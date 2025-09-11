Đi du lịch, nên "bỏ túi" loạt món ăn vừa ngon - bổ - rẻ, lại tiện lợi này!

Mỗi thế hệ có một cách đi chơi riêng, nhưng trong những chuyến du lịch gia đình, Gen Z thường bất ngờ trước chiếc balo ăn uống “đậm chất phụ huynh” giữa thời quán xá và đồ ăn nhanh hiện diện khắp nơi. Ngoài vali quần áo hay máy ảnh, hành lý luôn kèm theo một “kho dự trữ” thực phẩm được bố mẹ, họ hàng chuẩn bị kỹ lưỡng. Với giới trẻ, đó là trải nghiệm mang đủ cung bậc cảm xúc: thoạt đầu ngạc nhiên, đôi khi ngại ngùng, rồi lại thấy ấm áp khó tả.

Thói quen này xuất phát từ những tính toán rất thực tế: món ăn phải gọn nhẹ, không chiếm nhiều diện tích, dễ dùng ngay mà không mất công chế biến. Chuyến đi dài đòi hỏi thực phẩm để được lâu, chịu được va đập, không sợ bụi bẩn hay va chạm khi hành lý chen chúc. Và dĩ nhiên, phải hạn chế đồ nấu chín hay món có mùi nồng dễ gây khó chịu trong không gian xe chật hẹp. Vì vậy, các loại đồ khô, sạch sẽ, tiện cất giữ luôn chiếm ưu thế trong balo của phụ huynh.

Đồ ăn du lịch: Bánh mì kẹp giò, chả lụa trở thành “cứu tinh” bởi vừa chắc bụng, vừa dễ mang

Trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ làm clip “Tôi khi đi du lịch cùng mẹ”, coi đây là tình huống đi chơi gia đình điển hình. (Ảnh: K.A)

Trong danh mục thực phẩm thường được các gia đình chuẩn bị khi đi du lịch, bánh mì kẹp giò, chả gần như luôn có mặt.

Khác với loại bánh mì đầy đủ nhân ngoài hàng quán, phiên bản dùng trong các chuyến đi thường đơn giản hơn. Vỏ bánh giòn, ruột xốp, giữ được độ tươi trong nhiều giờ. Nhân bánh chủ yếu là giò lụa hoặc chả cắt lát, đôi khi thêm chút bơ hoặc xíu tương ớt để tạo vị, tránh các thành phần dễ hỏng như patê hay đồ chua.

Món ăn này vừa giúp “chống đói tạm thời” vừa tạo cảm giác vui miệng trong những chuyến đi. (Ảnh: TH)

Chính sự tinh gọn này giúp bánh mì kẹp giò, chả bền hơn trong quá trình di chuyển dài ngày, nhất là khi hành lý phải chịu va đập hoặc bảo quản trong điều kiện không có tủ lạnh.

Món ăn này còn có ưu điểm về năng lượng. Giò, chả cung cấp đủ chất đạm, ổ bánh tạo no nhanh và no lâu, thích hợp cho những chặng đường di chuyển liên tục, ít có thời gian dừng ăn. Thêm vào đó, bánh mì kẹp giò, chả có giá thành hợp lý, dễ chuẩn bị số lượng lớn, phù hợp cho những chuyến đi cả gia đình đông người.

Đồ ăn du lịch: Cơm nắm tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo năng lượng

Cơm nắm rất được ưa chuộng khi đi du lịch vì dễ làm và tiết kiệm thời gian, công sức. (Ảnh: Bách hóa XANH)

Ưu điểm lớn nhất của món này là dễ chuẩn bị, không mất nhiều công sức, lại bảo quản được lâu nếu để trong hộp kín. Chỉ với cơm trắng và một vài nguyên liệu bổ sung đơn giản, các bà, các mẹ đã có thể sẵn sàng cho cả đoàn một bữa ăn gọn gàng, tiết kiệm và đủ chắc dạ.

Cơm nắm có khả năng tạo cảm giác no lâu, nhờ nguồn tinh bột dồi dào. Trong bối cảnh di chuyển đường dài, điều này giúp gia đình hạn chế tình trạng đói bụng giữa đường hay phải dừng xe tìm chỗ ăn.

Nhiều gia đình còn bổ sung vừng, muối mè hoặc lát rong biển để tăng hương vị, đồng thời giữ cho món ăn này nhẹ bụng. So với các món chế biến sẵn dễ hỏng, cơm nắm giữ được độ ổn định trong nhiều giờ, ít bị tác động bởi nhiệt độ hay va đập khi di chuyển.

