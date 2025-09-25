Du lịch mùa thu Hà Nội từ lâu đã trở thành “thương hiệu” đặc biệt của thủ đô. Từ hương hoa sữa nồng nàn trên phố Nguyễn Du, những gánh hoa cúc rong đầy sắc màu trên Phan Đình Phùng, cho đến hạt cốm làng Vòng gói trong lá sen… tất cả hợp lại thành một bức tranh mà các đô thị khác khó lòng có được. Đó là lý do mùa thu Hà Nội luôn được xem là thời khắc đáng chờ đợi nhất trong năm, điểm hẹn mà bất kỳ tín đồ xê dịch nào cũng muốn một lần tận hưởng. Dưới đây là những trải nghiệm tiêu biểu để khám phá trọn vẹn sắc thu Hà Nội.

Du lịch mùa thu Hà Nội: Đón tia nắng đầu ngày, khởi động ngày mới bằng một cuộc dạo bộ

Khi phố phường còn vắng, tia nắng sớm len qua những tán cây, phủ lên mặt đường một lớp sáng trong veo. (Ảnh: GIANG TRỊNH - L.H)

Trong chuỗi trải nghiệm thú vị mà mùa thu Hà Nội mang lại, việc đón ánh nắng sớm là lựa chọn đáng nhớ nhất để mở đầu hành trình. Khi phố phường còn thưa vắng, những tia nắng đầu tiên len qua vòm cây, phủ xuống mặt đường một lớp sáng trong veo. Khung cảnh ấy khiến Hà Nội hiện lên khác biệt, vừa bình lặng vừa tràn đầy sức sống.

Sự hấp dẫn của buổi sớm mùa thu nằm ở nhịp điệu chậm rãi và bầu không khí mát lành. Du khách có thể thong thả đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm, dọc các tuyến đường nhiều cây xanh như Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng hay men theo ven Hồ Tây để quan sát ánh sáng thay đổi từng khoảnh khắc. Đó là thời điểm thành phố bớt đi sự ồn ào thường nhật, cho phép người ta tận hưởng một Hà Nội gần gũi, giản dị mà hiếm nơi nào có được.

Du lịch mùa thu Hà Nội: Lễ Thượng cờ tại Lăng Bác - Khoảnh khắc trang nghiêm buổi sớm

Trang nghiêm trong lễ Thượng cờ tại Lăng Bác, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết. (Ảnh: Thành Long)

Sau khi thong dong đón ánh nắng đầu ngày, du khách có thể dừng chân tại Quảng trường Ba Đình để tham dự lễ Thượng cờ trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một trong những nghi lễ cấp quốc gia diễn ra thường nhật, mang ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng. Vào 6 giờ sáng, trong tiếng nhạc quân hành hào hùng, đội tiêu binh tiến bước đều đặn đưa lá cờ đỏ sao vàng lên đỉnh cột cao 29 mét.

Không khí buổi lễ tạo nên sự xúc động mạnh mẽ. Khi Quốc ca vang lên, mọi ánh nhìn đều hướng về lá cờ Tổ quốc đang tung bay, khơi dậy lòng tự hào và tinh thần đoàn kết dân tộc. Đối với nhiều du khách, tham dự nghi thức trang trọng này là cơ hội để cảm nhận rõ hơn tình yêu nước - sự gắn bó với lịch sử dân tộc ngay tại không gian thiêng liêng bậc nhất của thủ đô.

Để buổi trải nghiệm trở nên trọn vẹn, du khách cần chú ý một số nguyên tắc. Trang phục nên chỉnh tề, phù hợp với không khí trang nghiêm. Trong suốt nghi lễ, cần giữ thái độ thành kính, tránh gây ồn ào hoặc chen lấn. Du khách cũng nên có mặt sớm để ổn định vị trí, đảm bảo buổi lễ diễn ra suôn sẻ và đúng tính chất trang nghiêm vốn có.

Du lịch mùa thu Hà Nội: Lấp đầy “chiếc bụng đói” trong buổi sớm tinh khôi

Tiếng leng keng bát đũa, hơi nước nghi ngút từ nồi nước dùng và mùi thịt nướng thơm phức tạo nên nhịp sống bình dị của thủ đô. (Ảnh: Khổng Chí)

Sau khoảnh khắc lắng đọng tại Quảng trường Ba Đình, nhiều du khách lại tìm đến một trải nghiệm rất đời thường nhưng thấm đẫm bản sắc Hà Nội: bữa sáng trong lòng phố cổ. Đó là cách để cảm nhận rõ hơn nhịp sống bình dị của thủ đô.

