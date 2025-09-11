Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Xã hội
Thứ năm, ngày 11/09/2025 18:00 GMT+7

Đi du lịch, nên "bỏ túi" loạt món ăn vừa ngon - bổ - rẻ, lại tiện lợi này!

+ aA -
Kiều Anh (tổng hợp) Thứ năm, ngày 11/09/2025 18:00 GMT+7
Những thực phẩm này gọn nhẹ, vừa túi hành lý, thậm chí “vượt mặt” mọi kế hoạch ăn uống khi cơn đói ập đến giữa chặng đường.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Mỗi thế hệ có một cách đi chơi riêng, nhưng trong những chuyến du lịch gia đình, Gen Z thường bất ngờ trước chiếc balo ăn uống “đậm chất phụ huynh” giữa thời quán xá và đồ ăn nhanh hiện diện khắp nơi. Ngoài vali quần áo hay máy ảnh, hành lý luôn kèm theo một “kho dự trữ” thực phẩm được bố mẹ, họ hàng chuẩn bị kỹ lưỡng. Với giới trẻ, đó là trải nghiệm mang đủ cung bậc cảm xúc: thoạt đầu ngạc nhiên, đôi khi ngại ngùng, rồi lại thấy ấm áp khó tả.

Thói quen này xuất phát từ những tính toán rất thực tế: món ăn phải gọn nhẹ, không chiếm nhiều diện tích, dễ dùng ngay mà không mất công chế biến. Chuyến đi dài đòi hỏi thực phẩm để được lâu, chịu được va đập, không sợ bụi bẩn hay va chạm khi hành lý chen chúc. Và dĩ nhiên, phải hạn chế đồ nấu chín hay món có mùi nồng dễ gây khó chịu trong không gian xe chật hẹp. Vì vậy, các loại đồ khô, sạch sẽ, tiện cất giữ luôn chiếm ưu thế trong balo của phụ huynh.

Đồ ăn du lịch: Bánh mì kẹp giò, chả lụa trở thành “cứu tinh” bởi vừa chắc bụng, vừa dễ mang

Trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ làm clip “Tôi khi đi du lịch cùng mẹ”, coi đây là tình huống đi chơi gia đình điển hình. (Ảnh: K.A)

Trong danh mục thực phẩm thường được các gia đình chuẩn bị khi đi du lịch, bánh mì kẹp giò, chả gần như luôn có mặt.

Khác với loại bánh mì đầy đủ nhân ngoài hàng quán, phiên bản dùng trong các chuyến đi thường đơn giản hơn. Vỏ bánh giòn, ruột xốp, giữ được độ tươi trong nhiều giờ. Nhân bánh chủ yếu là giò lụa hoặc chả cắt lát, đôi khi thêm chút bơ hoặc xíu tương ớt để tạo vị, tránh các thành phần dễ hỏng như patê hay đồ chua.

Món ăn này vừa giúp “chống đói tạm thời” vừa tạo cảm giác vui miệng trong những chuyến đi. (Ảnh: TH)

Chính sự tinh gọn này giúp bánh mì kẹp giò, chả bền hơn trong quá trình di chuyển dài ngày, nhất là khi hành lý phải chịu va đập hoặc bảo quản trong điều kiện không có tủ lạnh.

Món ăn này còn có ưu điểm về năng lượng. Giò, chả cung cấp đủ chất đạm, ổ bánh tạo no nhanh và no lâu, thích hợp cho những chặng đường di chuyển liên tục, ít có thời gian dừng ăn. Thêm vào đó, bánh mì kẹp giò, chả có giá thành hợp lý, dễ chuẩn bị số lượng lớn, phù hợp cho những chuyến đi cả gia đình đông người.

Đồ ăn du lịch: Cơm nắm tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo năng lượng

Cơm nắm rất được ưa chuộng khi đi du lịch vì dễ làm và tiết kiệm thời gian, công sức. (Ảnh: Bách hóa XANH)

Ưu điểm lớn nhất của món này là dễ chuẩn bị, không mất nhiều công sức, lại bảo quản được lâu nếu để trong hộp kín. Chỉ với cơm trắng và một vài nguyên liệu bổ sung đơn giản, các bà, các mẹ đã có thể sẵn sàng cho cả đoàn một bữa ăn gọn gàng, tiết kiệm và đủ chắc dạ.