Đồ ăn du lịch: Nhâm nhi lạc luộc, “đỡ buồn miệng” khi ngồi trò chuyện

Hạt lạc bùi béo, dễ ăn, vừa tạo cảm giác no lâu vừa cung cấp năng lượng cần thiết. Trong những chuyến đi xa, một túi lạc luộc nhỏ thường được mang theo để nhâm nhi, chống đói hoặc đơn giản chỉ để “đỡ buồn miệng” khi ngồi trò chuyện cùng người thân, bạn bè.

Trong nhiều nghiên cứu y khoa, lạc được ghi nhận có lợi cho sức khỏe nhờ chứa chất béo lành mạnh, vitamin E, mangan, phốt pho và magie - những dưỡng chất hỗ trợ tim mạch, xương răng và cơ bắp. Hàm lượng chất xơ giúp cải thiện tiêu hóa, trong khi các chất chống oxy hóa như resveratrol, vitamin E góp phần bảo vệ tế bào, giảm nguy cơ ung thư và làm chậm quá trình lão hóa.

Đồ ăn du lịch: Trái cây tươi góp phần duy trì năng lượng và tạo sự cân bằng trong khẩu phần ăn

Với chuyến đi trong ngày, nhiều gia đình chuẩn bị sẵn hoa quả cắt nhỏ cho vào hộp. (Ảnh: Du Lịch Việt)

Trái cây tươi luôn có mặt trong balo đồ ăn của nhiều gia đình khi đi du lịch. Vừa bổ sung nước, đường tự nhiên và chất xơ, vừa giúp giải khát nhanh trong những ngày nắng nóng, trái cây trở thành lựa chọn tiện lợi và hợp vệ sinh.

Khi đi trong ngày, có thể mang hoa quả đã bổ sẵn, chia vào hộp riêng. Với những chuyến dài hơn, trái cây nguyên quả sẽ giữ được lâu hơn. Táo, dưa hấu, cam, bưởi, ổi, củ đậu, xoài, mận, cóc… là những loại dễ tìm, giòn ngọt, giàu nước và ít bị dập nát khi mang theo.

Mỗi loại trái cây lại có một ưu thế riêng: táo và nho gọn nhẹ, giàu chất xơ; dưa hấu, dưa leo, cam nhiều nước, giúp bù khoáng nhanh sau vận động; bưởi và dứa chứa nhiều vitamin C, tạo cảm giác thanh mát; cà chua, đu đủ hỗ trợ tiêu hóa và làm dịu cơ thể.

Mang theo trái cây không chỉ giúp hành trình bớt mệt mỏi, mà còn góp phần duy trì năng lượng và tạo sự cân bằng trong khẩu phần ăn vốn dễ thiên về đồ khô khi đi xa.

Đồ ăn du lịch: Trứng luộc - món ăn “chắc bụng” trong balô du lịch

Đây là món dễ hợp khẩu vị trẻ nhỏ, giàu năng lượng và tiện lợi. (Ảnh: Bách hóa XANH)

Một vài gia đình thường chuẩn bị trứng luộc cho chuyến đi ngắn trong ngày. Chỉ vài quả trứng gọn trong hộp nhỏ đã đủ tạo cảm giác no lâu, giúp hành trình liền mạch mà không cần dừng quá nhiều lần để ăn uống. Với trẻ nhỏ, đây còn là món hợp khẩu vị, giàu năng lượng và tiện lợi để dùng ngay khi đói.

Ưu điểm của trứng luộc nằm ở sự gọn gàng, dễ ăn và khả năng cung cấp dưỡng chất nhanh chóng. Tuy nhiên, món ăn tưởng chừng đơn giản này lại có giới hạn rõ rệt: mùi đặc trưng dễ gây khó chịu trong không gian kín như khoang máy bay, và nếu không bảo quản kỹ, nguy cơ hỏng hay nhiễm khuẩn cũng rất cao. Vì vậy, trứng luộc chỉ thực sự phù hợp với những chuyến đi ngắn, dã ngoại hay picnic ngoài trời, nơi sự nhanh gọn và chắc bụng được đặt lên hàng đầu.

Bánh mì, giò, chả gần như luôn có mặt. (Ảnh mang tính chất minh họa. K.A)

Nhìn vào balô thực phẩm, có thể thấy điểm chung rõ rệt: các món đều gọn nhẹ, chắc bụng và dễ bảo quản. Dù thời quán xá, đồ ăn nhanh đã phổ biến, những lựa chọn như bánh mì kẹp giò, cơm nắm, lạc, trái cây hay trứng luộc vẫn chứng minh tính thực tế trong các chuyến đi gia đình. Đây không chỉ là thói quen mà còn phản ánh kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thế hệ, nhằm bảo đảm hành trình liền mạch và an toàn cho mọi thành viên.