Buổi sớm, phố phường như bừng dậy bởi tiếng leng keng bát đũa, tiếng rì rầm trò chuyện xen trong làn khói nghi ngút tỏa ra từ những nồi nước dùng. Mùi hành hoa chín tới quyện cùng hơi nước nóng phả ra từ bát phở ven đường, hay tiếng than hồng tí tách dưới những xiên thịt chả đang cháy xém, đã trở thành ký ức quen thuộc của nhiều thế hệ người Hà Nội.

Phở được xem là món ăn sáng tiêu biểu nhất, với phần nước trong, vị ngọt thanh và lát thịt bò thái mỏng đặc trưng. Bên cạnh đó, bún chả cũng ghi dấu ấn riêng nhờ hương thơm của thịt nướng trên than hoa. Ở một góc phố khác, bát cháo sườn nóng hổi, rắc thêm ruốc thịt và quẩy giòn, mang lại sự ấm áp cho ngày chớm lạnh. Một số du khách lại tìm đến ổ bánh mì giòn ruột, phần nhân đậm vị theo cách chế biến của người Hà Nội.

Du lịch mùa thu Hà Nội: Check-in Nhà thờ Lớn - Công trình kiến trúc Gothic hơn trăm năm tuổi nằm giữa phố cổ

Công trình kiến trúc Gothic trăm năm tuổi tạo nên phông nền hoàn hảo cho những khung hình mùa thu. (Ảnh: Bích Thuận)

Du khách có thể tiếp tục khám phá Nhà thờ Lớn - công trình kiến trúc Gothic trăm năm tuổi, để kéo dài khoảnh khắc thư thả hiếm có của Thủ đô. Đây được xem là phông nền hoàn hảo cho những khung hình check-in, với đa dạng góc nhìn từ ban công hay ô cửa sổ các quán cà phê xung quanh khu vực.

Mỗi quán quanh khu vực đều có nét riêng, từ cổ điển, hoài niệm đến trẻ trung, hiện đại, mang lại sự lựa chọn đa dạng cho du khách. Có quán tận dụng ban công nhỏ hẹp làm điểm ngắm thẳng ra Nhà thờ, có quán lại tạo không gian mở để ánh sáng chan hòa cùng khung cảnh bên ngoài.

Điều thú vị là giới trẻ đến đây thường gọi thêm gói xôi cốm từ những hàng quán quanh Nhà thờ. Một thức quà mùa thu giản dị, khi kết hợp cùng tách cà phê và khung cảnh cổ kính, lại tạo nên trải nghiệm đặc trưng chỉ có ở Hà Nội.

Du lịch mùa thu Hà Nội: Thưởng thức xôi cốm trên các con phố, cảm nhận hương vị mùa thu gói trong lá sen

Đây là “tín hiệu mùa thu” đặc trưng, vừa giản dị vừa giàu hình ảnh của Hà Nội. (Ảnh: Viết Niệm)

Từ một gói xôi cốm nhỏ trên bàn cà phê nhìn ra Nhà thờ Lớn, hành trình khám phá mùa thu Hà Nội được nối dài theo cách giản dị nhưng đậm bản sắc. Thức quà tưởng chừng quen thuộc ấy lại chính là một trong những “tín hiệu mùa thu” rõ rệt nhất của Thủ đô.

Cốm làng Vòng từ lâu đã được xem như linh hồn ẩm thực mùa thu. Những hạt cốm dẻo thơm, gói trong lớp lá sen xanh, được các bà, các cô gánh đi khắp phố phường, vừa là món ăn, vừa là ký ức gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Khi được đồ chín thành xôi, cốm không chỉ giữ trọn vị ngọt thanh của lúa non mà còn thêm phần bùi béo, dậy hương khi rắc chút dừa nạo trắng phau bên trên.