Cơm nắm có khả năng tạo cảm giác no lâu, nhờ nguồn tinh bột dồi dào. Trong bối cảnh di chuyển đường dài, điều này giúp gia đình hạn chế tình trạng đói bụng giữa đường hay phải dừng xe tìm chỗ ăn.

Nhiều gia đình còn bổ sung vừng, muối mè hoặc lát rong biển để tăng hương vị, đồng thời giữ cho món ăn này nhẹ bụng. So với các món chế biến sẵn dễ hỏng, cơm nắm giữ được độ ổn định trong nhiều giờ, ít bị tác động bởi nhiệt độ hay va đập khi di chuyển.

Đồ ăn du lịch: Nhâm nhi lạc luộc, “đỡ buồn miệng” khi ngồi trò chuyện

Hạt lạc bùi béo, dễ ăn, vừa tạo cảm giác no lâu vừa cung cấp năng lượng cần thiết. Trong những chuyến đi xa, một túi lạc luộc nhỏ thường được mang theo để nhâm nhi, chống đói hoặc đơn giản chỉ để “đỡ buồn miệng” khi ngồi trò chuyện cùng người thân, bạn bè.

Trong nhiều nghiên cứu y khoa, lạc được ghi nhận có lợi cho sức khỏe nhờ chứa chất béo lành mạnh, vitamin E, mangan, phốt pho và magie - những dưỡng chất hỗ trợ tim mạch, xương răng và cơ bắp. Hàm lượng chất xơ giúp cải thiện tiêu hóa, trong khi các chất chống oxy hóa như resveratrol, vitamin E góp phần bảo vệ tế bào, giảm nguy cơ ung thư và làm chậm quá trình lão hóa.

Đồ ăn du lịch: Trái cây tươi góp phần duy trì năng lượng và tạo sự cân bằng trong khẩu phần ăn

Với chuyến đi trong ngày, nhiều gia đình chuẩn bị sẵn hoa quả cắt nhỏ cho vào hộp. (Ảnh: Du Lịch Việt)

Trái cây tươi luôn có mặt trong balo đồ ăn của nhiều gia đình khi đi du lịch. Vừa bổ sung nước, đường tự nhiên và chất xơ, vừa giúp giải khát nhanh trong những ngày nắng nóng, trái cây trở thành lựa chọn tiện lợi và hợp vệ sinh.

Khi đi trong ngày, có thể mang hoa quả đã bổ sẵn, chia vào hộp riêng. Với những chuyến dài hơn, trái cây nguyên quả sẽ giữ được lâu hơn. Táo, dưa hấu, cam, bưởi, ổi, củ đậu, xoài, mận, cóc… là những loại dễ tìm, giòn ngọt, giàu nước và ít bị dập nát khi mang theo.

Mỗi loại trái cây lại có một ưu thế riêng: táo và nho gọn nhẹ, giàu chất xơ; dưa hấu, dưa leo, cam nhiều nước, giúp bù khoáng nhanh sau vận động; bưởi và dứa chứa nhiều vitamin C, tạo cảm giác thanh mát; cà chua, đu đủ hỗ trợ tiêu hóa và làm dịu cơ thể.

Mang theo trái cây không chỉ giúp hành trình bớt mệt mỏi, mà còn góp phần duy trì năng lượng và tạo sự cân bằng trong khẩu phần ăn vốn dễ thiên về đồ khô khi đi xa.

Đồ ăn du lịch: Trứng luộc - món ăn “chắc bụng” trong balô du lịch

Đây là món dễ hợp khẩu vị trẻ nhỏ, giàu năng lượng và tiện lợi. (Ảnh: Bách hóa XANH)

Một vài gia đình thường chuẩn bị trứng luộc cho chuyến đi ngắn trong ngày. Chỉ vài quả trứng gọn trong hộp nhỏ đã đủ tạo cảm giác no lâu, giúp hành trình liền mạch mà không cần dừng quá nhiều lần để ăn uống. Với trẻ nhỏ, đây còn là món hợp khẩu vị, giàu năng lượng và tiện lợi để dùng ngay khi đói.

