm cái máy tính xách tay, mặc quần đùi may-ô ra ban-công ngồi xem mạng cho mát. Hai đứa con thỉnh thoảng lại hỏi "cô" những câu hỏi ngớ ngẩn rồi cô cháu ôm nhau cười ngặt nghẽo.

"Tôi cảm thấy ghen với chị ta, cố soi xem chị ta có làm gì sai không nhưng vừa mới bắt đầu mở miệng chê bất cứ cái gì thì chồng con cũng bênh người giúp việc chằm chặp.

Tôi tức quá nhân lúc giúp việc đi chợ liền họp gia đình thông báo tôi mới được chuyển sang làm biên tập viên không phải đi công tác xa nữa, nên có thời gian quán xuyến việc nhà và sẽ cho Osin nghỉ việc.

Nhưng vừa nói xong thì cả mấy gương mặt chồng con đều ỉu xìu như bánh đa phải giời mưa. Chồng tôi không có lý do gì bác bỏ ý kiến của vợ, chỉ nói một câu "tùy em" rồi đứng dậy về phòng, vẻ mặt rõ ràng bất mãn!

Cô con gái nhỏ khóc thút thít. Tôi tức đầy ruột mà không biết làm thế nào", chị Thái chia sẻ.



Mối nguy khi người giúp việc chiều chồng hơn vợ

Nhưng trường hợp chị Thái không phải là cá biệt. Bản tính con người đều ưa thích mới lạ, nếu người giúp việc "vừa mắt" thì rất dễ dẫn đến "củi khô bốc lửa" khi cô ta cứ lượn qua, lượn lại trước mắt ông chồng.

Hỏi có mấy bà vợ chiều chồng bằng người giúp việc chiều chủ? Ảnh minh họa

Cho nên các bà vợ đừng chủ quan nghĩ rằng người giúp việc làm sao hơn mình được? Chưa kể khi người ta là thân phận Osin thì chủ bảo gì chả phải làm.

Nấu cơm, rửa bát, giặt là quần áo là việc thường ngày, đến cả những việc nhạy cảm như đấm hộ cái lưng bị đau hay bóp hộ cái vai đang mỏi quá cũng là chuyện thường, khi vợ vắng nhà. Sự cọ sát đó dễ dẫn đến "tai nạn bất ngờ".

Hỏi có mấy bà vợ chiều chồng bằng người giúp việc chiều chủ? Điều đó cũng làm thỏa mãn bản năng đàn ông của mấy ông chồng thường xuyên bị vợ quát nạt, nói chuyện mà mặt mũi cứ hầm hầm hoặc với thái độ coi thường, thiếu hợp tác, "biết rồi khổ lắm nói mãi" gây mất hứng của các bà vợ.

Còn về phía người giúp việc, họ cũng có ham muốn bản năng của con người và nếu họ có rung động trước một ông chủ hào hoa phong nhã cũng chẳng có gì khó hiểu.

Tuy về địa lợi, nhân hòa là thế nhưng những trường hợp người giúp việc "đảo chính", biến thành bà chủ và đuổi bà chủ ra đường cũng không nhiều.

Tôi làm tư vấn hơn hai chục năm nay chưa thấy "ca" nào như thế cả. Bởi vì đàn ông không nông nổi đến thế đâu.

Nếu vợ "chủ quan khinh địch" thì họ bất ngờ đánh "du kích", "cơi nới" tí ti thôi chứ không mất ông chồng dự định ly hôn vợ lấy Osin. Hậu quả đằng sau của kịch bản gây sốc này các ông chồng đều lường trước được, ít người dại dột

Hơn nữa, từ câu chuyện của chị Thái có thể thấy được nghệ thuật lắng nghe, nghệ thuật tương tác mà người vợ, người mẹ nên có khi chia sẻ, trò chuyện với chồng con. Tại sao chồng con lại thích nói chuyện với Osin? Đó là vì cô ấy biết lắng nghe, biết quan tâm chứ không "thờ ơ đứng ngắm" như chị Thái.

Đừng phó thác tất cả gia đình cho người giúp việc, có khi họ lại giúp luôn cả việc làm bà chủ nữa mới phát hiện ra thì quá muộn.