Một gói xôi cốm được gói khéo trong hai lớp lá: bên trong thường có lá ráy giữ cho hạt xôi không khô, bên ngoài là lá sen thoang thoảng hương đồng nội. Tất cả được buộc lại bằng sợi rơm nếp vàng óng - chi tiết nhỏ nhưng khiến món ăn trở nên dân dã và giàu hình ảnh. Không ít du khách cảm thấy ấn tượng ngay từ khoảnh khắc nhìn đôi tay thoăn thoắt của người gánh hàng rong gói xôi.

Du lịch mùa thu Hà Nội: Chụp ảnh bắt trọn vẻ đẹp mùa thu Hà Nội luôn là một trải nghiệm đặc biệt

Du khách đến Hà Nội “săn” những tấm ảnh lãng mạn. (Ảnh: Nam Phương)

Những chiếc xe đạp chở hoa dọc con phố Phan Đình Phùng, tà áo dài thướt tha hay nụ cười rạng rỡ bên khung cửa cổ kính đã trở thành phông nền quen thuộc cho bộ ảnh mùa thu Hà Nội. Không ít người cho rằng chỉ cần giơ máy lên là đã có thể chụp được một bức hình ưng ý.

Từ Phan Đình Phùng, du khách có thể ghé Hồ Gươm - nơi mùa thu Hà Nội hiện lên với vẻ đẹp nhẹ nhàng, duyên dáng. Cả khu vực xung quanh Hồ Gươm cũng là thiên đường chụp ảnh: hàng cây cổ thụ ven hồ, tháp Bút, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, đền Bà Kiệu, tháp Hòa Phong hay vườn hoa Lý Thái Tổ.

Nếu yêu thích sự trầm mặc, Hoàng thành Thăng Long sẽ đưa “tín đồ xê dịch” về với hồi ức vàng son giữa mùa thu Hà Nội. Những bức tường thành rêu phong, cổng thành cổ kính trong nắng vàng và lá rụng tạo nên khung cảnh như bước ra từ một cuốn sách lịch sử sống động.

Hồ Tây mùa thu lại mang sắc thái khác: rộng mở, trong trẻo và bình yên. Những buổi sớm hay lúc chiều muộn, mặt hồ loang loáng ánh vàng, gió thổi nhè nhẹ trên con đường Thanh Niên, trở thành khung cảnh mà nhiều du khách lựa chọn để thả dáng.

Trong không khí mùa thu lịch sử và dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô, những con ngõ nhỏ treo cờ đỏ rực rỡ cũng được nhiều du khách tìm đến để chụp ảnh, vừa mang hơi thở mùa thu, vừa chứa đựng niềm tự hào dân tộc.

Du lịch mùa thu Hà Nội: Foodtour - Khám phá ẩm thực, trải nghiệm văn hóa và nhịp sống phố phường

Phố cổ, ngõ chợ Đồng Xuân và các tuyến phố xung quanh hội tụ đủ món ngon đặc trưng. (Ảnh: Phạm Hưng)

Mùa thu Hà Nội không chỉ níu chân tín đồ xê dịch bằng sắc vàng của lá rụng hay không khí lãng đãng trên phố cổ, mà còn mở ra một hành trình ẩm thực đậm vị Thủ đô. Một ngày trải nghiệm food tour Hà Nội giúp du khách vừa dạo phố, vừa khám phá trọn vẹn các món ngon truyền thống: từ phở, bún chả, bánh tôm, bún ốc đến chả cá Lã Vọng, cà phê trứng, kem Tràng Tiền.

Phố cổ vẫn là lựa chọn lý tưởng cho trải nghiệm này. Ngõ Đồng Xuân, chỉ dài khoảng 200 m, tập trung gần 15 quán ăn với đủ món đường phố đặc sắc. Du khách dễ dàng tìm thấy những đĩa bánh tôm giòn rụm, bánh mì que thơm phức, bún ốc thanh ngọt, bánh rán mặn, bún chả que tre, bún mọc tiết, bánh bột lọc hay các loại chè.

Nếu muốn thưởng thức bún chả chuẩn Hà Nội, Hàng Quạt là điểm đến không thể bỏ qua. Chả làm từ thịt ba chỉ mềm, tẩm ướp gia vị theo công thức riêng, nướng trên than hồng thơm lừng. Với phở, phở Lý Quốc Sư là địa chỉ lâu đời, nổi tiếng với nước dùng đậm đà, thịt bò tươi mềm và quẩy giòn rụm, mang đến trải nghiệm nguyên bản khó quên.