Ưu điểm của trứng luộc nằm ở sự gọn gàng, dễ ăn và khả năng cung cấp dưỡng chất nhanh chóng. Tuy nhiên, món ăn tưởng chừng đơn giản này lại có giới hạn rõ rệt: mùi đặc trưng dễ gây khó chịu trong không gian kín như khoang máy bay, và nếu không bảo quản kỹ, nguy cơ hỏng hay nhiễm khuẩn cũng rất cao. Vì vậy, trứng luộc chỉ thực sự phù hợp với những chuyến đi ngắn, dã ngoại hay picnic ngoài trời, nơi sự nhanh gọn và chắc bụng được đặt lên hàng đầu.

Bánh mì, giò, chả gần như luôn có mặt. (Ảnh mang tính chất minh họa. K.A)

Nhìn vào balô thực phẩm, có thể thấy điểm chung rõ rệt: các món đều gọn nhẹ, chắc bụng và dễ bảo quản. Dù thời quán xá, đồ ăn nhanh đã phổ biến, những lựa chọn như bánh mì kẹp giò, cơm nắm, lạc, trái cây hay trứng luộc vẫn chứng minh tính thực tế trong các chuyến đi gia đình. Đây không chỉ là thói quen mà còn phản ánh kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thế hệ, nhằm bảo đảm hành trình liền mạch và an toàn cho mọi thành viên.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Lý do Bộ Nội vụ yêu cầu tuyển công chức phải có biên chế và kinh nghiệm 5 năm công tác

Theo Bộ Nội vụ, muốn vào công chức lao động phải có đủ 5 năm công tác và đang trong biên chế. Thời gian làm việc có thể cộng dồn, nhưng phải chưa từng nhận BHXH 1 lần.

Vụ "bức tâm thư kêu cứu": Cô ruột bé trai nghi bị mẹ kế bạo hành chia sẻ câu chuyện đau xé lòng

Xã hội
Vụ 'bức tâm thư kêu cứu': Cô ruột bé trai nghi bị mẹ kế bạo hành chia sẻ câu chuyện đau xé lòng

Người mù 20 năm thấy ánh sáng nhờ cấy "răng vào mắt"

Xã hội
Người mù 20 năm thấy ánh sáng nhờ cấy 'răng vào mắt'

Thú vị hành trình từ chú nghé lạc rừng thành thú cưng được yêu chiều

Xã hội
Thú vị hành trình từ chú nghé lạc rừng thành thú cưng được yêu chiều

21 thí sinh đạt 30/30 điểm, IELTS "khủng" hội tụ, được Đại học Kinh tế Quốc dân 2025 thưởng nóng

Xã hội
21 thí sinh đạt 30/30 điểm, IELTS 'khủng' hội tụ, được Đại học Kinh tế Quốc dân 2025 thưởng nóng

Đọc thêm

Công Phượng dính chấn thương, tình trạng hiện giờ ra sao?
Thể thao

Công Phượng dính chấn thương, tình trạng hiện giờ ra sao?

Thể thao

Sau chiến thắng 3-1 của Trường Tươi Đồng Nai trước Becamex TPHCM ở vòng loại Cúp Quốc gia 2025/2026, HLV Nguyễn Việt Thắng đã tiết lộ về chấn thương của Công Phượng.

Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi: Ở nhà trọ 2,5 triệu đồng, làm đủ nghề để có tiền học Đại học
Văn hóa - Giải trí

Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi: Ở nhà trọ 2,5 triệu đồng, làm đủ nghề để có tiền học Đại học

Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Thị Yến Nhi, tân Miss Grand Vietnam sinh ra trong một gia đình lao động ở Đắk Lắk. Không chỉ khó khăn về kinh tế, bố mẹ cô còn phải đối diện với nhiều biến cố về sức khỏe.

Bà giám đốc ở TPHCM làm thứ bánh mỏng như tờ giấy, bán tốt sang châu Âu, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025
Nhà nông

Bà giám đốc ở TPHCM làm thứ bánh mỏng như tờ giấy, bán tốt sang châu Âu, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025

Nhà nông

Đó là bà giám đốc Võ Thị Bích Hạnh, xã Củ Chi, TPHCM, chủ cơ sở làm bánh tráng thủ công nổi tiếng trong vùng. Sản phẩm bánh tráng mỏng như tờ giấy của bà Hạnh đã bán tốt ở thị trường châu Âu. Bà Võ Thị Bích Hạnh được bình chọn là 1 trong 63 "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025".

Bí thư TP.HCM yêu cầu Sở GD-ĐT nói rõ việc dạy thêm ngày thứ 7
Chuyển động Sài Gòn

Bí thư TP.HCM yêu cầu Sở GD-ĐT nói rõ việc dạy thêm ngày thứ 7

Chuyển động Sài Gòn

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết từ ngày về nhận nhiệm vụ, ông nhận được 12 tin nhắn phản ánh việc học sinh phải đi học thêm ngày thứ Bảy. Ông yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) nói rõ việc này.

Chủ tịch nước yêu cầu Học viện Quốc phòng đẩy mạnh tham mưu chiến lược, phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam
Tin tức

Chủ tịch nước yêu cầu Học viện Quốc phòng đẩy mạnh tham mưu chiến lược, phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam

Tin tức

Chủ tịch nước Lương Cường đã nhấn mạnh yêu cầu đối với Học viện Quốc phòng trong đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tham mưu chiến lược, phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Xứ Đông có bao nhiêu đại diện trong Tao Đàn nhị thập bát tú?
Đông Tây - Kim Cổ

Xứ Đông có bao nhiêu đại diện trong Tao Đàn nhị thập bát tú?

Đông Tây - Kim Cổ

Hội thơ Tao Đàn do vua Lê Thánh Tông làm chủ soái, nơi vua tôi cùng xướng họa, bình thơ. Riêng xứ Đông đã có 9 vị đại khoa góp mặt.

2 Ủy viên Bộ Chính trị và 2 Ủy viên Trung ương Đảng chủ trì Hội thảo khoa học quốc gia về trí tuệ nhân tạo
Tin tức

2 Ủy viên Bộ Chính trị và 2 Ủy viên Trung ương Đảng chủ trì Hội thảo khoa học quốc gia về trí tuệ nhân tạo

Tin tức

Sáng 15/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Công An, Bộ Quốc phòng, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Sức mạnh không giới hạn và những thách thức khó dự báo của trí tuệ nhân tạo (AI) – Tác động và ứng phó chính sách”.

Vietnam Airlines thông tin về đoàn công tác Bộ Y tế Nga hỗ trợ cấp cứu hành khách trên máy bay
Giao thông - Xây dựng

Vietnam Airlines thông tin về đoàn công tác Bộ Y tế Nga hỗ trợ cấp cứu hành khách trên máy bay

Giao thông - Xây dựng

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, trên chuyến bay VN62 ngày 11/9 khởi hành từ Moscow (Nga) đi Hà Nội có sự hiện diện của bốn bác sĩ thuộc đoàn công tác cấp cao của Bộ Y tế Nga sang Việt Nam làm việc đã hỗ trợ cấp cứu một hành khách gặp vấn đề về sức khỏe.

CLB Phú Thọ chia tay HLV Flavio Cruz, bổ nhiệm HLV Lê Quốc Vượng?
Thể thao

CLB Phú Thọ chia tay HLV Flavio Cruz, bổ nhiệm HLV Lê Quốc Vượng?

Thể thao

HLV Lê Quốc Vượng nhiều khả năng sẽ dẫn dắt CLB Phú Thọ ở giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026.

Tạm giữ hình sự 3 thiếu niên 'giật cô hồn' lấy bàn inox
Chuyển động Sài Gòn

Tạm giữ hình sự 3 thiếu niên "giật cô hồn" lấy bàn inox

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 15/9, Công an TP.HCM đã tạm giữ hình sự 3 thiếu niên, trong đó có hai người mới 17 tuổi, để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Khu Bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai là Công viên di sản ASEAN, có các động vật hoang dã, cây quý hiếm này đây
Nhà nông

Khu Bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai là Công viên di sản ASEAN, có các động vật hoang dã, cây quý hiếm này đây

Nhà nông

Tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 18 (AMME-18), diễn ra tại Malaysia vào đầu tháng 9-2025, Khu Bảo tồn TNVH Đồng Nai được công nhận là Công viên di sản ASEAN. Khu Bảo tồn TNVH Đồng Nai quản lý trên 100 ngàn hécta, có gần 1.900 loài động vật và hơn 600 loài thực vật đang sinh sống và phát triển...