Những tín đồ xê dịch ưa đồ ăn đầy đặn không thể bỏ qua bún đậu mắm tôm. Đậu rán vàng giòn, bún trắng mềm, kết hợp với thịt chân giò, chả cốm, nem rán, dồi sụn, rau thơm và mắm tôm pha chế chuẩn vị. Bún thang, món ăn truyền thống nhiều lớp hương vị, cũng là trải nghiệm khó quên với bất cứ du khách nào yêu ẩm thực Hà Nội.

Ẩm thực nướng và món cá cũng được chăm chút tinh tế. Bò nướng được tẩm ướp vừa ăn, thơm phức trong gió, đủ để một đĩa no căng bụng. Chả cá Lã Vọng, tuổi đời hơn 130 năm, vẫn giữ nguyên công thức cầu kỳ: cá đậm vị, béo ngậy, kết hợp với rau thơm và mắm tôm, trở thành điểm nhấn trong hành trình ẩm thực. Với tín đồ xê dịch yêu thích những món ăn dân dã, nộm bò khô quanh hồ Hoàn Kiếm là lựa chọn không thể bỏ qua. Đĩa nộm đầy đặn với đu đủ nạo, thịt bò khô xé sợi, thịt luộc thái lát, gân bò, gan sấy, mề quay và nước sốt chua ngọt.

Đặc sản đồ uống Hà Nội cũng không thể bỏ qua. Giảng Cafe, nơi khai sinh cà phê trứng, mang đến hương vị nguyên bản: vị cà phê đậm đà, hòa quyện cùng kem tươi và lòng đỏ trứng béo ngậy. Ngoài ra, kem Tràng Tiền vẫn giữ trọn hương vị truyền thống, hấp dẫn cả khách du lịch lẫn người dân ngoại tỉnh.

Du lịch mùa thu Hà Nội: Trải nghiệm xe buýt 2 tầng, ngắm Thủ đô từ trên cao

Xe buýt 2 tầng mở ra góc nhìn toàn cảnh hiếm có, đưa du khách tiếp cận loạt địa danh nổi bật của thủ đô. (Ảnh: Ngọc Huyền)

Dịch vụ xe buýt 2 tầng Hà Nội mở ra một cách thức khám phá Thủ đô độc đáo, vừa tiện lợi vừa mang lại góc nhìn toàn cảnh hiếm có. Với sức chứa khoảng 80 ghế ngồi, xe chạy qua nhiều tuyến phố trung tâm, đưa du khách tiếp cận gần 25 địa danh nổi bật, từ nhà tù Hỏa Lò, Hoàng thành Thăng Long, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Nhà hát Lớn, Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Hành trình trên xe buýt 2 tầng mang lại cơ hội chiêm ngưỡng kiến trúc, cảnh quan và đời sống đô thị từ trên cao. Du khách có thể thỏa sức check-in các công trình mang tính biểu tượng của Hà Nội, đồng thời tận hưởng không khí mát lành, đặc biệt vào sáng sớm hoặc chiều muộn trong mùa thu.

Xe buýt 2 tầng Hà Nội có hai tuyến chính. Tuyến 1 - Hà Nội City Tour đi qua các điểm trung tâm như Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Lê Thái Tổ, Hoàng Văn Thụ, Thanh Niên, Phan Đình Phùng, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đinh Tiên Hoàng,… Theo lịch ngày thường và cuối tuần, một số điểm xuất phát và kết thúc có sự điều chỉnh phù hợp để du khách dễ dàng lựa chọn khởi hành.

Tuyến 2 - Thăng Long Hà Nội City Tour tập trung vào các địa danh lịch sử và văn hóa, bao gồm Bảo tàng Lịch sử Quân đội, Hoàng thành Thăng Long, Đền Quán Thánh, Chùa Trấn Quốc, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà tù Hỏa Lò, Nhà thờ Lớn, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, điểm kết thúc tại Nhà hát Lớn. Tuyến này đặc biệt phù hợp với du khách quan tâm đến lịch sử và di sản văn hóa Thủ đô.

Du lịch mùa thu Hà Nội: Đạp xe Hồ Tây - Trải nghiệm vận động và thư giãn giữa lòng Hà Nội

Đạp xe quanh Hồ Tây trở thành hoạt động đặc trưng, kết hợp vận động và thư giãn. (Ảnh: Ngọc Huyền)

Đạp xe quanh Hồ Tây từ lâu đã trở thành một hoạt động đặc trưng của Thủ đô, thu hút cả người dân lẫn du khách yêu thích vận động và thiên nhiên.