Giá thuê nhà ở xã hội tại Đà Nẵng có thể tăng mạnh, một số khu dự kiến gấp 6 lần vào năm 2030
Nhà đất

Giá thuê nhà ở xã hội tại Đà Nẵng có thể tăng mạnh, một số khu dự kiến gấp 6 lần vào năm 2030

Nhà đất

Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa công bố dự thảo điều chỉnh giá thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công, với lộ trình 2026 - 2030 mức giá sẽ tăng trung bình 3 - 4 lần, trong đó một số khu dự kiến tăng gần 6 lần so với hiện nay để bảo đảm chi phí bảo trì, duy tu công trình.

Trung tướng Mai Hoàng: Công an TP.HCM nhận diện năm loại tội phạm phức tạp
Chuyển động Sài Gòn

Trung tướng Mai Hoàng: Công an TP.HCM nhận diện năm loại tội phạm phức tạp

Chuyển động Sài Gòn

Theo Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, về tình hình trật tự an toàn xã hội, Công an Thành phố xác định năm loại tội phạm phức tạp, trong đó có tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, tội phạm tín dụng đen và tội phạm có yếu tố nước ngoài.

Bắt nhóm thanh niên giả danh công an để cướp tài sản ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Bắt nhóm thanh niên giả danh công an để cướp tài sản ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Ba thanh niên đã bị bắt giữ vì giả danh công an, hành hung và cướp tài sản của hai người đang ngồi trong công viên ở TP.HCM.

Lộ diện 3 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 tại TP.HCM, toàn nông dân 4.0, kiếm tiền tỷ mỗi năm, cả vùng ngưỡng mộ
Chuyển động Sài Gòn

Lộ diện 3 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 tại TP.HCM, toàn nông dân 4.0, kiếm tiền tỷ mỗi năm, cả vùng ngưỡng mộ

Chuyển động Sài Gòn

3 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 tại TP.HCM đều là những nông giỏi, nông dân thế hệ mới, kiếm tiền tỷ mỗi năm nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật, cách làm mới lạ vào trồng bưởi, sản xuất bánh tráng. Họ được cả vùng ngưỡng mộ vì sản xuất giỏi, hỗ trợ nông dân địa phương.

Loại rau toàn xơ là xơ, ít calo, giúp tăng cường hệ miễn dịch, đem muối chua nấu món gì cũng ngon
Gia đình

Loại rau toàn xơ là xơ, ít calo, giúp tăng cường hệ miễn dịch, đem muối chua nấu món gì cũng ngon

Gia đình

Loại rau giàu chất xơ này có thể giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân, tăng cường miễn dịch và có thể có tác dụng chống ung thư.

Điều gì khiến Lệnh Hồ Xung từ kẻ tầm thường trở thành kiếm khách vô địch?
Đông Tây - Kim Cổ

Điều gì khiến Lệnh Hồ Xung từ kẻ tầm thường trở thành kiếm khách vô địch?

Đông Tây - Kim Cổ

Hành trình từ người có võ bình thường đến kiếm khách vô địch của Lệnh Hồ Xung là một câu chuyện đầy hấp dẫn.

Vietjet đón tàu bay thân rộng mới, nâng đội bay lên 121 chiếc – Sẵn sàng cho cao điểm cuối năm và đường bay dài quốc tế
Kinh tế

Vietjet đón tàu bay thân rộng mới, nâng đội bay lên 121 chiếc – Sẵn sàng cho cao điểm cuối năm và đường bay dài quốc tế

Kinh tế

Ngày 14/9, Vietjet chính thức đón thêm tàu bay A330 thân rộng mang số hiệu VN-A820, nâng tổng đội bay của hãng, bao gồm Vietjet Thái Lan và Vietjet Kazakhstan, lên 121 chiếc.  

Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer
Chuyển động Sài Gòn

Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer

Chuyển động Sài Gòn

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn đã đến thăm, tặng quà và gửi lời chúc mừng đến các chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer cùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn Thành phố nhân dịp lễ Sen Dolta 2025.

Nhiều tuyến đường Đà Nẵng xuống cấp, công nhân làm ngày đêm để kịp tiến độ
Kinh tế

Nhiều tuyến đường Đà Nẵng xuống cấp, công nhân làm ngày đêm để kịp tiến độ

Kinh tế

Nhiều tuyến đường trọng yếu ở Đà Nẵng xuất hiện bong tróc, lún sụt sau thời gian dài khai thác; các đơn vị bảo trì đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa để bảo đảm giao thông thông suốt.