Dọc các cung đường ven hồ, du khách có thể bắt gặp những quán cà phê nổi tiếng, các bãi cỏ xanh mướt, đầm sen thơm ngát hay những cây muồng hoàng yến nở rực rỡ vào mùa hoa. Bên cạnh giá trị thư giãn, đạp xe Hồ Tây còn là hoạt động rèn luyện thể chất nhẹ nhàng, giúp giải tỏa căng thẳng và tạo cơ hội giao lưu, kết nối với những người cùng sở thích.

Các cung đường đạp xe phổ biến:

Một vòng Hồ Tây: Đây là cung đường dài khoảng 17km, phù hợp với du khách muốn khám phá trọn vẹn hồ và rèn luyện thể lực. Thời gian di chuyển dự kiến từ 1,5 đến 2,5 giờ, tùy vào tốc độ và các điểm dừng nghỉ. Xuất phát từ Công viên nước Hồ Tây, đường Thanh Niên, Phủ Tây Hồ hoặc các điểm cho thuê xe, du khách có thể ghé thăm chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ, dừng chân tại các quán cà phê hoặc thư giãn trên bãi cỏ ven hồ.

Cung đường ngắn quanh Hồ Tây: Phù hợp với người mới bắt đầu hoặc không có nhiều thời gian:

· Công viên nước Hồ Tây - Chùa Trấn Quốc: Khoảng 3km, mất 15 - 20 phút, đường yên tĩnh, nhiều cây xanh, lý tưởng để tận hưởng ánh nắng chiếu xuống mặt hồ.

· Đường Thanh Niên - Phủ Tây Hồ: Khoảng 4km, mất 20 - 25 phút, cung đường kết hợp cảnh quan và đời sống ven hồ, thích hợp cho du khách muốn vừa đạp xe vừa khám phá văn hóa địa phương.

· Phố Nhật Chiêu - Phủ Tây Hồ: Khoảng 2km, mất 10 - 15 phút, đường ngắn, thoáng, đem lại cảm giác thư thái vào sáng sớm hoặc chiều muộn.

Quanh Hồ Tây có nhiều cửa hàng cho thuê xe, từ xe đạp thường, xe địa hình, xe thể thao đến xe trợ lực, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Khi di chuyển, nên chọn thời điểm sáng sớm hoặc chiều muộn để tránh nắng gắt, đồng thời tuân thủ quy tắc an toàn, giữ khoảng cách với các phương tiện khác và thắt dây an toàn khi cần thiết.

Du lịch mùa thu Hà Nội: Đi dưới những con đường trải dài hoa sữa, cảm nhận một Hà Nội gần gũi, thanh khiết và đầy xúc cảm

Mùa thu Hà Nội thường được nhận diện ngay qua sắc trắng tinh khôi của hoa sữa nở rộ trên các tuyến phố. (Ảnh: Viết Niệm - Giang Trịnh)

Mùa thu Hà Nội khoác lên mình sắc trắng tinh khôi từ những gốc hoa sữa nở rộ. Từng chùm hoa li ti kết thành cụm lớn, tỏa hương nồng nàn lan tỏa trên các tuyến phố, len vào từng con ngõ nhỏ, tạo nên một dấu ấn mùa thu mà không mùa nào khác có được.

Hoa sữa, loài cây cao với tán lá rộng và thân nhựa trắng như sữa, từ lâu đã trở thành điểm nhận diện đặc trưng của Hà Nội, vừa tạo bóng mát, vừa tô điểm cho cảnh quan đô thị. Trong hơn 40 loài hoa sữa xuất hiện tại thủ đô, mùa nở rộ thường rơi vào tháng 9, khi tiết trời se se lạnh và những cơn gió bấc đầu thu bắt đầu thổi. Hương hoa sữa, nồng nàn và lan tỏa, có thể khiến người ta say mê, nhưng cũng làm một số người e ngại.

Với những tín đồ xê dịch và người yêu Hà Nội, hoa sữa vẫn là trải nghiệm không thể thiếu, như một bản sắc riêng gợi nhớ về thu về trên phố phường.