Xe limousine lật ngang, biến dạng sau va chạm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Tin tức

Xe limousine lật ngang, biến dạng sau va chạm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Tin tức

Vụ tai nạn liên hoàn giữa xe limousine, ôtô bán tải và xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, khiến 8 người bị thương, phương tiện hư hỏng nặng, giao thông qua khu vực ùn tắc.

Hiện thực hóa giấc mơ an cư tại T&T Millennia City với gói tài chính linh hoạt
Kinh tế

Hiện thực hóa giấc mơ an cư tại T&T Millennia City với gói tài chính linh hoạt

Kinh tế

Với nhiều gói tài chính linh hoạt hỗ trợ, khách hàng muốn sở hữu các sản phẩm của Dự án T&T Millennia City (Tây Ninh) nói riêng và các bất động sản tầm trung và cao cấp tại các dự án của chủ đầu tư T&T Group có thể giảm áp lực tài chính để hiện thực hóa mong ước “an cư lạc nghiệp”.

91 tác phẩm vào chung khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V
Đại đoàn kết dân tộc

91 tác phẩm vào chung khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V

Đại đoàn kết dân tộc

Hội đồng Sơ khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V đã chọn được 91 tác phẩm thuộc 4 thể loại: trong đó báo in 30 tác phẩm, báo điện tử 35 tác phẩm, truyền hình 16 tác phẩm, phát thanh 10 tác phẩm vào chung khảo.

Trấn Thành: 'Tôi là một nhà làm phim có tự trọng, món nào dở thì không đãi khách'
Văn hóa - Giải trí

Trấn Thành: "Tôi là một nhà làm phim có tự trọng, món nào dở thì không đãi khách"

Văn hóa - Giải trí

Trấn Thành khẳng định vai trò nhà làm phim, "đầu bếp" kỹ tính, chỉn chu. Anh tự tin "món" phim dở sẽ không bao giờ ra mắt khán giả.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp quốc phòng
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Tin tức

Sáng 15-9, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (15-9-1945 / 15-9-2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo buổi lễ.

Hà Nội: Điều tra tiền lương của người lao động tại 700 doanh nghiệp
Xã hội

Hà Nội: Điều tra tiền lương của người lao động tại 700 doanh nghiệp

Xã hội

Nhằm thu nhập thông tin, dữ liệu có kế hoạch báo cáo tiền lương, các khoản phụ cấp, mới đây Sở Nội vụ Hà Nội vừa có công văn gửi các đơn vị về việc điều tra chuyên đề về sản xuất kinh doanh, lao động, tiền lương trong doanh nghiệp và đời sống người lao động năm 2025.

Ông Trump ra tối hậu thư trừng phạt Nga cho EU
Điểm nóng

Ông Trump ra tối hậu thư trừng phạt Nga cho EU

Điểm nóng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo rằng Washington sẽ chỉ tăng cường trừng phạt Moscow nếu các nước EU và NATO thực hiện các biện pháp tương tự với Mỹ và ngừng mua dầu thô của Nga.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Nội vụ sớm hướng dẫn cách tính đơn vị bầu cử sau khi bỏ cấp huyện
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Nội vụ sớm hướng dẫn cách tính đơn vị bầu cử sau khi bỏ cấp huyện

Tin tức

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Bộ Nội vụ cần sớm triển khai để các địa phương nắm rõ, tính toán đơn vị bầu cử hợp lý trong bối cảnh đã kết thúc hoạt động cấp huyện.

Thua thảm, HLV Nguyễn Anh Đức tố trọng tài... thiên vị
Thể thao

Thua thảm, HLV Nguyễn Anh Đức tố trọng tài... thiên vị

Thể thao

Trước báo giới truyền thông, HLV Nguyễn Anh Đức đã bày tỏ sự thất vọng về các quyết định của trọng tài trong thất bại 1-3 của Becamex TP.HCM trước Đồng Nai ở vòng loại Cúp quốc gia 2025/2026.

Nam thanh niên chặn xe, hành hung tài xế giữa đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội
Pháp luật

Nam thanh niên chặn xe, hành hung tài xế giữa đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội

Pháp luật

Nam thanh niên có biểu hiện bất thường, lao ra chặn ôtô, xe máy và hành hung một tài xế trên đường Hồ Tùng Mậu, tối 14/9, trước khi bị khống chế.

Tin đọc nhiều

1

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

2

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

3

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

4

Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV

Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV

5

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga